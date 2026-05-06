뉴욕, 2026년 5월 6일 /PRNewswire/ -- 전문가 인사이트 접근의 글로벌 선구자인 가이드포인트(Guidepoint)가 5월 5일, 앤트로픽(Anthropic)의 클로드(Claude)와 함께 모델 콘텍스트 프로토콜(Model Context Protocol, MCP) 서버 출시를 발표했다. 연구팀은 이제 가이드포인트의 10만 개 이상 전문가 인터뷰 전사본 라이브러리에서 신뢰할 수 있는 지식을 AI 지원 연구 워크플로에 직접 통합할 수 있으며, 모든 인사이트는 가이드포인트360(Guidepoint360)의 출처에 귀속되고 연결된다.

가이드포인트 MCP는 가이드포인트의 300명 이상 콘텐츠 전문가 팀이 구축하고 기관 표준에 따라 100% 규정 준수 검토를 받은 독점 전문가 인사이트 라이브러리로 구동된다. 지속적으로 확장되는 데이터 세트는 산업과 지역에 걸친 심층적인 기업 수준 실사와 광범위한 주제별 연구를 모두 지원한다. 매월 5000개 이상의 새로운 전사본이 추가됨에 따라, 시간이 지날수록 더욱 강력해지는 AI 지원 연구를 위한 독특하고 강력한 기반을 나타낸다.

Expert insights from 100k transcripts now available in Claude.

가이드포인트의 알버트 세바그(Albert Sebag) 창립자 겸 최고경영자는 "우리 고객들은 신뢰할 수 있는 전문가 인사이트를 위해 가이드포인트에 의존한다"고 말했다. 이어 "가이드포인트 MCP는 엄격하게 소싱된 우리의 전문가 라이브러리를 클로드의 고급 추론 및 에이전트 역량과 결합할 수 있게 해준다. 그 결과는 이전에 이용할 수 있었던 것보다 더 빠르고, 더 포괄적이며, 더 강력한 연구 워크플로다"라고 덧붙였다.

실제로 이것이 의미하는 바는 고객 부문 전반에 걸쳐 적용된다. 실적 발표 준비를 하는 헬스케어 투자자는 모든 출처가 인용되고 감사 가능한 상태로 몇 분 만에 약물군에 대한 전문 의사의 관점을 찾을 수 있다. 제한된 공개 정보를 가진 회사에 대한 실사를 수행하는 사모펀드 분석가는 가이드포인트의 독점 인터뷰를 활용하여 기존의 어떤 연구 프로세스보다 빠르게 확신을 구축할 수 있다. 새로운 시장을 범위로 지정하는 컨설팅 팀은 단 한 번의 검색으로 지역 전반의 운영자, 전직 임원, 채널 파트너를 조사해 기존 데스크 연구만으로는 놓치는 현장의 현실을 찾아낼 수 있다.

가이드포인트 MCP의 주요 이점은 다음과 같다.

원활한 AI 통합: 독점적인 전문가 지식과 AI의 모든 능력을 결합하는 새로운 연구 워크플로를 구현한다.

독점적인 전문가 지식과 AI의 모든 능력을 결합하는 새로운 연구 워크플로를 구현한다. 완전한 출처 귀속: 모든 답변은 완전한 감사 추적과 함께 가이드포인트360의 원본 전사본으로 추적된다.

모든 답변은 완전한 감사 추적과 함께 가이드포인트360의 원본 전사본으로 추적된다. 설계부터 규정 준수: 모든 콘텐츠는 규정 준수 검토를 거치며, 접근 금지 목록과 주제 제한을 포함해 고객별 제어 장치에 맞게 구성할 수 있다.

모든 콘텐츠는 규정 준수 검토를 거치며, 접근 금지 목록과 주제 제한을 포함해 고객별 제어 장치에 맞게 구성할 수 있다. 복합 데이터 세트: 현재 10만 개 이상의 전사본과 매월 5000개 이상이 추가되어 시간이 지날수록 기반은 더 강력해진다.

5월 5일 클로드 출시는 가이드포인트를 다른 플랫폼에서 이용할 수 있게 되는 시작에 불과하다. 고객들이 연구 과정 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 전문가 인사이트에 접근할 수 있도록 다른 선도적인 플랫폼과의 파트너십으로 추가 연결이 계획돼 있다.

가이드포인트 MCP는 현재 클로드에서 이용할 수 있다. [email protected]으로 문의해 자세한 정보를 요청하거나 액세스를 요청할 수 있다.

가이드포인트 소개

가이드포인트는 전문가 인사이트에 대한 실시간 액세스를 제공해 인간 전문성과 AI 기반 연구 도구를 결합하여 대규모 인텔리전스를 제공한다. 180만 명 이상의 주제별 전문가로 구성된 글로벌 네트워크의 지원을 받아 가이드포인트는 기관 투자자, 컨설팅 회사 및 기업에게 회사, 시장 및 트렌드 전반에 걸쳐 필요한 맥락을 제공한다. 라이브, 비동기 및 에이전트 워크플로를 통해 가이드포인트는 전문가 지식을 의사 결정에 직접 내재화하여 타이밍이 가장 중요한 시기에 답변을 조치로 전환한다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2972999/Guidepoint_Expert_insights_from_100k_transcripts_now_available_in_Claude.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/165294/guidepoint_global_llc_logo.jpg

SOURCE Guidepoint