HCLTech mostrará el futuro de la IA nativa en la industria de las telecomunicaciones en el MWC 2026

-HCLTech impulsará diálogos sobre el futuro de la IA nativa en la industria de las telecomunicaciones en el MWC 2026

NUEVA YORK y NOIDA, India, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech, (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH) una empresa líder mundial en tecnología, mostrará cómo la próxima era de las telecomunicaciones, los medios y la tecnología (TMT) se está construyendo sobre arquitecturas nativas de IA y la convergencia de la industria, en el Mobile World Congress de Barcelona 2026. HCLTech reunirá a líderes senior de la industria, socios hiperescaladores, académicos e innovadores para destacar cómo la inteligencia, la escala y la colaboración del ecosistema están impulsando un crecimiento sostenible impulsado por IA para el sector TMT.

Líderes de la industria de Microsoft, Nokia, Ericsson, AT&T, Verizon, PwC, Bain, Axiata, Singtel, MasOrange, Liberty Latin America y otras organizaciones globales participarán en estas conversaciones impactantes, centrándose en los cambios estratégicos que están posibilitando la transformación de la IA nativa, las operaciones autónomas, las experiencias impulsadas por plataformas y la innovación impulsada por el ecosistema.

La presencia de HCLTech en el MWC destacará:

Paneles ejecutivos y conversaciones con CXO: debates de alto nivel que enmarcan los cambios estratégicos que impulsan el ecosistema TMT convergente, desde la incorporación de IA en las operaciones centrales hasta el desbloqueo de modelos comerciales impulsados por plataformas e infraestructura autónoma, junto con una mesa redonda insignia organizada en asociación con GSMA y moderada por Prof. Saikat Chaudhuri , Director del programa de Gestión, Emprendimiento y Tecnología (M.E.T.) en UC Berkeley.

debates de alto nivel que enmarcan los cambios estratégicos que impulsan el ecosistema TMT convergente, desde la incorporación de IA en las operaciones centrales hasta el desbloqueo de modelos comerciales impulsados por plataformas e infraestructura autónoma, junto con una mesa redonda insignia organizada en asociación con GSMA y moderada por , Director del programa de Demostraciones en vivo: Presentaciones prácticas de redes inteligentes diseñadas para entornos sin fallos, plataformas digitales y de medios impulsadas por IA que ofrecen información en tiempo real y marcos de automatización como la gestión de fraudes de agentes, soluciones de sistemas de soporte de operaciones (OSS) impulsadas por IA para Telco, la plataforma de transformación de servicios GenAI de HCLTech, AI Force, soluciones de IA de agentes y AIOps para mejorar la eficiencia operativa, y la plataforma de centro de contacto como servicio impulsada por agentes para una interacción más inteligente con el cliente.

Presentaciones prácticas de redes inteligentes diseñadas para entornos sin fallos, plataformas digitales y de medios impulsadas por IA que ofrecen información en tiempo real y marcos de automatización como la gestión de fraudes de agentes, soluciones de sistemas de soporte de operaciones (OSS) impulsadas por IA para Telco, la plataforma de transformación de servicios GenAI de HCLTech, AI Force, soluciones de IA de agentes y AIOps para mejorar la eficiencia operativa, y la plataforma de centro de contacto como servicio impulsada por agentes para una interacción más inteligente con el cliente. Innovación de empresas emergentes y socios: Empresas emergentes que impulsan la IA, los mercados digitales y el análisis de ciberseguridad, junto con alianzas con hiperescaladores e iniciativas de coinnovación que aceleran la transformación a gran escala.

Empresas emergentes que impulsan la IA, los mercados digitales y el análisis de ciberseguridad, junto con alianzas con hiperescaladores e iniciativas de coinnovación que aceleran la transformación a gran escala. Encuesta del sector de las telecomunicaciones sobre las prioridades de la IA: HCLTech, que se publicará tras el MWC, presentará un avance de los resultados de una encuesta de Mobile World Live sobre las prioridades de la IA y la tecnología para las organizaciones de telecomunicaciones, ofreciendo información práctica sobre cómo los ejecutivos planifican sus inversiones y estrategias en la era de la inteligencia artificial.

"Es un momento emocionante para la industria, ya que la convergencia y la IA están redefiniendo las redes, las plataformas y los modelos de negocio", afirmó Anil Ganjoo, director de Crecimiento y director global de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología de HCLTech. "Al combinar la experiencia en IA, la nube y la ingeniería digital con las alianzas en ecosistemas, ayudamos a las empresas a construir sistemas resilientes, escalables e inteligentes para un crecimiento sostenible".

"El liderazgo de HCLTech en el MWC, que reúne a empresas, hiperescaladores y académicos, capta el imperativo estratégico de la transformación hacia la IA nativa", afirmó el profesor Saikat Chaudhuri, director del programa de Gestión, Emprendimiento y Tecnología (M.E.T.) de UC Berkeley. "Su enfoque para integrar la IA en infraestructuras, plataformas y ecosistemas está impulsando un crecimiento sostenible impulsado por la IA para el sector TMT".

Los asistentes podrán explorar estos debates, innovaciones y perspectivas en el pabellón 2, stand 2E19, durante el MWC Barcelona 2026, del 2 al 5 de marzo. Para más información, visite: https://www.hcltech.com/events/mwc-barcelona

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 226.300 empleados en 60 países. Ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, tecnología digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los sectores principales, brindando soluciones para servicios financieros, manufactura, ciencias de la vida y salud, alta tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo envasados, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados en los 12 meses finalizados en diciembre de 2025 ascendieron a 14.500 millones de dólares. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

Para más detalles, contactar:

Meredith Bucaro, América

[email protected]

Elka Ghudial, EMEA

[email protected]

James Galvin, APAC

[email protected]

Nitin Shukla, India

[email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg