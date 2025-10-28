하바노스, 세계 최초 공개 '몬테크리스토 엘바 한정판 2025' 발표

몬테크리스토가 브랜드 탄생 90주년을 맞아 새로운 '엘바' 비톨라를 2025년 한정판으로 출시하며, 특히 프리미어 에디션을 스페인 시장에 독점적으로 선보인다 .

이번 한정판은 전통과 장인정신 , 우아함을 결합해 하바노스가 추구하는 최고 품질과 혁신에 대한 의지를 재확인했다.

이번 출시는 클럽 파시온 하바노스 주최로 , 애호가들이 가장 고대해 온 행사인 '엘바, 몬테크리스토스 트레저' 행사에서 발표됐으며, 마드리드의 명소 라스 벤타스 투우장에서 열렸다.

아바나, 쿠바, 2025년 10월 28일 /PRNewswire/ -- 하바노스(Habanos, S.A.)가 마드리드 라스 벤타스 투우장(Las Ventas Bullring)에서 열린 '엘바, 몬테크리스토스 트레저(Elba, Montecristo's Treasure)' 행사에서 새로운 '몬테크리스토 엘바 한정판 2025(Montecristo Elba Limited Edition 2025)'를 공식 발표했다. 클럽 파시온 하바노스(Club Pasión Habanos)가 주관한 이날 행사에는 전 세계 독점 유통업체, 전문 언론, 애호가 등 400여 명이 참석해 몬테크리스토 브랜드 특유의 우아함과 독보적인 풍미를 반영해 디자인된 특별한 비톨라를 미리 경험하는 시간을 가졌다.

이번 한정판을 통해 하바노스는 몬테크리스토 브랜드를 차별화하는 탁월함과 진정성에 대한 헌신을 다시금 강조했다. '엘바'는 링 게이지 54, 길이 146mm로, '엔칸토스(Encantos)'라는 공장명으로 제작된 완전히 새로운 규격이다. 미디엄에서 풀 스트렝스(medium to full strength)의 강도를 지닌 이 제품은 전량 수작업(Totally Handmade with Long Filler)으로 생산됐으며, 최소 2년 이상 숙성된 잎과 쿠바 피나르델리오의 부엘타 아바호 지역에서 엄선된 래퍼(wrapper), 필러(filler), 바인더(binder)를 사용했다. 균형감과 강도, 그리고 품격 있는 우아함은 몬테크리스토의 본질을 고스란히 담아내며, 하바노의 대표적인 전설 중 하나로 자리매김할 것으로 기대된다.

'몬테크리스토 엘바 한정판 2025'는 전 세계 시장에서 판매되는 20개입 스페셜 박스, 스페인 시장 한정으로만 출시되는 프리미어 에디션(5개입, 전 세계 1만 개 한정, 넘버링된 박스)의 두 가지 형태로 선보인다. 모든 시가에는 '리미티드 에디션 프리미어' 밴드가 부착된다.

두 가지 포장 형태 모두 패키징과 밴드에 NFC 기술이 적용된다. 이는 제품의 진품 여부를 확인할 수 있을 뿐만 아니라, 장인정신과 브랜드 역사 등 독점 콘텐츠에도 접근할 수 있다(해당 기능이 지원되는 시장에 한함). 이번 출시를 통해 하바노스는 기술 혁신을 접목해 애호가의 경험을 더욱 풍부하게 하면서도, 하바노의 본질인 장인정신을 절대 잃지 않겠다는 의지를 명확히 했다.

호르헤 페레스 (Jorge Perez) 하바노스 커머셜 담당 부사장은 "몬테크리스토 엘바는 우리의 역사적 정수를 상징한다. 장인 정신의 유산과 애호가들을 놀라게 할 새로운 방식을 끊임없이 탐구해 온 균형의 결정체"라고 설명했다.

이날 행사에서는 고급 식재료와 함께하는 페어링 디너가 마련됐다. 히메네스-스피놀라(Ximénez-Spínola)의 와인과 브랜디, 셀러 마스로이그(Celler Masroig)의 와인, 마오우(Mahou)의 프리미엄 맥주, 959 이베리코(959 Ibérico)의 최고급 도토리 사육 하몽, 카페 드로메다리오(Café Dromedario)의 스페셜티 커피, 그리고 하바나 클럽 셀렉시온 데 마에스트로스(Havana Club Selección de Maestros) 럼, 시바스 리갈 미즈나라(Chivas Regal Mizunara) 위스키, 코디고 1530 레포사도(Código 1530 Reposado) 데킬라, 마르실락(Marcillac) 아르마냑, 세인트 페트로니 아페리티보(St. Petroni Aperitivo)와 파차란 메네사(Pacharán Menesa)를 활용한 칵테일 등이 선보였다. 행사에는 전기 바이올리니스트 미겔 라라(Miguel Lara)가 클래식과 현대음악을 결합한 공연을 펼쳤고, 피팅고(Pitingo)가 플라멩코와 소울을 융합한 무대를 선보이며, 몬테크리스토의 본질에서 영감을 받은 음악과 감각적 경험을 선사했다. 2년 연속으로 행사를 개최한 라스 벤타스 투우장은 하바노스의 역사, 문화, 열정을 하나로 잇는 교류의 장으로 자리 잡았고, 마드리드를 하바노스 세계의 주요 국제 무대 중 하나로 다시금 자리매김했다.

이번 신제품 출시에 따라 하바노스는 한정판 제품 포트폴리오를 한층 확장함으로써, 몬테크리스토의 글로벌 리더십과 본질을 잃지 않으면서도 끊임없이 스스로를 혁신하는 브랜드의 면모를 더욱 공고히 했다.

테이스팅 노트

브랜드: 몬테크리스토(Montecristo)

시장명: 엘바(Elba)

공장명: 엔칸토스(Encantos)

규격: 링 게이지 54 x 길이 146mm

프레젠테이션: 20개입 스페셜 박스, 5개입 프리미어 넘버링 박스(포장 및 리미티드 에디션 밴드에 NFC 기술 적용).

래퍼: 브라운, 실키한 질감, 오일감, 은은한 매트 광택

흡입감: 엑설런트

재: 단단하고 오래 지속

연소 : 균일하고 마지막까지 일정함

강도: 강함(full), 강함

흡연 시간: 약 1시간 10분

강렬하면서도 균형 잡힌 풍미를 지닌 몬테크리스토 엘바는 시간이 지날수록 우아한 변화가 펼쳐진다. 구운 향을 중심으로 코코아, 바닐라, 육두구, 당밀의 섬세한 뉘앙스가 어우러지며, 부드럽고 지속적인 피니시로 마무리된다. 그 조화로움과 개성은 감각적인 취향과 확고한 개성을 지닌 하바노 애호가들을 위한 독보적인 한정판임을 입증한다.

고해상도 제품 이미지를 다운로드하려면 여기를 클릭한다.https://drive.google.com/drive/folders/1cM0RtySmY0g5_wMKXbQRITeBQSQ7IACX?usp=sharing

