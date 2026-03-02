HCLTech 將在 2026 年世界流動通訊大會上，主導探討電訊業邁向人工智能原生未來的議題

紐約及印度諾伊達2026年3月2日 /美通社/ -- 全球領先科技企業 HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH) 將於 2026 年巴塞隆拿世界流動通訊大會 (MWC) 上，展現電訊、媒體與科技 (TMT) 新時代如何透過人工智能 (AI) 原生架構與行業融合來構建。 HCLTech 將匯聚高層行業領袖、超大規模合作夥伴、學者及創新先鋒，共同探討智能、規模及生態系統協作如何推動 TMT 行業實現可持續的 AI 驅動增長。

來自 Microsoft、Nokia、Ericsson、AT&T、Verizon、PwC、Bain、Axiata、Singtel、MasOrange、Liberty Latin America 及其他環球機構的行業領袖，將會參與這些極具影響力的討論，集中探討促成 AI 原生轉型、自主營運、平台驅動體驗及生態系統主導創新的策略性變革。

HCLTech 在 MWC 的活動將重點展示：

高層專題研討及體驗總監 (CXO) 對話： 高級別討論將勾勒出驅動融合 TMT 生態系統的策略變革，包括將 AI 融入核心營運，以至開創平台驅動的商業模式及自主基礎設施。同場亦會舉辦與 GSMA（全球流動通訊系統協會）合作的旗艦級圓桌會議，由 Saikat Chaudhuri 教授 （ 加州大學柏克萊分校管理、創業與科技 (M.E.T.) 課程 學系總監）主持 。

高級別討論將勾勒出驅動融合 TMT 生態系統的策略變革，包括將 AI 融入核心營運，以至開創平台驅動的商業模式及自主基礎設施。同場亦會舉辦與 GSMA（全球流動通訊系統協會）合作的旗艦級圓桌會議，由 （ 學系總監）主持 現場示範： 與會者可親身體驗一系列示範，包括專為零故障環境而設計的智能網絡；能夠提供實時洞察分析、由 AI 驅動的媒體及數碼平台；以及多種自動化框架，例如代理型詐騙管理、專為電訊公司 (Telco) 而設的 AI 驅動營運支援系統 (OSS) 解決方案、HCLTech 的生成式人工智能 (GenAI) 服務轉型平台 AI Force、代理型 AI 解決方案、可提升營運效率的人工智能營運 (AIOps)，還有由代理型技術驅動而旨在實現更明智客戶互動的聯絡中心即服務平台。

與會者可親身體驗一系列示範，包括專為零故障環境而設計的智能網絡；能夠提供實時洞察分析、由 AI 驅動的媒體及數碼平台；以及多種自動化框架，例如代理型詐騙管理、專為電訊公司 (Telco) 而設的 AI 驅動營運支援系統 (OSS) 解決方案、HCLTech 的生成式人工智能 (GenAI) 服務轉型平台 AI Force、代理型 AI 解決方案、可提升營運效率的人工智能營運 (AIOps)，還有由代理型技術驅動而旨在實現更明智客戶互動的聯絡中心即服務平台。 初創企業與合作夥伴創新： 展示在 AI、數碼市集及網絡安全分析領域取得進展的新晉公司，以及能夠推動大規模轉型的超大規模夥伴合作及聯合創新項目。

展示在 AI、數碼市集及網絡安全分析領域取得進展的新晉公司，以及能夠推動大規模轉型的超大規模夥伴合作及聯合創新項目。 電訊行業 AI 優先事項調查：HCLTech 將於 MWC 會後發佈相關調查結果，並率先預覽由 Mobile World Live 進行的調查，該調查聚焦電訊機構的 AI 及科技優先事項，旨在提供高層管理人員在智能時代如何規劃投資與策略的真實洞察分析。

HCLTech 增長總監兼電訊、媒體與科技全球主管 Anil Ganjoo 說道：「行業正迎來令人振奮的時刻，融合趨勢及 AI 技術正重塑網絡、平台及商業模式。 我們結合 AI、雲端與數碼工程專業知識，並配合生態系統夥伴合作，協助企業建立穩健可靠、方便擴展且由智能驅動的系統，以實現可持續增長。」

加州大學柏克萊分校管理、創業與科技 (M.E.T.) 課程學系總監 Saikat Chaudhuri 教授指出：「HCLTech 在 MWC 上發揮領導作用，匯聚企業、超大規模夥伴及學術界觀點，突顯 AI 原生轉型乃大勢所趨的策略需要。 他們將 AI 貫穿於基礎設施、平台及生態系統的方針，正推動 TMT 行業的可持續 AI 增長。」

歡迎來賓於 3 月 2 日至 5 日親臨 2026 年巴塞隆拿 MWC 2 號展廳 2E19 展位，共同探索這些前瞻討論、創新方案及真知灼見。 如欲了解更多資訊，請瀏覽：https://www.hcltech.com/events/mwc-barcelona

關於 HCLTech

HCLTech 是一家全球科技公司，在 60 個國家僱有超過 226,300 名員工，提供以人工智能、數碼、工程、雲端及軟件為核心的業界頂尖實力，並涵蓋廣泛的科技服務及產品組合。 我們與各主要行業的客戶合作，為金融服務、製造業、生命科學及醫療護理、高科技、半導體、電訊及媒體、零售及消費品、流動及公共服務等領域，提供行業解決方案。 於截至 2025 年 12 月為止的 12 個月，公司的綜合收入達 145 億美元。 欲了解我們如何為你加速業務發展，請瀏覽 hcltech.com。

如欲查詢更多詳情，請聯絡：

Meredith Bucaro（美洲）

[email protected]

Elka Ghudial（歐洲、中東及非洲區）

[email protected]

James Galvin（亞太區）

[email protected]

Nitin Shukla（印度）

[email protected]

SOURCE HCLTech