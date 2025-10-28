HABANOS, S.A.が世界初公開「MONTECRISTO ELBA LIMITED EDITION 2025」を発表

Montecristo は創立90 周年を記念し、新ヴィトーラ「Elba 」を2025 年限定版として発売し、そのプレミア版がスペイン市場限定で発売されます。

伝統、職人技、優雅さを融合させたこの新たな限定版により、同社は卓越性と革新への取り組みを改めて表明します。

この発表は、ハバノス愛好家が最も待ち望んだイベントの1 つである「Elba 、Montecristo の宝（Elba, Montecristo's treasure ）」（Club Pasión Habanos 主催）において、スペインを象徴するラス・ベンタス闘牛場で行われました。

ハバナ（キューバ）, 2025年10月29日 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A.は、マドリードのラス・ベンタス闘牛場で開催されたイベント「Elba、Montecristoの宝（Elba, the treasure of Montecristo）」において、新たなMontecristo Elba限定版2025（Montecristo Elba Limited Edition 2025）のヴィトーラを正式に発表しました。Club Pasión Habanosが主催したこの夕べには、独占販売代理店、専門メディア、愛好家を含む400名以上が集い、Montecristoブランドの優雅さと紛れもない風味を反映してデザインされたこのユニークなヴィトーラの先行試飲を楽しみました。

この限定版により、Habanos, S.A.はMontecristoブランドを特徴づける卓越性と真正性への取り組みを改めて表明しています。Elba（リング・ゲージ54 x 長さ146mm）は、Habanosポートフォリオにおいて前例のない工場名「Encantos」を冠し、ミディアムからフルボディの強度を持ち、「ロング・フィラーによる完全手巻き」で製造されています。最低2年間熟成され、葉巻の表葉、中葉、下葉は、世界最高峰の葉タバコを生産する地域として知られるキューバ*、ピナール・デル・リオ*州のブエルタ・アバホ*地区の最高級畑から厳選されています。そのバランス、強度、優雅さはMontecristoの紛れもない本質を反映し、Habanoの偉大な伝説の1つとしての地位を確固たるものにしています。

2025 年Montecristo Elba 限定版（2025 Montecristo Elba Limited Edition ）は、2つの特別な仕様で登場します。世界中の市場で入手可能な20本入り特別ボックスと、スペイン限定のプレミア版です。プレミア版は5本入り特別ボックスで、わずか10,000箱の限定生産、シリアル・ナンバー入りとなります。各ハバーノには限定版プレミアバンドが巻かれます。

両パッケージにはNFC技術が採用され、包装とバンドに実装されます。このイノベーションにより、対応市場において製品の真贋確認が可能となるほか、製品に関する独占コンテンツ、職人技、ブランドの歴史にアクセスできるようになります。本発売は、Habanos, S.A.の革新精神を再確認するものです。同社は技術的進歩を取り入れながら、ハバーノを定義する職人技の価値を損なうことなく、愛好家の体験を豊かにしています。

「Montecristo Elba は私たちが歩んできた歴史の真髄を体現しています。職人技の伝統と、愛好家を驚かせる新たな手法を絶えず追求する姿勢の調和こそが本質なのです」と、Habanos, S.A.の商業担当副社長Jorge Perez氏は述べています。

夕べには、参加者がグルメ食材を伴うペアリング・ディナーを楽しみました。 Ximénez-Spínolaのワインとブランデー、Celler Masroigのワイン、Mahouのプレミアム・ビール、959 Ibéricoの最高級ドングリ育ちのハム、Café Dromedarioのスペシャルティ・コーヒー、Havana Club Selección de Maestrosラム酒などのスピリッツ、 Chivas Regal Mizunaraウイスキー、Código 1530 Reposadoテキーラ、MarcillacのArmagnacs、St. Petroni AperitivoとPacharán Menesaを使ったカクテルなどです。 イベントでは、クラシック音楽と現代ジャンルを融合させたエレクトリック・バイオリニストのMiguel Laraと、フラメンコとソウルを融合させたPitingoによるパフォーマンスが行われ、Montecristoの本質に触発された音楽と感覚的な体験が提供されました。会場となったラス・ベンタス闘牛場は、2年連続でこのイベントの舞台となり、歴史と文化、そしてハバノスへの情熱が交わる場として、マドリードがハバノス界における国際的な主要舞台の1つであることを改めて示しました。

今回の発売により、Habanos, S.A.は限定版ポートフォリオを拡大し、Montecristoのグローバルなリーダーシップと、伝説となった本質を失うことなく自らを革新する能力を確固たるものとしました。

テイスティング・ノート

ブランド： Montecristo

銘柄： Elba

工場名： Encantos

サイズ：リング・ゲージ54 x 長さ146mm

包装：20本入りスペシャル・ボックスと、パッケージおよび限定版バンドにNFC技術を実装した5本入り限定プレミア・ボックス。

ラッパー：茶色、シルキー、油分を含み、マットな光沢

ドロー：良好

灰：締まりが良く長持ち

燃焼：均一で最後まで安定

強さ：フル

喫煙時間：約1時間10分

強烈でありながらバランスの取れた風味を持つMontecristo Elbaは、喫煙するにつれて優雅な変化を見せます。トーストしたような香ばしい風味が特徴で、ココア、バニラ、ナツメグ、糖蜜のニュアンスを残し、丸みのある持続的な余韻へと至ります。その調和と個性により、この限定版は、洗練された味覚と個性を持つハバノス愛好家にとって唯一無二の存在となります。

