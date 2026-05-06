Guidepoint 在 Claude 上推出 MCP，把可靠的專家洞察分析融入人工智能驅動的研究工作流程

紐約2026年5月7日 /美通社/ -- 全球專家洞察分析領域先驅 Guidepoint 今天宣佈，推出與 Anthropic 的 Claude 合作的模型情境協定 (MCP) 伺服器。 研究團隊現可將 Guidepoint 超過 10 萬份專家訪談記錄庫中的可靠知識，直接融入人工智能 (AI) 輔助的研究工作流程，每項見解都會標註出處，並連結到 Guidepoint360 內的原始記錄。

Guidepoint MCP 由自家專屬的專家見解分析庫驅動，該庫由 Guidepoint 逾 300 名內容專家團隊建立，並經過全面合規審查，符合機構級標準。 此數據集持續擴展，既可服務深入的企業層面盡職審查，亦能涵蓋跨行業、跨地域的宏大主題研究。 每月新增逾 5,000 份訪談記錄，這為人工智能輔助的研究提供別樹一格的穩固基礎，而且只會隨著時間日益壯大。

源自 10 萬份記錄的專家洞察分析，現已登陸 Claude 平台。

Guidepoint 創辦人兼行政總裁 Albert Sebag 說：「客戶依靠 Guidepoint 來取得值得信賴的專家見解。 Guidepoint MCP 讓客戶可將我們嚴格審核來源的專家分析庫，結合 Claude 先進的推理及代理能力。 最終的研究工作流程，較過往任何做法都更快捷、更周詳、更為強大。」

當中的實際應用價值，適用於各類客戶群。 準備業績發佈電話會議的醫療保健投資者，可在數分鐘內找到專家醫生對某類藥物的看法，所有來源皆清楚引用並可查核。 面對公開資訊有限的企業，進行盡職審查的私募股權分析師，可憑藉 Guidepoint 的專有訪談，較任何傳統研究方式更快建立投資信念。 正在探索新市場規模的諮詢團隊，只要一次搜索，便能諮詢各地營運商、前任高層管理人員及渠道夥伴，揭示傳統書面研究無法捕捉的真實原貌。

Guidepoint MCP 的主要優勢如下：

無縫整合人工智能。 促成新型研究工作流程，融匯專屬的專業知識與人工智能的全部力量。

促成新型研究工作流程，融匯專屬的專業知識與人工智能的全部力量。 完整來源標註。 每個答案皆可回溯至 Guidepoint360 中的源頭記錄，並具備完整的查核蹤跡。

每個答案皆可回溯至 Guidepoint360 中的源頭記錄，並具備完整的查核蹤跡。 從設計層面融入合規要求。 所有內容皆經合規審查，並可因應客戶個別的控制設定而調整，包括禁止清單及主題限制。

所有內容皆經合規審查，並可因應客戶個別的控制設定而調整，包括禁止清單及主題限制。 數據集持續增強。基石歷久彌堅，目前擁有逾 10 萬份記錄，且每月增添 5,000 餘份。

今日於 Claude 登場，僅為 Guidepoint 登陸其他平台的序幕。 計劃與其他頂尖平台合作，規劃更多聯繫，確保客戶在整個研究工作過程中都能獲得可靠的專家見解。

Guidepoint MCP 現已在 Claude 推出。 如需更多資訊或申請使用權限，請發送電郵至 [email protected]。

關於 Guidepoint

Guidepoint 致力即時連接專家洞察分析，融合人類專業與人工智能研究工具，大規模輸出情報資訊。 Guidepoint 擁有超過 180 萬名領域專家的環球網絡，能為機構投資者、顧問公司及企業提供所需的情境脈絡，涵蓋公司、市場及趨勢。 透過實時、非同步及智能代理工作流程，Guidepoint 將專家知識直接融入決策之中，於關鍵時刻將答案轉化為實際行動。

SOURCE Guidepoint