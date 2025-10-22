Guidepoint presenta AI Moderation: acelera la información de expertos a escala empresarial

NUEVA YORK, 22 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Guidepoint, una red global líder de expertos, anunció hoy el lanzamiento de AI Moderation, una solución innovadora para recopilar información crucial a gran escala. Al permitir a los clientes realizar entrevistas con expertos sin asistir a llamadas en vivo, AI Moderation puede aumentar la amplitud y profundidad de las perspectivas recopiladas de forma más eficiente y rápida que nunca.

AI Moderation de de Guidepoint permite a los clientes extraer conocimiento de alto valor a escala :

Aument o de la eficiencia del equipo: realice docenas de entrevistas simultáneamente sin las limitaciones logísticas de coordinar y atender llamadas en vivo.

Comien zo de inmediato: inicie consultas para obtener información en cuestión de horas, no de días.

Alcance de una verdadera globalización: disponibilidad 24/7 en diferentes zonas horarias y geografías.

Estandari zación de la calidad: las indicaciones consistentes y las entrevistas estructuradas brindan calidad a gran escala.

"La velocidad y la calidad no deberían estar reñidas", afirmó Albert Sebag, consejero delegad o de Guidepoint. "Con AI Moderation , nuestros clientes captan más perspectivas, con mayor rapidez y con una consistencia difícil de conseguir en los flujos de trabajo tradicionales. Se convierte rápidamente en un factor multiplicador de fuerza, junto con nuestras llamadas individuales en vivo con expertos".

AI Moderation se integra directamente con el ecosistema de Guidepoint. Los clientes pueden combinar fácilmente entrevistas en vivo y AI Moderation en un mismo proyecto, lo que mejora la velocidad y la eficiencia de las iniciativas de investigación, manteniendo al mismo tiempo los mismos rigurosos estándares de cumplimiento y calidad. Posteriormente, pueden sintetizar sus hallazgos a través de AskGP, el asistente de IA conversacional de Guidepoint, convirtiendo conversaciones no estructuradas en inteligencia activa en un flujo integrado.

AI Moderation de Guidepoint ya ha demostrado su valor en situaciones reales. Guidepoint ha facilitado con éxito miles de entrevistas para clientes pioneros, además de producir transcripciones ' guiadas por IA ' para su propia biblioteca de contenido, utilizando la misma solución de entrevista con IA, ahora ampliamente disponible para los clientes.

Para obtener más información sobre cómo aprovechar AI Moderation , contacte con un representante de Guidepoint en [email protected] .

A cerca de Guidepoint

Guidepoint conecta a sus clientes con expertos en la materia de su red profesional global. Su amplia gama de servicios permite a los clientes acceder a nuevos sectores, mantenerse al día con las últimas tendencias, explorar a fondo temas cruciales y validar perspectivas cualitativas. La cartera multinacional de clientes de Guidepoint incluye importantes firmas de consultoría, fondos de cobertura, firmas de capital privado y empresas cotizadas en bolsa de Fortune.

Para obtener más información , visit e www.guidepoint.com .

