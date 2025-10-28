HABANOS, S.A. PRESENTÓ EN PRIMICIA MUNDIAL: "MONTECRISTO ELBA EDICIÓN LIMITADA 2025"

Montecristo celebra su 90 aniversario con el lanzamiento de la nueva vitola "Elba", la Edición Limitada 2025 cuya edición Premier se lanza en exclusiva para el mercado español.

La compañía reafirma, con esta nueva Edición Limitada que combina tradición, maestría y elegancia, su compromiso con la excelencia y la innovación.

Este lanzamiento se celebró durante el evento "Elba, el tesoro de Montecristo", organizado por Club Pasión Habanos en la emblemática Plaza de Toros de Las Ventas, uno de los encuentros más esperados por los aficionados al Habano.

LA HABANA, Cuba, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. presentó oficialmente la nueva vitola Montecristo Elba Edición Limitada 2025 durante el evento "Elba, el tesoro de Montecristo", celebrado en la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid. La velada, organizada por Club Pasión Habanos, reunió a más de 400 personas entre distribuidores exclusivos, prensa especializada y aficionados, que tuvieron la oportunidad de disfrutar en primicia de esta vitola única, diseñada para reflejar la elegancia y el sabor inconfundible de la marca Montecristo.

Con esta Edición Limitada, Habanos, S.A. reafirma su compromiso con la excelencia y la autenticidad que distinguen a la marca Montecristo. Elba (cepo 54 x 146 mm de largo) con vitola de galera Encantos, inédita dentro del portafolio de Habanos, de fortaleza media a fuerte, ha sido elaborada "Totalmente a Mano con Tripa Larga", con un añejamiento de al menos dos años y con hojas de capa, tripa y capote seleccionadas minuciosamente de las mejores vegas de la zona de Vuelta Abajo*, en la región de Pinar del Río*, Cuba*, reconocida por producir el considerado mejor tabaco del mundo. Su equilibrio, intensidad y elegancia reflejan la esencia inconfundible de Montecristo y consolidan su lugar entre las grandes leyendas del Habano.

Montecristo Elba Edición Limitada 2025 se presenta en dos exclusivas versiones, un estuche especial de 20 unidades que llegará a todos los mercados del mundo, y una edición Premier que se presenta únicamente en España, en un estuche especial de 5 unidades en una tirada limitada de tan solo 10.000 envases numerados. Cada Habano lucirá un cintillo Edición Limitada Premier.

Ambas presentaciones irán equipadas con tecnología NFC en el envase y en la anilla. Esta innovación permite verificar su autenticidad, a la vez que acceder a contenido exclusivo sobre el producto, su elaboración y la historia de la marca en aquellos mercados en que está permitido. Este lanzamiento reafirma la vocación innovadora de Habanos, S.A., que incorpora avances tecnológicos para enriquecer la experiencia de los aficionados, sin renunciar a los valores artesanales que definen al Habano.

"Montecristo Elba representa la esencia de nuestra historia: el equilibrio entre la herencia artesanal y la búsqueda constante de nuevas formas de sorprender al aficionado", ha afirmado Jorge Pérez, Vicepresidente Comercial de Habanos, S.A.

Durante la velada, los asistentes disfrutaron de una cena maridaje acompañada de productos gourmet, vinos y brandis de Ximénez- Spínola, vinos de Celler Masroig, cervezas premium de Mahou, el mejor jamón de bellota de la casa 959 Ibérico, los cafés de especialidad de Café Dromedario, destilados como el ron Havana Club Selección de Maestros, el whisky Chivas Regal Mizunara, el Tequila Código 1530 Reposado, o los Armagnacs de Marcillac, y los cócteles con St. Petroni Aperitivo y Pacharán Menesa. Se contó con las actuaciones del violinista eléctrico Miguel Lara, quien mezcló su música clásica con géneros contemporáneos y Pitingo que fusionó flamenco y soul, música y experiencias sensoriales inspiradas en la esencia de Montecristo. La Plaza de Toros de Las Ventas, escenario de esta cita por segundo año consecutivo, se ha convertido en un punto de encuentro entre historia, cultura y pasión por el Habano, reafirmando a Madrid como uno de los grandes escenarios internacionales del universo Habanos.

Con este lanzamiento, Habanos, S.A. amplía su portafolio de Ediciones Limitadas, consolidando el liderazgo mundial de Montecristo y su capacidad de reinventarse sin perder la esencia que la ha convertido en una leyenda.

Nota de cata

Marca: Montecristo

Vitola de salida: Elba

Vitola de Galera: Encantos

Dimensiones: 54 x 146 mm de largo

Presentación: Estuche especial de 20 unidades y estuche premier numerado de 5 unidades con tecnología NFC en el envase y en la anilla de Edición Limitada

Capa: Carmelita, con grasa, sedosa, fina, con brillo mate

Tiro: Excelente

Ceniza: Compacta y duradera

Combustión pareja y homogénea hasta el final de la fumada.

Fortaleza: media a fuerte

Tiempo de fumada: aproximadamente de 1 hora 10 minutos

De sabor intenso y equilibrado, Montecristo Elba despliega en su fumada una evolución elegante, que destaca por sus sabores tostados, que dejan recuerdos a cacao, vainilla, nuez moscada y puntas de melaza, que culmina en un final redondo y persistente. Su armonía y carácter hacen de esta Edición Limitada una pieza única para los amantes de los Habanos con personalidad definida.

