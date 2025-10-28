Montecristo célèbre son 90e anniversaire avec le lancement de la nouvelle vitole « Elba », la 2025 Limited Edition, dont l'édition Premiere est lancée exclusivement pour le marché espagnol.

Avec cette nouvelle édition limitée, qui allie tradition, savoir-faire et élégance, la société réaffirme son engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation.

Ce lancement a été célébré lors de l'événement« Elba, le trésor de Montecristo », organisé par le Club Pasión Habanos dans les arènes emblématiques de Las Ventas, l'un des événements les plus attendus par les amateurs de Habanos.

LA HABANA, Cuba, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. a officiellement présenté la nouvelle vitole Montecristo Elba Limited Edition 2025 lors de l'événement « Elba, le trésor de Montecristo », qui s'est tenu aux arènes de Las Ventas à Madrid. La soirée, organisée par Club Pasión Habanos, a réuni plus de 400 personnes, parmi lesquelles des distributeurs exclusifs, la presse spécialisée et des aficionados, qui ont pu découvrir en avant-première cette vitole unique, conçue pour refléter l'élégance et la saveur incomparable de la marque Montecristo.

HABANOS, S.A. A PRÉSENTÉ EN PREMIÈRE MONDIALE « MONTECRISTO ELBA LIMITED EDITION 2025 »

Avec cette édition limitée, Habanos, S.A. réaffirme son engagement envers l'excellence et l'authenticité qui distinguent la marque Montecristo. Elba (54 ring gauge x 146 mm de long) avec le nom d'usine Encantos, sans précédent dans le portefeuille Habanos, de force moyenne à pleine , a été produit « Totally Handmade with Long Filler » (entièrement fait à la main avec des feuilles de remplissage longues).Ce cigare a été élaboré à partir de feuilles de cape, de charge et de liaison soigneusement sélectionnées dans les meilleurs champs de la zone Vuelta Abajo*, dans la région de Pinar del Río*, Cuba*, réputée pour la production de ce qui est considéré comme le meilleur tabac au monde. Son équilibre, son intensité et son élégance reflètent l'essence inimitable de Montecristo et consolident sa place parmi les grandes légendes du Habano.

Le Montecristo Elba Limited Edition 2025 est présenté dans deux formats exclusifs, une boîte spéciale de 20 unités qui sera disponible sur tous les marchés du monde, et une édition Premiere qui ne sera disponible qu'en Espagne, dans une boîte spéciale de 5 unités dans une série limitée de seulement 10 000 boîtes numérotées. Chaque Habano sera doté d'une bague Premiere en édition limitée.

Les deux présentations seront équipées de la technologie NFC dans l'emballage et sur la bande. Cette innovation permet de vérifier la qualité du produit, tout en donnant accès à un contenu exclusif sur le produit, son artisanat et l'histoire de la marque sur les marchés où cette fonctionnalité est disponible. Ce lancement réaffirme l'esprit d'innovation de Habanos, S.A., qui intègre les avancées technologiques pour enrichir l'expérience des aficionados, sans compromettre les valeurs artisanales qui définissent le Habano.

« Montecristo Elba représente l'essence de notre histoire : l'équilibre entre l'héritage artisanal et la recherche constante de nouvelles façons de surprendre les aficionados », a déclaré Jorge Perez, vice-président commercial de Habanos, S.A.

Au cours de la soirée, les participants ont dégusté un dîner d'accompagnement accompagné de produits gastronomiques, de vins et d'eaux-de-vie de Ximénez-Spínola, de vins de Celler Masroig, de bières de qualité supérieure de Mahou, du meilleur jambon nourri au gland de 959 Ibérico, des cafés spéciaux du Café Dromedario, des spiritueux tels que le rhum Havana Club Selección de Maestros, le whisky Chivas Regal Mizunara, la tequila Código 1530 Reposado, les armagnacs de Marcillac, et des cocktails avec l'Aperitivo St. Petroni Aperitivo et Pacharán Menesa. L'événement a été marqué par les prestations du violoniste électrique Miguel Lara, qui a mêlé la musique classique à des genres contemporains, et de Pitingo, qui a fusionné flamenco et soul, musique et expériences sensorielles inspirées par l'essence de Montecristo. Les arènes de Las Ventas, qui accueillent cet événement pour la deuxième année consécutive, sont devenues le point de rencontre de l'histoire, de la culture et de la passion pour les Habanos, réaffirmant ainsi que Madrid est l'une des grandes scènes internationales de l'univers des Habanos.

Avec ce lancement, Habanos, S.A. élargit son portefeuille d'éditions limitées, consolidant ainsi le leadership mondial de Montecristo et sa capacité à se réinventer sans perdre l'essence qui en a fait une légende.

Notes de dégustation

Marque : Montecristo

Nom du marché : Elba

Nom de l'usine : Encantos

Dimensions : 54 anneaux de calibre x 146 mm de longueur

Présentation : Boîte spéciale de 20 unités et boîte numérotée de 5 unités avec technologie NFC sur l'emballage et sur le bracelet de l'édition limitée.

Couverture : brune, soyeuse, grasse et mate

Draw : Excellent

Ash : Compact et durable

Combustion : Régulier et constant jusqu'à la fin de la fumée.

Intensité : plein

Temps fumeux : Environ 1 heure et 10 minutes

D'une saveur intense et équilibrée, le Montecristo Elba évolue avec élégance au fur et à mesure qu'il est fumé. Il se distingue par ses arômes grillés, qui laissent des traces de cacao, de vanille, de noix de muscade et de mélasse, et qui culminent dans une finale ronde et persistante. Son harmonie et son caractère font de cette édition limitée une pièce unique pour les amateurs de Habanos au palais et à la personnalité distincts.

Pour télécharger des images de produits en haute résolution, cliquez sur ici.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2806314/MONTECRISTO_ELBA_LANZAMIENTO.jpg