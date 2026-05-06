Guidepoint 在 Claude 上推出 MCP，把可靠的專家洞察分析融入人工智能驅動的研究工作流程
新聞提供者Guidepoint
07 5月, 2026, 00:33 CST
紐約2026年5月7日 /美通社/ -- 全球專家洞察分析領域先驅 Guidepoint 今天宣佈，推出與 Anthropic 的 Claude 合作的模型情境協定 (MCP) 伺服器。 研究團隊現可將 Guidepoint 超過 10 萬份專家訪談記錄庫中的可靠知識，直接融入人工智能 (AI) 輔助的研究工作流程，每項見解都會標註出處，並連結到 Guidepoint360 內的原始記錄。
Guidepoint MCP 由自家專屬的專家見解分析庫驅動，該庫由 Guidepoint 逾 300 名內容專家團隊建立，並經過全面合規審查，符合機構級標準。 此數據集持續擴展，既可服務深入的企業層面盡職審查，亦能涵蓋跨行業、跨地域的宏大主題研究。 每月新增逾 5,000 份訪談記錄，這為人工智能輔助的研究提供別樹一格的穩固基礎，而且只會隨著時間日益壯大。
Guidepoint 創辦人兼行政總裁 Albert Sebag 說：「客戶依靠 Guidepoint 來取得值得信賴的專家見解。 Guidepoint MCP 讓客戶可將我們嚴格審核來源的專家分析庫，結合 Claude 先進的推理及代理能力。 最終的研究工作流程，較過往任何做法都更快捷、更周詳、更為強大。」
當中的實際應用價值，適用於各類客戶群。 準備業績發佈電話會議的醫療保健投資者，可在數分鐘內找到專家醫生對某類藥物的看法，所有來源皆清楚引用並可查核。 面對公開資訊有限的企業，進行盡職審查的私募股權分析師，可憑藉 Guidepoint 的專有訪談，較任何傳統研究方式更快建立投資信念。 正在探索新市場規模的諮詢團隊，只要一次搜索，便能諮詢各地營運商、前任高層管理人員及渠道夥伴，揭示傳統書面研究無法捕捉的真實原貌。
Guidepoint MCP 的主要優勢如下：
- 無縫整合人工智能。促成新型研究工作流程，融匯專屬的專業知識與人工智能的全部力量。
- 完整來源標註。每個答案皆可回溯至 Guidepoint360 中的源頭記錄，並具備完整的查核蹤跡。
- 從設計層面融入合規要求。所有內容皆經合規審查，並可因應客戶個別的控制設定而調整，包括禁止清單及主題限制。
- 數據集持續增強。基石歷久彌堅，目前擁有逾 10 萬份記錄，且每月增添 5,000 餘份。
今日於 Claude 登場，僅為 Guidepoint 登陸其他平台的序幕。 計劃與其他頂尖平台合作，規劃更多聯繫，確保客戶在整個研究工作過程中都能獲得可靠的專家見解。
Guidepoint MCP 現已在 Claude 推出。 如需更多資訊或申請使用權限，請發送電郵至 [email protected]。
關於 Guidepoint
Guidepoint 致力即時連接專家洞察分析，融合人類專業與人工智能研究工具，大規模輸出情報資訊。 Guidepoint 擁有超過 180 萬名領域專家的環球網絡，能為機構投資者、顧問公司及企業提供所需的情境脈絡，涵蓋公司、市場及趨勢。 透過實時、非同步及智能代理工作流程，Guidepoint 將專家知識直接融入決策之中，於關鍵時刻將答案轉化為實際行動。
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