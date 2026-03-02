HCLTech conduzirá diálogos sobre o futuro da indústria de telecomunicações nativa de IA no MWC 2026

NOVA IORQUE e NOIDA, Índia, 2 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A HCLTech, (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), uma empresa líder global em tecnologia, demonstrará como a próxima era de telecomunicações, mídia e tecnologia (TMT) está sendo construída sobre arquiteturas nativas de IA e convergência do setor, no Mobile World Congress Barcelona 2026. A HCLTech reunirá líderes sêniores do setor, parcerias de hiperescalabilidade, acadêmicos e inovadores para destacar como a inteligência, a escala e a colaboração de ecossistemas estão impulsionando o crescimento sustentável baseado em IA para o setor de TMT.

Líderes do setor da Microsoft, Nokia, Ericsson, AT&T, Verizon, PwC, Bain, Axiata, Singtel, MasOrange, Liberty Latin America e outras organizações globais participarão nessas conversas impactantes, focando em mudanças estratégicas que estão possibilitando a transformação nativa da IA, operações autônomas, experiências orientadas por plataformas e inovação liderada pelo ecossistema.

A presença da HCLTech no MWC vai destacar:

Painéis executivos e conversas com CXOs: Discussões de alto nível sobre as mudanças estratégicas que impulsionam o ecossistema convergente de TMT — desde a integração da IA nas operações principais até a viabilização de modelos de negócios orientados por plataformas e infraestrutura autônoma — além de uma mesa-redonda de destaque organizada em parceria com a GSMA e moderada pelo Prof. Saikat Chaudhuri , diretor docente do programa de Gerenciamento, Empreendedorismo e Tecnologia (M.E.T.) da UC Berkeley .

Discussões de alto nível sobre as mudanças estratégicas que impulsionam o ecossistema convergente de TMT — desde a integração da IA nas operações principais até a viabilização de modelos de negócios orientados por plataformas e infraestrutura autônoma — além de uma mesa-redonda de destaque organizada em parceria com a GSMA e moderada pelo , diretor docente do Demonstrações ao vivo: Exibições práticas de redes inteligentes projetadas para ambientes de falha zero, mídia e plataformas digitais alimentadas por IA que fornecem insights em tempo real, além de estruturas de automação, como gerenciamento de fraude por agentes (Agentic), soluções de Sistemas de Suporte Operacional (OSS) baseadas em IA para telecomunicações, plataforma de transformação de serviços GenAI da HCLTech, AI Force, soluções de IA por agentes e AIOps para aumentar a eficiência operacional, e plataforma de Central de Atendimento como Serviço (CCaaS) alimentada por agentes para um engajamento mais inteligente com o cliente.

Exibições práticas de redes inteligentes projetadas para ambientes de falha zero, mídia e plataformas digitais alimentadas por IA que fornecem insights em tempo real, além de estruturas de automação, como gerenciamento de fraude por agentes (Agentic), soluções de Sistemas de Suporte Operacional (OSS) baseadas em IA para telecomunicações, plataforma de transformação de serviços GenAI da HCLTech, AI Force, soluções de IA por agentes e AIOps para aumentar a eficiência operacional, e plataforma de Central de Atendimento como Serviço (CCaaS) alimentada por agentes para um engajamento mais inteligente com o cliente. Inovação em startups e parceiros: Empresas emergentes que avançam com IA, marketplaces digitais e análises de cibersegurança, com parcerias de hiperescalabilidade e iniciativas de coinovação que aceleram a transformação em escala.

Empresas emergentes que avançam com IA, marketplaces digitais e análises de cibersegurança, com parcerias de hiperescalabilidade e iniciativas de coinovação que aceleram a transformação em escala. Pesquisa do setor de telecomunicações sobre prioridades de IA: A ser revelada após o MWC, a HCLTech apresentará as conclusões de uma pesquisa da Mobile World Live sobre IA e prioridades tecnológicas para organizações de telecomunicações, oferecendo insights reais sobre como executivos planejam investimentos e estratégias na era da inteligência.

"É um momento empolgante para a indústria, já que a convergência e a IA estão redefinindo redes, plataformas e modelos de negócios", disse Anil Ganjoo, diretor de crescimento e chefe global de telecomunicações, mídia e tecnologia da HCLTech. "Ao combinar expertise em IA, nuvem e engenharia digital com parcerias de ecossistema, estamos ajudando empresas a construir sistemas resilientes, escaláveis e orientados por inteligência para um crescimento sustentável."

"A liderança da HCLTech no MWC, reunindo vozes empresariais, hiperescalonadoras e acadêmicas, captura o imperativo estratégico da transformação nativa de IA", afirmou o Prof. Saikat Chaudhuri,diretor docente do programa de Gerenciamento, Empreendedorismo e Tecnologia (M.E.T.) da UC Berkeley. "A abordagem deles para integrar IA em infraestrutura, plataformas e ecossistemas está impulsionando o crescimento sustentável baseado em IA para o setor de TMT."

Os participantes podem explorar essas discussões, inovações e insights no Hall 2, Estande 2E19, durante o MWC Barcelona 2026, de 2 a 5 de março. Para mais informações, acesse: https://www.hcltech.com/events/mwc-barcelona

Sobre a HCLTech

A HCLTech é uma empresa global de tecnologia, com mais de 226.300 funcionários em 60 países, oferecendo recursos líderes do setor centrados em IA, digital, engenharia, nuvem e software, impulsionados por um amplo portfólio de serviços e produtos de tecnologia. Trabalhamos com clientes de todos os principais setores, oferecendo soluções para o setor de Serviços Financeiros, Manufatura, Ciências da Vida e Saúde, Alta Tecnologia, Semicondutores, Telecomunicações e Mídia, Varejo e Consumo, Mobilidade e Serviços Públicos. As receitas consolidadas em 12 meses encerradas em dezembro de 2025 totalizaram US$ 14,5 bilhões. Para saber como podemos impulsionar o progresso para você, acesse hcltech.com.

