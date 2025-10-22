Guidepoint stellt AI Moderation vor: Beschleunigung von Experteneinblicken im Unternehmensmaßstab

NEW YORK, 22. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Guidepoint, ein weltweit führendes Expertennetzwerk, gab heute die Einführung von AI Moderation bekannt, einer bahnbrechenden Lösung für die Erfassung wichtiger Erkenntnisse in großem Umfang. Durch die Möglichkeit, Experteninterviews ohne Live-Anrufe durchzuführen, kann AI Moderation die Breite und Tiefe der gesammelten Perspektiven effizienter und schneller als je zuvor erweitern.

AI Moderation von Guidepoint ermöglicht es Kunden, hochwertiges Wissen in großem Umfang zu gewinnen:

Steigerung der Teameffizienz - Führen Sie Dutzende von Interviews gleichzeitig durch, ohne logistische Einschränkungen bei der Koordination und Teilnahme an Live-Anrufen.

- Führen Sie Dutzende von Interviews gleichzeitig durch, ohne logistische Einschränkungen bei der Koordination und Teilnahme an Live-Anrufen. Sofortiger Start - Starten Sie Konsultationen, um innerhalb von Stunden statt Tagen Erkenntnisse zu gewinnen.

- Starten Sie Konsultationen, um innerhalb von Stunden statt Tagen Erkenntnisse zu gewinnen. Jetzt wirklich global werden - 24/7-Verfügbarkeit über Zeitzonen und Geografien hinweg

- 24/7-Verfügbarkeit über Zeitzonen und Geografien hinweg Standardisierung der Qualität - Konsistente Aufforderungen und strukturierte Interviews liefern Qualität in großem Maßstab

„Geschwindigkeit und Qualität sollten kein Kompromiss sein", sagte Albert Sebag, CEO von Guidepoint. „Mit AI Moderation erfassen unsere Kunden mehr Perspektiven, schneller und mit einer Konsistenz, die in traditionellen Arbeitsabläufen nur schwer zu erreichen ist. Sie wird schnell zu einem Kraftmultiplikator neben unseren Live-1:1-Expertengesprächen."

AI Moderation lässt sich direkt in das Guidepoint-Ökosystem integrieren. Kunden können Live-Interviews und AI Moderation nahtlos innerhalb desselben Projekts kombinieren und so die Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Forschungsinitiativen steigern, während sie gleichzeitig die gleichen strengen Compliance- und Qualitätsanforderungen erfüllen. Anschließend können sie ihre Ergebnisse über AskGP, den dialogorientierten KI-Assistenten von Guidepoint, zusammenfassen und so unstrukturierte Gespräche in einem integrierten Ablauf in aktive Informationen umwandeln.

Guidepoint AI Moderation hat sich bereits unter realen Bedingungen bewährt. Guidepoint hat bereits Tausende von Interviews für Early-Adopter-Kunden erfolgreich durchgeführt und darüber hinaus „AI-Guided"-Transkripte für seine eigene Inhaltsbibliothek erstellt, wobei dieselbe KI-Interviewer-Lösung zum Einsatz kam, die nun auch Kunden allgemein zur Verfügung steht.

Weitere Informationen darüber, wie Sie AI Moderation nutzen können, erhalten Sie von einem Guidepoint-Mitarbeiter unter [email protected].

Informationen zu Guidepoint

Guidepoint bringt Kunden mit geprüften Fachleuten aus seinem globalen professionellen Netzwerk zusammen. Das breite Spektrum an Dienstleistungen von Guidepoint ermöglicht es Kunden, Zugang zu neuen Branchen zu erhalten, sich über aktuelle Themen zu informieren, kritische Themen eingehend zu untersuchen und qualitative Erkenntnisse zu validieren. Zum multinationalen Kundenstamm von Guidepoint zählen führende Beratungsunternehmen, Hedgefonds, Private-Equity-Firmen und börsennotierte Unternehmen aus dem Fortune-Ranking.

Weitere Informationen finden Sie unter www.guidepoint.com.

Verwandte Links

http://www.guidepoint.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/165294/guidepoint_global_llc_logo.jpg