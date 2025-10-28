Guidepoint 推出 AI Moderation：加速獲取企業級專家見解

紐約 2025年10月28日 /美通社/ -- 全球領先專家網絡 Guidepoint 今天宣佈推出 AI Moderation。這一創新解決方案旨在規模化收集關鍵見解。AI Moderation 透過讓客戶能夠在不參加實時通話的情況下進行專家會談。這可以較過去更高效兼更迅速地增加已收集觀點的廣度與深度。

Guidepoint 的 AI Moderation 有助客戶大規模地擷取高價值知識：

提升團隊效率 — 同時進行數十次會談，不受協調和參與即時通話的後勤限制

— 同時進行數十次會談，不受協調和參與即時通話的後勤限制 極速響應 — 啟動諮詢，並於數小時（而非數天）內提供見解

— 啟動諮詢，並於數小時（而非數天）內提供見解 真正全球化 — 跨越時區與地理位置，全天候服務

— 跨越時區與地理位置，全天候服務 標準化質素 — 一致的提示和結構化會談，大規模提供質素保證

Guidepoint 行政總裁 Albert Sebag 表示：「速度和質素不應不可兼得。我們的客戶可使用 AI Moderation 而更快地擷取更多觀點，並實現傳統工作流程難以達到的一致性。它與我們即時一對一專家通話，一起成為您的效率倍增工具。 」

AI Moderation 直接連接至 Guidepoint 的整體解決方案。客戶可於相同項目中，無縫結合即時會談與 AI Moderation。這提升研究計劃的速度與效率，同時保持同樣嚴格的合規與質素期望。然後，客戶可透過 Guidepoint 的會話人工智能助理 AskGP，在一個整合流程中，綜合客戶的發現，並轉化非結構化對話為活躍智能。

Guidepoint AI Moderation 已被證明在實際條件下提供價值。Guidepoint 已為首批試用客戶成功促成數千次會談。該系統於現有客戶廣泛使用的AI訪談解決方案基礎上，延伸開發了新功能，能利用AI為其專屬內容庫自動生成文字記錄。

如欲查看更多如何能利用 AI Moderation 的資料，請聯絡 Guidepoint 代表 [email protected]。

關於Guidepoint

Guidepoint將客戶與其全球專業網絡中經過審查的學科專家進行對接。Guidepoint廣泛的服務使客戶能夠開拓新行業、迅速掌握趨勢話題、深入研究關鍵議題，並驗證定性洞察。Guidepoint的跨國客戶群體涵蓋領先的諮詢公司、對沖基金、私募股權公司以及入選《財富》排行榜的上市公司。

如需了解更多信息，請訪問www.guidepoint.com。

