Montecristo feiert sein 90-jähriges Bestehen mit der Einführung der neuen „Elba"-Vitrine, der 2025 Limited Edition, deren Premierenausgabe exklusiv für den spanischen Markt lanciert wird.

Mit dieser neuen Limited Edition, die Tradition, Handwerkskunst und Eleganz vereint, bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für Exzellenz und Innovation.

Diese Markteinführung wurde während der Veranstaltung „Elba, der Schatz von Montecristo" gefeiert, die vom Club Pasión Habanos in der kultigen Stierkampfarena Las Ventas organisiert wurde und zu den am sehnlichsten erwarteten Veranstaltungen für Habanos-Liebhaber gehört.

LA HABANA, Kuba, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. präsentierte offiziell die neue Montecristo Elba Limited Edition 2025 vitola während der Veranstaltung „Elba, der Schatz von Montecristo", die in der Stierkampfarena Las Ventas in Madrid stattfand. An dem vom Club Pasión Habanos organisierten Abend nahmen mehr als 400 Personen teil, darunter Exklusivhändler, Fachpresse und Aficionados, die eine Vorschau auf diese einzigartige Vitola genossen, die die Eleganz und den unverwechselbaren Geschmack der Marke Montecristo widerspiegeln soll.

HABANOS, S.A. PRÄSENTIERTE EINE WELTPREMIERE „MONTECRISTO ELBA LIMITED EDITION 2025“

Mit dieser Limited Edition bekräftigt Habanos, S.A. sein Engagement für die Exzellenz und Authentizität, die die Marke Montecristo auszeichnen. Elba (54 Ringmaß x 146 mm Länge) mit dem Fabriknamen Encantos, ein Novum im Portfolio von Habanos, mittlere bis volle Stärke, wurde „Totally Handmade with Long Filler" hergestellt.Die Zigarren reifen mindestens zwei Jahre und werden mit Deckblatt, Einlage und Umblatt hergestellt, die sorgfältig aus den besten Feldern in der Zone Vuelta Abajo* , in der Region Pinar del Río*, Kuba*, ausgewählt werden, die für die Produktion des besten Tabaks der Welt bekannt ist. Ihre Ausgewogenheit, Intensität und Eleganz spiegeln die unverwechselbare Essenz von Montecristo wider und festigen ihren Platz unter den großen Legenden der Habanos.

Die 2025 Montecristo Elba Limited Edition wird in zwei exklusiven Formaten präsentiert: in einer speziellen Box von 20 Stück, die in allen Märkten weltweit erhältlich sein wird, und in einer Premiere Edition, die nur in Spanien erhältlich sein wird, in einer speziellen Box von 5 Stück in einer limitierten Auflage von nur 10.000 nummerierten Boxen. Jede Habano wird mit einem Premierenband in limitierter Auflage versehen.

Beide Präsentationen werden mit der NFC-Technologie in der Verpackung und auf dem Band ausgestattet sein. Diese Innovation ermöglicht die Überprüfung des Produkts und bietet gleichzeitig Zugang zu exklusiven Inhalten über das Produkt, seine Verarbeitung und die Geschichte der Marke in den Märkten, in denen diese Funktion verfügbar ist. Diese Markteinführung unterstreicht den innovativen Geist von Habanos, S.A., der technologische Fortschritte einbezieht, um die Erfahrung der Aficionados zu bereichern, ohne die handwerklichen Werte zu beeinträchtigen, die die Habano definieren.

„Montecristo Elba repräsentiert die Essenz unserer Geschichte: das Gleichgewicht zwischen dem handwerklichen Erbe und dem ständigen Streben nach neuen Wegen, um die Liebhaber zu überraschen", sagte Jorge Perez, Commercial Vice President von Habanos, S.A.

Im Laufe des Abends genossen die Teilnehmer ein Pairing-Dinner mit Gourmet-Produkten, Weinen und Brandys von Ximénez-Spínola, Weinen von Celler Masroig, Premium-Bieren von Mahou, dem besten Eichelschinken von 959 Ibérico, Kaffeespezialitäten von Café Dromedario, Spirituosen wie Havana Club Selección de Maestros Rum, Chivas Regal Mizunara Whisky, Código 1530 Reposado Tequila, Armagnacs aus Marcillac und Cocktails mit St. Petroni Aperitivo und Pacharán Menesa. Auf dem Programm standen Auftritte des elektrischen Geigers Miguel Lara, der klassische Musik mit zeitgenössischen Genres verband, und Pitingo, der Flamenco und Soul, Musik und Sinneserfahrungen, inspiriert von der Essenz von Montecristo, miteinander verband. Die Stierkampfarena Las Ventas, die zum zweiten Mal in Folge Schauplatz dieser Veranstaltung ist, hat sich zu einem Treffpunkt der Geschichte, der Kultur und der Leidenschaft für Habanos entwickelt und bestätigt Madrid als eine der großen internationalen Bühnen des Habanos-Universums.

Mit dieser Lancierung erweitert Habanos, S.A. sein Portfolio an Limited Editions und festigt damit die weltweite Führungsposition von Montecristo und seine Fähigkeit, sich neu zu erfinden, ohne dabei die Essenz zu verlieren, die sie zu einer Legende gemacht hat.

Verkostungsnotizen

Marke: Montecristo

Marktname: Elba

Fabrikname: Encantos

Abmessungen: 54 Ringmaß und 146 mm Länge

Präsentation: Sonderbox mit 20 Stück und nummerierte Premierenbox mit 5 Stück mit NFC-Technologie auf der Verpackung und auf dem Band der Limited Edition.

Deckblatt: braun, seidig, fettig und matt schimmernd

Zeichnen: Ausgezeichnet

Esche: Kompakt und langlebig

Verbrennung: Gleichmäßig und konsistent zu das Ende des Rauches.

Stärke: vollständig

Zeit zum Rauchen: Ungefähr 1 Stunde und 10 Minuten

Mit ihrem intensiven und ausgewogenen Geschmack entfaltet die Montecristo Elba beim Rauchen eine elegante Entwicklung, die sich durch ihre Röstaromen mit Noten von Kakao, Vanille, Muskatnuss und Melasse auszeichnet und in einem runden und anhaltenden Abgang gipfelt. Ihre Harmonie und ihr Charakter machen diese Limited Edition zu einem einzigartigen Stück für Habanos-Liebhaber mit einem ausgeprägten Geschmack und einer ausgeprägten Persönlichkeit.

Um hochauflösende Produktbilder herunterzuladen, klicken Sie hier.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806314/MONTECRISTO_ELBA_LANZAMIENTO.jpg