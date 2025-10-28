HABANOS, S.A. APRESENTOU UMA ESTREIA MUNDIAL "MONTECRISTO ELBA LIMITED EDITION 2025"

A Montecristo comemora seu 90º aniversário com o lançamento da nova vitola 'Elba', a Edição Limitada 2025, cuja edição Premiere está sendo lançada exclusivamente para o mercado espanhol.

Com esta nova Edição Limitada, que combina tradição, artesanato e elegância, a empresa reafirma seu compromisso com a excelência e a inovação.

Este lançamento foi celebrado durante o evento "Elba, o tesouro de Montecristo", organizado pelo Club Pasión Habanos na icônica Praça de Touros Las Ventas, um dos eventos mais aguardados pelos entusiastas do Habanos.

LA HABANA, Cuba, 28 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Habanos, S.A. apresentou oficialmente a nova vitola Montecristo Elba Edição Limitada 2025 durante o evento 'Elba, o tesouro de Montecristo', realizado na Praça de Touros Las Ventas, em Madri. A noite, organizada pelo Club Pasión Habanos, reuniu mais de 400 pessoas, incluindo distribuidores exclusivos, imprensa especializada e aficionados, que desfrutaram de uma prévia desta vitola única, projetada para refletir a elegância e o sabor inconfundível da marca Montecristo.

HABANOS, S.A. APRESENTOU ESTREIA MUNDIAL “MONTECRISTO ELBA LIMITED EDITION 2025”

Com esta Edição Limitada, a Habanos, S.A. reafirma seu compromisso com a excelência e autenticidade que distinguem a marca Montecristo. Elba (54 bitola x 146 mm de comprimento) com o nome de fábrica Encantos, sem precedentes no portfólio Habanos, de resistência média a total, foi produzido "Totalmente feito à mão com enchimento longo"., envelhecido por pelo menos dois anos e com folhas de invólucro, enchimento e ligante cuidadosamente selecionadas dos melhores campos da zona de Vuelta Abajo*, na região de Pinar del Río* , Cuba*,conhecida por produzir o que é considerado o melhor tabaco do mundo. Seu equilíbrio, intensidade e elegância refletem a essência inconfundível da Montecristo e consolidam seu lugar entre as grandes lendas do Habano.

A Edição Limitada Montecristo Elba 2025 é apresentada em dois formatos exclusivos, uma caixa especial de 20 unidades que estará disponível em todos os mercados do mundo e uma edição Premiere que estará disponível apenas na Espanha, em uma caixa especial de 5 unidades em uma tiragem limitada de apenas 10.000 caixas numeradas. Cada Habano contará com uma banda de estreia de edição limitada.

Ambas as apresentações serão equipadas com tecnologia NFC na embalagem e na pulseira. Essa inovação permite a verificação, ao mesmo tempo em que fornece acesso a conteúdo exclusivo sobre o produto, seu artesanato e a história da marca nos mercados onde essa funcionalidade está disponível . Este lançamento reafirma o espírito inovador da Habanos, S.A., que incorpora avanços tecnológicos para enriquecer a experiência dos aficionados, sem comprometer os valores artesanais que definem o Habano.

"Montecristo Elba representa a essência da nossa história: o equilíbrio entre o patrimônio artesanal e a busca constante de novas maneiras de surpreender os aficionados", disse Jorge Perez, vice-presidente comercial da Habanos, S.A.

Durante a noite, os participantes desfrutaram de um jantar acompanhado de produtos gourmet, vinhos e conhaques de Ximénez-Spínola, vinhos de Celler Masroig, cervejas premium de Mahou, o melhor presunto alimentado com bolotas de 959 Ibérico, cafés especiais de Café Dromedario, destilados como rum Havana Club Selección de Maestros, uísque Chivas Regal Mizunara, tequila Reposado Código 1530, Armagnacs de Marcillac e coquetéis com St. Petroni Aperitivo e Pacharán Menesa. O evento contou com apresentações do violinista elétrico Miguel Lara, que misturou música clássica com gêneros contemporâneos, e Pitingo, que fundiu flamenco e soul, música e experiências sensoriais inspiradas na essência de Montecristo. A Praça de Touros de Las Ventas, sede deste evento pelo segundo ano consecutivo, tornou-se um ponto de encontro para a história, a cultura e a paixão pela Habanos, reafirmando Madri como um dos grandes palcos internacionais do universo Habanos.

Com este lançamento, a Habanos, S.A. expande seu portfólio de edições limitadas, consolidando a liderança global da Montecristo e sua capacidade de se reinventar sem perder a essência que a tornou uma lenda.

Notas de prova

Marca: Montecristo

Nome do mercado: Elba

Nome da fábrica: Encantos

Dimensões: 54 bitola de anel x 146 mm de comprimento

Apresentação: Caixa especial de 20 unidades e caixa de estreia numerada de 5 unidades com tecnologia NFC na embalagem e na banda Limited Edition.

Invólucro: marrom, sedoso, gordo e fosco

Desenho: Excelente

Cinza: Compacto e duradouro

Combustão: uniforme e consistente até o fim da fumaça.

Força: total

Tempo de fumo: aproximadamente 1 hora e 10 minutos

Com um sabor intenso e equilibrado, o Montecristo Elba desdobra uma evolução elegante à medida que é defumado, notável pelos seus sabores tostados, que deixam toques de cacau, baunilha, noz-moscada e melaço, que culminam num final redondo e persistente. Sua harmonia e caráter fazem desta Edição Limitada uma peça única para os amantes de Habanos com um paladar e personalidade distintos.

