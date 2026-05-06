Guidepoint lance son serveur MCP sur Claude pour intégrer les perspectives d'experts de confiance aux flux de travaux de recherche fondés sur l'IA

NEW YORK, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- Guidepoint, un pionnier mondial de l'accès aux avis d'experts, annonce aujourd'hui le lancement de son serveur Model Context Protocol (MCP) sur Claude d'Anthropic. Les équipes de recherche peuvent dorénavant intégrer des connaissances fiables tirées de la bibliothèque de plus de 100 000 transcriptions d'entrevues d'experts directement dans leurs flux de travaux de recherche fondés sur l'IA, chaque information étant attribuée et liée à sa source dans Guidepoint360.

Expert insights from 100k transcripts now available in Claude.

Le MCP de Guidepoint est optimisé par sa bibliothèque exclusive de perspectives d'experts, qui est construite par l'équipe de plus de 300 spécialistes de contenu de Guidepoint, et sa conformité totale aux normes institutionnelles. L'ensemble de données en constante expansion soutient à la fois une diligence approfondie à l'échelle de l'entreprise et une vaste recherche thématique dans l'ensemble des secteurs d'activité et des marchés géographiques. Avec plus de 5 000 nouvelles transcriptions ajoutées chaque mois, il constitue une base unique et probante pour la recherche fondée sur l'IA qui ne fait que se renforcer sur la durée.

« Nos clients comptent sur Guidepoint pour obtenir des perspectives d'experts auxquelles ils peuvent se fier », a déclaré Albert Sebag, fondateur et PDG de Guidepoint. « Le MCP de Guidepoint leur permet d'allier notre bibliothèque rigoureusement sourcée avec le raisonnement avancé et les capacités agentiques de Claude. Il en résulte un flux de travaux de recherche plus rapide, plus complet et plus performant que tout ce qui était disponible auparavant. »

Concrètement, cette approche recoupe tous les segments de clients. Un investisseur en soins de santé qui se prépare pour une téléconférence sur les résultats peut consulter le point de vue d'un médecin expert dans une catégorie de médicaments en quelques instants, chaque source étant citée et vérifiable. Un analyste en capital-investissement qui fait preuve de diligence à l'égard d'une entreprise dont l'information publique est limitée peut s'appuyer sur les entrevues exclusives de Guidepoint pour se forger une conviction plus rapidement qu'avec n'importe quel processus de recherche traditionnel. Une équipe de services-conseils qui détermine la portée d'un nouveau marché peut sonder les exploitants, les anciens dirigeants et les partenaires intermédiaires dans l'ensemble des régions en une seule recherche, faisant ressortir des réalités de terrain que la recherche documentaire traditionnelle ne voit pas.

Les principaux avantages du MCP de Guidepoint sont les suivants :

Une intégration transparente de l'IA. Mise en place de nouveaux flux de travaux de recherche qui allient les connaissances spécialisées exclusives à la pleine puissance de l'IA.

Mise en place de nouveaux flux de travaux de recherche qui allient les connaissances spécialisées exclusives à la pleine puissance de l'IA. Une attribution complète de la source. Chaque réponse remonte à la transcription source dans Guidepoint360, avec une piste de vérification complète.

Chaque réponse remonte à la transcription source dans Guidepoint360, avec une piste de vérification complète. La conformité dès la conception. Tout le contenu fait l'objet d'un examen de conformité et est configurable en fonction des contrôles propres au client, y compris les listes d'exclusion et les restrictions thématiques.

Tout le contenu fait l'objet d'un examen de conformité et est configurable en fonction des contrôles propres au client, y compris les listes d'exclusion et les restrictions thématiques. Un ensemble de données composé. Une base qui ne fait que se renforcer avec le temps, avec plus de 100 000 transcriptions disponibles aujourd'hui et plus de 5 000 ajoutées chaque mois.

Le lancement sur Claude d'aujourd'hui n'est que le début de la disponibilité de Guidepoint sur d'autres plateformes. D'autres connexions sont prévues en partenariat avec d'autres plateformes de premier plan afin de garantir aux clients un accès à des perspectives d'experts de confiance tout au long de leur processus de recherche.

Le MCP de Guidepoint est disponible dès maintenant sur Claude. Pour plus d'informations ou pour demander un accès, envoyez un courriel à [email protected].

À propos de Guidepoint

Guidepoint offre un accès en temps réel aux perspectives d'experts, alliant l'expertise humaine à des outils de recherche fondés sur l'IA pour fournir des renseignements à grande échelle. S'appuyant sur un réseau mondial de plus de 1,8 million d'experts, Guidepoint fournit aux investisseurs institutionnels, aux sociétés de conseil et aux entreprises le contexte dont ils ont besoin pour l'ensemble des entreprises, des marchés et des tendances. Grâce à des processus en temps réel, asynchrones et axés sur l'action, Guidepoint intègre directement l'expertise dans la prise de décision, transformant ainsi les réponses en actions concrètes lorsque chaque seconde compte.

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