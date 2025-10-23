Guidepoint presenta AI Moderation: acelera los conocimientos de expertos a escala empresarial

NUEVA YORK, 23 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Guidepoint, red líder de expertos a nivel mundial, anunció el lanzamiento de AI Moderation, una solución innovadora para recopilar información crítica a escala. Al permitir a los clientes realizar entrevistas con expertos sin asistir a llamadas en vivo, AI Moderation puede aumentar la amplitud y profundidad de las perspectivas recopiladas de manera más eficiente y rápida que nunca.

AI Moderation de Guidepoint permite a los clientes extraer conocimientos de alto valor a gran escala:

Aumente la eficiencia de los equipos: realice decenas de entrevistas de manera simultánea sin limitaciones logísticas para coordinar y atender llamadas en línea

realice decenas de entrevistas de manera simultánea sin limitaciones logísticas para coordinar y atender llamadas en línea Comience de inmediato: inicie consultas para brindar información en cuestión de horas, no días

inicie consultas para brindar información en cuestión de horas, no días Vuélvase verdaderamente global: disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana en todas las zonas horarias y regiones

disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana en todas las zonas horarias y regiones Estandarice la calidad: las indicaciones coherentes y las entrevistas estructuradas brindan calidad a gran escala

"La velocidad y la calidad no deberían ser mutuamente excluyentes", afirmó Albert Sebag, director ejecutivo de Guidepoint. "Con AI Moderation, nuestros clientes capturan más perspectivas, de forma más rápida, con un nivel de coherencia que es difícil de lograr en los flujos de trabajo tradicionales. En poco tiempo, se convierte en un multiplicador de fuerza junto con nuestras llamadas individuales con expertos en vivo".

AI Moderation se conecta de manera directa al ecosistema de Guidepoint. Los clientes pueden combinar sin problemas entrevistas en vivo y AI Moderation dentro del mismo proyecto, lo que mejora la velocidad y la eficiencia de las iniciativas de investigación, a la vez que mantiene el mismo cumplimiento normativo riguroso y las mismas expectativas de calidad. Luego pueden sintetizar sus hallazgos mediante AskGP, el asistente de IA conversacional de Guidepoint, y convertir las conversaciones no estructuradas en inteligencia activa en un flujo integrado.

Guidepoint AI Moderation ya ha demostrado que aporta valor en condiciones reales. Guidepoint ha facilitado con éxito miles de entrevistas para clientes de adopción temprana, además de producir transcripciones "guiadas por IA" para su propia biblioteca de contenido, al utilizar la misma solución de entrevistador de IA que ahora está ampliamente disponible para los clientes.

Para obtener más información sobre cómo aprovechar AI Moderation, comuníquese con un representante de Guidepoint al correo [email protected].

Acerca de Guidepoint

Guidepoint conecta a los clientes con expertos en la materia de su red profesional mundial cuidadosamente seleccionados. La amplia variedad de servicios de Guidepoint permite a los clientes acceder a nuevos sectores, actualizarse en tendencias, explorar temas importantes en profundidad y validar conocimientos cualitativos. La base de clientes multinacionales de Guidepoint incluye las principales compañías de consultoría, fondos de cobertura, firmas de capital privado y empresas públicas clasificadas por Fortune.

Para más información, visite www.guidepoint.com.

