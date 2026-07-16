HCLTech und Guardian schließen neue, erweiterte Partnerschaft für KI-gestützte Modernisierung in Technologie und Betriebsabläufen

NEW YORK und NOIDA, Indien, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, gab heute eine neue, auf sieben Jahre angelegte Vereinbarung mit The Guardian Life Insurance Company of America® (Guardian) bekannt – einem der größten Versicherungsunternehmen auf Gegenseitigkeit in den USA und einem führenden Anbieter von Lösungen in den Bereichen Versicherung, Altersvorsorge, Vermögensverwaltung und betriebliche Zusatzleistungen. Die neue Vereinbarung baut auf der bereits angekündigten Partnerschaft der Unternehmen auf und weitet die Zusammenarbeit aus, um die KI-gestützte Modernisierung von Guardian – sowohl im Technologie- als auch im Betriebsbereich – voranzutreiben und so das langfristige Geschäftswachstum zu unterstützen.

Durch diese Partnerschaft wollen die Unternehmen die Wertschöpfung und Effizienz bei Guardian durch differenzierte Kundenerlebnisse und weniger Reibungsverluste beschleunigen und gleichzeitig KI-gestützte Lösungen und geistiges Eigentum für die Versicherungsbranche entwickeln. Darüber hinaus wird HCLTech die technologische und personelle Transformation in den Bereichen Daten, Anwendungen und Entwicklung vorantreiben und gleichzeitig die operative Exzellenz in den Bereichen Gruppenversicherungen, Einzelversicherungen, Altersvorsorge und Vermögensverwaltung fördern. Dies führt zu Kostensenkungen, einer schnelleren Markteinführung und der kontinuierlichen Bereitstellung hochwertiger Kundenerlebnisse für Kunden, Berater und Vertriebspartner.

HCLTech wird den Einsatz seiner KI-Service-Transformationsplattform „AI Force" ausweiten, um agentenbasierte Fähigkeiten für das Unternehmen zu entwickeln und einzusetzen sowie die Einführung und Innovation im Bereich KI weiter voranzutreiben. Diese Fähigkeiten werden auf das Produktbetriebsmodell von Guardian abgestimmt und dazu beitragen, eine widerstandsfähigere Bereitstellungsgrundlage zu schaffen, die mit dem Unternehmen mitwachsen kann.

Im Rahmen der erweiterten strategischen Partnerschaft wird HCLTech Guardian India übernehmen, ein einflussreiches globales Kompetenzzentrum mit einem großen Pool an spezialisierten Fachkräften, die die Bereiche Technologie, Betrieb und Shared Services unterstützen und eine entscheidende Rolle bei der Vorantreibung der Transformation von Guardian spielen. Fast 2.000 Mitarbeiter werden in HCLTech integriert, wobei eine eigene strategische Geschäftseinheit eingerichtet wird, die sich ausschließlich darauf konzentriert, Guardian dabei zu unterstützen, technologische Innovation, technische Exzellenz, operative Transformation und Reife bei allen Produkten und Dienstleistungen von Guardian voranzutreiben. Karunakaran Azhisur, Landesleiter von Guardian India, wird zu HCLTech wechseln, um diese strategische Geschäftseinheit zu leiten.

„Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt zur Weiterentwicklung unseres Betriebsmodells und zur unternehmensweiten Skalierung von KI", sagte Steve Rullo, Chief Digital and Technology Officer bei Guardian. „Gemeinsam mit HCLTech stärken wir unsere Betriebsabläufe, um mehr Konsistenz und Skalierbarkeit zu erreichen, während wir weiterhin in die Kompetenzen investieren, die Guardian auszeichnen, die operative Exzellenz stärken und Mehrwert für unsere Kunden, Versicherungsnehmer und Vertriebspartner schaffen."

„Diese erweiterte Partnerschaft ist ein weiterer Beweis für unsere anhaltende Führungsrolle in der Versicherungsbranche und spiegelt die Stärke unserer Beziehung zu Guardian wider, um deren KI-gestützten Weg weiter voranzutreiben, sowie unseren gemeinsamen Fokus auf die Skalierung von KI und die Modernisierung der Betriebsabläufe", sagte Srinivasan Seshadri, Chief Growth Officer und Global Head of Financial Services bei HCLTech. „Wir freuen uns sehr, das talentierte Team von Guardian bei uns willkommen zu heißen. Gemeinsam haben wir die einzigartige Gelegenheit, im Rahmen unserer Partnerschaft Produkte und geistiges Eigentum gemeinsam zu entwickeln, die die Fachkompetenz von HCLTech vertiefen, unsere KI-integrierten Plattformen weiter stärken und unseren Kunden zu nachhaltigem Geschäftswachstum verhelfen werden."

Informationen zu HCLTech

HCLTech ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen mit mehr als 223.000 Mitarbeitern in 60 Ländern, das branchenführende Kompetenzen in den Bereichen KI, Digitalisierung, Ingenieurwesen, Cloud und Software bereitstellt und dabei auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten zurückgreift. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Life Sciences und Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter, Mobilität sowie öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den zwölf Monaten bis Juni 2026 auf insgesamt 14,8 Milliarden USD. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Meredith Bucaro, Amerika

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James Galvin, APAC

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