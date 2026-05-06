- Guidepoint lanza MCP en Claude, integrando información experta de confianza en flujos de trabajo de investigación impulsados por IA

NUEVA YORK, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Guidepoint, empresa pionera a nivel mundial en el acceso a información especializada, anunció hoy el lanzamiento de su servidor Model Context Protocol (MCP) junto con Claude de Anthropic. Los equipos de investigación ahora pueden incorporar el conocimiento fiable de la biblioteca de Guidepoint, con más de 100.000 transcripciones de entrevistas a expertos, directamente en sus flujos de trabajo de investigación con IA. Cada información se atribuye y vincula a su fuente en Guidepoint360.

Expert insights from 100k transcripts now available in Claude.

Guidepoint MCP se basa en su biblioteca propia de análisis de expertos, creada por el equipo de Guidepoint, compuesto por más de 300 especialistas en contenido, y sometida a una revisión exhaustiva para garantizar el cumplimiento de los estándares institucionales. El conjunto de datos, en constante expansión, permite realizar análisis exhaustivos a nivel empresarial e investigaciones temáticas amplias en diversos sectores y regiones geográficas. Con más de 5.000 transcripciones nuevas añadidas cada mes, constituye una base excepcionalmente sólida para la investigación con IA, que se fortalece con el tiempo.

«Nuestros clientes confían en Guidepoint para obtener análisis de expertos fiables», afirmó Albert Sebag, fundador y consejero delegado de Guidepoint. «Guidepoint MCP les permite combinar nuestra biblioteca de expertos, rigurosamente seleccionada, con las capacidades avanzadas de razonamiento y gestión de agentes de Claude. El resultado es un flujo de trabajo de investigación más rápido, completo y potente que cualquier otro disponible hasta ahora».

En la práctica, esto tiene repercusiones en todos los segmentos de clientes. Un inversor del sector sanitario que se prepara para una conferencia telefónica sobre resultados puede acceder en minutos a las perspectivas de médicos expertos sobre una clase de fármacos, con todas las fuentes citadas y verificables. Un analista de capital privado que realiza un análisis exhaustivo de una empresa con información pública limitada puede recurrir a las entrevistas exclusivas de Guidepoint para generar confianza más rápidamente que con cualquier proceso de investigación tradicional. Un equipo de consultoría que explora un nuevo mercado puede contactar con operadores, antiguos ejecutivos y socios de canal en diferentes regiones en una sola búsqueda, descubriendo realidades sobre el terreno que la investigación documental tradicional no detecta.

Entre los principales beneficios de Guidepoint MCP se incluyen:

Integración perfecta de la IA. Permite nuevos flujos de trabajo de investigación que combinan el conocimiento experto propio con todo el potencial de la IA.

Permite nuevos flujos de trabajo de investigación que combinan el conocimiento experto propio con todo el potencial de la IA. Atribución completa de la fuente. Cada respuesta se remonta a la transcripción original en Guidepoint360, con un registro de auditoría completo.

Cada respuesta se remonta a la transcripción original en Guidepoint360, con un registro de auditoría completo. Cumplimiento normativo desde el diseño. Todo el contenido se somete a revisiones de cumplimiento y se puede configurar con controles específicos del cliente, incluyendo listas de contenido restringido y limitaciones temáticas.

Todo el contenido se somete a revisiones de cumplimiento y se puede configurar con controles específicos del cliente, incluyendo listas de contenido restringido y limitaciones temáticas. Base de datos en constante crecimiento. Una base que se fortalece con el tiempo, con más de 100.000 transcripciones disponibles actualmente y más de 5.000 añadidas cada mes.

El lanzamiento de hoy en Claude marca solo el comienzo de la disponibilidad de Guidepoint en otras plataformas. Se planean conexiones adicionales en colaboración con otras plataformas líderes para garantizar que los clientes tengan acceso a información experta y fiable durante todo su proceso de investigación.

Guidepoint MCP ya está disponible en Claude. Para obtener más información o solicitar acceso, envíe un correo electrónico a [email protected].

Acerca de Guidepoint

Guidepoint proporciona acceso en tiempo real a información especializada, combinando la experiencia humana con herramientas de investigación basadas en IA para ofrecer inteligencia a gran escala. Respaldada por una red global de más de 1,8 millones de expertos, Guidepoint proporciona a inversores institucionales, consultoras y corporaciones el contexto que necesitan sobre empresas, mercados y tendencias. Mediante flujos de trabajo en tiempo real, asíncronos y con agentes, Guidepoint integra el conocimiento experto directamente en la toma de decisiones, convirtiendo las respuestas en acciones cuando el tiempo es crucial.