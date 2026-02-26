HCLTech va promouvoir les dialogues sur l'avenir de l'industrie des télécommunications basé sur l'IA au MWC 2026

NEW YORK et NOIDA, Inde, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech, (NSE : HCLTECH) (BSE : HCLTECH) une multinationale technologique de premier plan, montrera comment la prochaine ère des télécommunications, des médias et de la technologie (TMT) se construit sur des architectures IA-native et la convergence de l'industrie, au Mobile World Congress Barcelona 2026. HCLTech réunira des dirigeants de l'industrie, des partenaires hyperscalers, des universitaires et des innovateurs pour souligner comment l'intelligence, l'évolutivité et la collaboration de l'écosystème alimentent une croissance durable axée sur l'IA pour le secteur des TMT.

Des leaders du secteur tels que Microsoft, Nokia, Ericsson, AT&T, Verizon, PwC, Bain, Axiata, Singtel, MasOrange, Liberty Latin America et d'autres multinationales participeront à ces conversations importantes, en se focalisant sur les changements stratégiques qui contribuent à : des transformations AI-native, des opérations autonomes, des expériences axées sur les plateformes et des innovations dirigées par l'écosystème.

La présence de HCLTech au MWC mettra en avant :

Des panels exécutifs et des conversations CXO : Des discussions de haut niveau encadrant les changements stratégiques qui stimulent l'écosystème TMT convergent – de l'intégration de l'IA dans les opérations de base au déverrouillage des modèles commerciaux axés sur les plates-formes et les infrastructures autonomes – ainsi qu'une table ronde phare organisée en partenariat avec GSMA et modérée par Prof. Saikat Chaudhuri , directeur de la faculté du programme Management, Entrepreneurship and Technology (M.E.T.) à l'UC Berkeley .

Des discussions de haut niveau encadrant les changements stratégiques qui stimulent l'écosystème TMT convergent – de l'intégration de l'IA dans les opérations de base au déverrouillage des modèles commerciaux axés sur les plates-formes et les infrastructures autonomes – ainsi qu'une table ronde phare organisée en partenariat avec GSMA et modérée par , directeur de la faculté du programme Démonstrations en direct : Des démonstrations pratiques de réseaux intelligents conçus pour des environnements sans défaillance, des plateformes médiatiques et numériques alimentées par l'IA fournissant des informations en temps réel, et des cadres d'automatisation tels que la gestion de la fraude agentique, des solutions de systèmes d'aide aux opérations (OSS) alimentées par l'IA pour Telco, la plateforme de transformation des services GenAI de HCLTech, AI Force, des solutions Agentic AI, et AIOps pour améliorer l'efficacité opérationnelle, et la plateforme Contact Center as a Service alimentée par l'IA pour un engagement plus intelligent avec les clients.

Des démonstrations pratiques de réseaux intelligents conçus pour des environnements sans défaillance, des plateformes médiatiques et numériques alimentées par l'IA fournissant des informations en temps réel, et des cadres d'automatisation tels que la gestion de la fraude agentique, des solutions de systèmes d'aide aux opérations (OSS) alimentées par l'IA pour Telco, la plateforme de transformation des services GenAI de HCLTech, AI Force, des solutions Agentic AI, et AIOps pour améliorer l'efficacité opérationnelle, et la plateforme Contact Center as a Service alimentée par l'IA pour un engagement plus intelligent avec les clients. Innovation des startups et des partenaires : Des entreprises émergentes qui font progresser l'IA, les places de marché numériques et les analyses de cybersécurité, aux côtés de partenariats hyperscalers et d'initiatives de co-innovation qui accélèrent la transformation à grande échelle.

Des entreprises émergentes qui font progresser l'IA, les places de marché numériques et les analyses de cybersécurité, aux côtés de partenariats hyperscalers et d'initiatives de co-innovation qui accélèrent la transformation à grande échelle. Sondage du secteur des télécommunications sur les priorités en matière d'IA : HCLTech dévoilera en avant-première, après le MWC, les résultats d'un sondage réalisé lors du Mobile World Live sur les priorités des entreprises de télécommunications en matière d'IA et de technologie, offrant ainsi un aperçu concret de la manière dont les dirigeants planifient leurs investissements et leur stratégie à l'ère de l'intelligence.

« C'est un moment passionnant pour le secteur, car la convergence et l'IA redéfinissent les réseaux, les plateformes et les modèles commerciaux », a déclaré Anil Ganjoo, Chief Growth Officer et Global Head of Telecom, Media and Technology chez HCLTech. « En combinant l'expertise de l'IA, du cloud et de l'ingénierie numérique avec des partenariats d'écosystème, nous aidons les entreprises à construire des systèmes résilients, évolutifs et axés sur l'intelligence pour une croissance durable. »

« Le leadership de HCLTech au MWC, qui rassemble les voix des entreprises, des hyperscalers et des universitaires, reflète l'impératif stratégique de la transformation AI-native », a déclaré le professeur Saikat Chaudhuri, directeur du programme de gestion, d'entrepreneuriat et de technologie (M.E.T.) à l'Université de Californie à Berkeley. « Leur approche de l'intégration de l'IA dans les infrastructures, les plateformes et les écosystèmes favorise une croissance durable axée sur l'IA pour le secteur des TMT. »

Les participants pourront découvrir ces discussions, ces innovations et ces idées dans le hall 2, stand 2E19, pendant le MWC Barcelona 2026, du 2 au 5 mars. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.hcltech.com/events/mwc-barcelona

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, abritant plus de 226 300 personnes dans 60 pays, offrant des capacités de pointe centrées sur l'IA, le numérique, l'ingénierie, le cloud et les logiciels, alimentées par un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons à apporter à nos clients des solutions dans les secteurs d'activité les plus importants : services financiers, industrie manufacturière, sciences de la vie et soins de santé, haute technologie, industrie des semi-conducteurs, télécommunications et médias, vente au détail et biens de grande consommation, mobilité et services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois close en décembre 2025 s'est élevé à 14,5 milliards de dollars. Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à progresser, veuillez consulter le site hcltech.com.

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec :

Meredith Bucaro, Amériques

[email protected]

Elka Ghudial, EMEA

[email protected]

James Galvin, Asie-Pacifique

[email protected]

Nitin Shukla, Inde

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2648325/HCLTech_Logo.jpg