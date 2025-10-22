Guidepoint dévoile la modération par l'IA : accélérer les connaissances des experts à l'échelle de l'entreprise

NEW YORK, 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Guidepoint, un réseau mondial d'experts de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de AI Moderation, une solution révolutionnaire permettant de recueillir des informations critiques à grande échelle. En permettant aux clients de mener des entretiens avec des experts sans participer à des appels en direct, AI Moderation est en mesure d'accroître la portée et la profondeur des perspectives recueillies de manière plus efficace et plus rapide que jamais.

La modération AI de Guidepoint permet aux clients d'extraire des connaissances de grande valeur à grande échelle :

Augmentez l'efficacité de l'équipe - Effectuez des dizaines d'entretiens simultanément sans les contraintes logistiques liées à la coordination et à la participation à des appels en direct.

- Effectuez des dizaines d'entretiens simultanément sans les contraintes logistiques liées à la coordination et à la participation à des appels en direct. Commencez immédiatement - Lancez des consultations pour obtenir des informations en quelques heures, et non en quelques jours.

- Lancez des consultations pour obtenir des informations en quelques heures, et non en quelques jours. Devenez véritablement mondial - une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quels que soient les fuseaux horaires et les zones géographiques

- une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quels que soient les fuseaux horaires et les zones géographiques Normalisez la qualité - Des messages-guides cohérents et des entretiens structurés permettent d'assurer la qualité à grande échelle.

« La vitesse et la qualité ne devraient pas être des compromis », a déclaré Albert Sebag, PDG de Guidepoint. « Avec AI Moderation, nos clients capturent plus de perspectives, plus rapidement, avec un niveau de cohérence qu'il est difficile d'atteindre dans les flux de travail traditionnels. Il devient rapidement un multiplicateur de force parallèlement à nos appels d'experts en direct 1 à 1. »

AI Moderation s'intègre directement dans l'écosystème de Guidepoint. Les clients peuvent associer de manière transparente les interviews en direct et la modération par IA au sein d'un même projet, améliorant ainsi la rapidité et l'efficacité des initiatives de recherche tout en maintenant les mêmes attentes rigoureuses en matière de conformité et de qualité. Ils peuvent ensuite synthétiser leurs résultats via AskGP, l'assistant conversationnel de Guidepoint, qui transforme les conversations non structurées en intelligence active dans un seul flux intégré.

La modération par l'IA de Guidepoint a déjà prouvé sa valeur dans des conditions réelles. Guidepoint a facilité avec succès des milliers d'entretiens pour des clients précurseurs, tout en produisant des transcriptions « guidées par l'IA » pour sa propre bibliothèque de contenu, en utilisant la même solution d'intervieweur IA qui est maintenant largement disponible pour les clients.

Pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez tirer parti de la modération AI, contactez un représentant de Guidepoint à l'adresse [email protected].

À propos de Guidepoint

Guidepoint met en relation ses clients avec des experts en la matière issus de son réseau professionnel mondial. La large gamme de services de Guidepoint permet aux clients d'accéder à de nouvelles industries, de se tenir au courant des tendances, d'explorer en profondeur des sujets critiques et de valider des informations qualitatives. La clientèle multinationale de Guidepoint comprend des sociétés de conseil de premier plan, des fonds spéculatifs, des sociétés de capital-investissement et des entreprises publiques classées par Fortune.

Pour plus d'informations, consultez le site www.guidepoint.com.

