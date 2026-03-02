HCLTech impulsará el diálogo sobre el futuro del sector de las telecomunicaciones con IA nativa en MWC 2026

NUEVA YORK y NOIDA, India, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech, (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH) empresa líder mundial en tecnología, mostrará cómo se está construyendo la próxima era de las telecomunicaciones, los medios y la tecnología (TMT) sobre arquitecturas nativas de IA y la confluencia del sector, en Mobile World Congress 2026 de Barcelona. HCLTech reunirá a líderes experimentados del sector, socios hiperescaladores, académicos e innovadores para destacar cómo la inteligencia, la escala y la colaboración del ecosistema están potenciando un crecimiento sostenible impulsado por IA para el sector TMT.

Los líderes del sector, como Microsoft, Nokia, Ericsson, AT&T, Verizon, PwC, Bain, Axiata, Singtel, MasOrange, Liberty Latin America y otras organizaciones mundiales, participarán en estas conversaciones impactantes y se centrarán en cambios estratégicos que están posibilitando la transformación nativa de IA, operaciones autónomas, experiencias impulsadas por plataformas e innovación liderada por ecosistemas.

La presencia de HCLTech en MWC destacará:

Paneles ejecutivos y conversaciones con el director de Experiencia del Cliente: debates de alto nivel que enmarcan los cambios estratégicos que impulsan el ecosistema TMT confluyente: desde la incorporación de IA en operaciones principales hasta el desbloqueo de modelos de negocios impulsados por plataformas e infraestructura autónoma, junto con una sesión de debate emblemática en asociación con GSMA y que modera el profesor Saikat Chaudhuri , director de la facultad del programa Gestión, Emprendimiento y Tecnología (M.E.T.) en UC Berkeley .

debates de alto nivel que enmarcan los cambios estratégicos que impulsan el ecosistema TMT confluyente: desde la incorporación de IA en operaciones principales hasta el desbloqueo de modelos de negocios impulsados por plataformas e infraestructura autónoma, junto con una sesión de debate emblemática en asociación con GSMA y que modera el , director de la facultad del programa Demostraciones en vivo: presentaciones prácticas de redes inteligentes diseñadas para entornos sin fallas, plataformas digitales y de medios impulsadas por IA que ofrecen información en tiempo real y marcos de automatización como la gestión agéntica de fraudes, soluciones de sistemas de soporte de operaciones (OSS) impulsadas por IA para telecomunicaciones, la plataforma de transformación de servicios GenAI de HCLTech, AI Force, soluciones de IA agéntica y AIOps para mejorar la eficiencia operativa, y la plataforma de centro de atención al cliente como servicio impulsada por agentes autónomos para una interacción con el cliente más inteligente.

presentaciones prácticas de redes inteligentes diseñadas para entornos sin fallas, plataformas digitales y de medios impulsadas por IA que ofrecen información en tiempo real y marcos de automatización como la gestión agéntica de fraudes, soluciones de sistemas de soporte de operaciones (OSS) impulsadas por IA para telecomunicaciones, la plataforma de transformación de servicios GenAI de HCLTech, AI Force, soluciones de IA agéntica y AIOps para mejorar la eficiencia operativa, y la plataforma de centro de atención al cliente como servicio impulsada por agentes autónomos para una interacción con el cliente más inteligente. Innovación de empresas emergentes y socios: empresas emergentes que impulsan la IA, mercados digitales y análisis de ciberseguridad, junto con alianzas de hiperescala e iniciativas de coinnovación que aceleran la transformación a escala.

empresas emergentes que impulsan la IA, mercados digitales y análisis de ciberseguridad, junto con alianzas de hiperescala e iniciativas de coinnovación que aceleran la transformación a escala. Encuesta del sector de las telecomunicaciones sobre las prioridades de IA: se dará a conocer después del MWC, en la que HCLTech presentará un avance de los resultados de una encuesta de Mobile World Live sobre las prioridades de IA y tecnología para las organizaciones de telecomunicaciones y brindará información real sobre cómo los ejecutivos están planificando inversiones y estrategias en la era de la inteligencia.

"Es un momento emocionante para el sector, ya que la confluencia y la IA están transformando las redes, las plataformas y los modelos de negocio", afirmó Anil Ganjoo, director de Crecimiento y director global de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología de HCLTech. "Al combinar la experiencia en IA, nube e ingeniería digital con asociaciones de ecosistemas, ayudamos a las empresas a construir sistemas resilientes, escalables e impulsados por inteligencia para un crecimiento sostenible".

"El liderazgo de HCLTech en el MWC, que reúne voces de empresas, hiperescaladores y académicos, captura el imperativo estratégico de la transformación de la IA nativa", declaró el profesor Saikat Chaudhuri, director académico del programa de Administración, Emprendimiento y Tecnología (M.E.T.) de UC Berkeley. "Su enfoque para integrar la IA en infraestructura, plataformas y ecosistemas está potenciando el crecimiento sostenible impulsado por IA para el sector TMT".

Los asistentes podrán explorar estos debates, innovaciones y conocimientos en el pabellón 2, stand 2E19, durante el MWC 2026 de Barcelona, del 2 al 5 de marzo. Para más información, visite: https://www.hcltech.com/events/mwc-barcelona

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología mundial, hogar de más de 226.300 personas en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, tecnología digital, ingeniería, software y la nube, mediante un amplio catálogo de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los principales sectores verticales, y brindamos soluciones industriales para servicios financieros, manufactura, ciencias biológicas y atención médica, tecnología de punta, semiconductores, telecomunicaciones y medios, venta minorista, bienes de consumo envasados (CPG), movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados a los 12 meses que finalizaron en septiembre de 2025 ascendieron a 14.500 millones de dólares en total. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

