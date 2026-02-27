HCLTech wird auf dem MWC 2026 den Dialog über die KI-gestützte Zukunft der Telekommunikationsbranche vorantreiben

NEW YORK und NOIDA, Indien, 27. Februar 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech, (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH) , ein führendes globales Technologieunternehmen, wird auf dem Mobile World Congress Barcelona 2026 zeigen, wie die nächste Ära der Telekommunikation, Medien und Technologie (TMT) auf KI-basierten Architekturen und Branchenkonvergenz aufgebaut wird. HCLTech wird führende Branchenvertreter, Hyperscaler-Partner, Akademiker und Innovatoren zusammenbringen, um zu zeigen, wie Intelligenz, Skalierung und Zusammenarbeit im Ökosystem ein nachhaltiges KI-getriebenes Wachstum für den TMT-Sektor ermöglichen.

Branchenführer wie Microsoft, Nokia, Ericsson, AT&T, Verizon, PwC, Bain, Axiata, Singtel, MasOrange, Liberty Latin America und andere weltweit tätige Unternehmen werden sich an diesen bedeutenden Gesprächen beteiligen. Dabei werden sie sich auf strategische Veränderungen konzentrieren, die eine KI-native Transformation, autonome Abläufe, plattformgesteuerte Erfahrungen und Ökosystem-gesteuerte Innovation ermöglichen.

Die Präsenz von HCLTech auf dem MWC wird folgende Schwerpunkte haben:

Diskussionsrunden mit Führungskräften und Gespräche mit CXO: Diskussionen mit hochrangigen Persönlichkeiten über die strategischen Veränderungen, die das konvergierte TMT-Ökosystem vorantreiben – von der Einbettung künstlicher Intelligenz in Kernprozesse bis hin zur Erschließung plattformgestützter Geschäftsmodelle und autonomer Infrastrukturen – sowie eine hochkarätige Podiumsdiskussion in Zusammenarbeit mit der GSMA, moderiert von Prof. Saikat Chaudhuri , Fakultätsdirektor des Programms für Management, Entrepreneurship und Technologie (M.E.T.) an der UC Berkeley .

Diskussionen mit hochrangigen Persönlichkeiten über die strategischen Veränderungen, die das konvergierte TMT-Ökosystem vorantreiben – von der Einbettung künstlicher Intelligenz in Kernprozesse bis hin zur Erschließung plattformgestützter Geschäftsmodelle und autonomer Infrastrukturen – sowie eine hochkarätige Podiumsdiskussion in Zusammenarbeit mit der GSMA, moderiert von , Fakultätsdirektor des Programms für Live-Demos: Praktische Vorführungen intelligenter Netzwerke, die für ausfallsichere Umgebungen entwickelt wurden, KI-gestützte Medien und digitale Plattformen, die Echtzeit-Einblicke liefern, sowie Automatisierungsframeworks wie Agentic Fraud Management, KI-gestützte Operations Support Systems (OSS)-Lösungen für Telekommunikationsunternehmen, die GenAI-Service-Transformationsplattform von HCLTech, AI Force, Agentic AI-Lösungen und AIOps zur Steigerung der betrieblichen Effizienz sowie die Agentic-gestützte Contact Center as a Service-Plattform für eine intelligentere Kundenbindung.

Praktische Vorführungen intelligenter Netzwerke, die für ausfallsichere Umgebungen entwickelt wurden, KI-gestützte Medien und digitale Plattformen, die Echtzeit-Einblicke liefern, sowie Automatisierungsframeworks wie Agentic Fraud Management, KI-gestützte Operations Support Systems (OSS)-Lösungen für Telekommunikationsunternehmen, die GenAI-Service-Transformationsplattform von HCLTech, AI Force, Agentic AI-Lösungen und AIOps zur Steigerung der betrieblichen Effizienz sowie die Agentic-gestützte Contact Center as a Service-Plattform für eine intelligentere Kundenbindung. Innovation durch Start-ups und Partner: Aufstrebende Unternehmen, die KI, digitale Marktplätze und Cybersicherheitsanalysen vorantreiben, sowie Partnerschaften mit Hyperscalern und gemeinsame Innovationsinitiativen, die die Transformation in großem Maßstab beschleunigen.

Aufstrebende Unternehmen, die KI, digitale Marktplätze und Cybersicherheitsanalysen vorantreiben, sowie Partnerschaften mit Hyperscalern und gemeinsame Innovationsinitiativen, die die Transformation in großem Maßstab beschleunigen. Umfrage der Telekommunikationsbranche zu KI-Prioritäten: Im Anschluss an den MWC wird HCLTech eine Vorschau auf die Ergebnisse einer Umfrage von Mobile World Live zu KI und technologischen Prioritäten für Telekommunikationsunternehmen geben, die reale Einblicke in die Investitions- und Strategieplanung von Führungskräften im Zeitalter der Intelligenz bietet.

„Es ist ein spannender Moment für die Branche, da Konvergenz und KI Netzwerke, Plattformen und Geschäftsmodelle neu definieren", sagte Anil Ganjoo, Leiter für Wachstum und globaler Leiter für Telekommunikation, Medien und Technologie bei HCLTech. „Durch die Kombination von KI-, Cloud- und Digital-Engineering-Know-how mit Ökosystempartnerschaften helfen wir Unternehmen dabei, belastbare, skalierbare und intelligenzgesteuerte Systeme für nachhaltiges Wachstum aufzubauen."

„Die Führungsrolle von HCLTech auf dem MWC, wo Stimmen aus Unternehmen, Hyperscalern und akademischen Kreisen zusammenkommen, verdeutlicht die strategische Notwendigkeit einer KI-basierten Transformation", erklärte Prof. Saikat Chaudhuri, Fakultätsdirektor des Programms für Management, Entrepreneurship und Technologie (M.E.T.) an der UC Berkeley. „Ihr Ansatz zur Integration von KI über Infrastruktur, Plattformen und Ökosysteme hinweg ermöglicht ein nachhaltiges KI-getriebenes Wachstum für den TMT-Sektor."

Besucher können diese Diskussionen, Innovationen und Erkenntnisse während des MWC Barcelona 2026 vom 2. bis 5. März in Halle 2, Stand 2E19, erleben. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.hcltech.com/events/mwc-barcelona

Informationen zu HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 226.300 Mitarbeitern in 60 Ländern, das branchenführende Kompetenzen in den Bereichen KI, Digital, Engineering, Cloud und Software bietet, gestützt auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hightech, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Mobilität und öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den zwölf Monaten bis Dezember 2025 auf insgesamt 14,5 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Meredith Bucaro, Nord- und Südamerika

[email protected]

Elka Ghudial, EMEA

[email protected]

James Galvin, APAC

[email protected]

Nitin Shukla, Indien

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg