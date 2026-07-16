HCLTech y Guardian: alianza ampliada para la modernización impulsada por IA en tecnología y operaciones

-HCLTech y Guardian firman una nueva alianza ampliada para la modernización impulsada por IA en tecnología y operaciones

NUEVA YORK y NOIDA, India, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), una empresa tecnológica líder a nivel mundial, anunció hoy un nuevo acuerdo de siete años con The Guardian Life Insurance Company of America® (Guardian), una de las mayores mutuas de EE.UU. y proveedor líder de soluciones de seguros, jubilación, gestión patrimonial y beneficios para empleados. Este nuevo acuerdo consolida la alianza previamente anunciada entre ambas compañías y amplía su colaboración para impulsar la modernización de Guardian mediante inteligencia artificial en tecnología y operaciones, con el fin de respaldar el crecimiento empresarial a largo plazo.

Mediante esta alianza, las empresas buscan acelerar la generación de valor y la eficiencia de Guardian a través de experiencias diferenciadas y una menor fricción, al tiempo que crean soluciones y propiedad intelectual basadas en IA para el sector asegurador. Además, HCLTech acelerará la transformación tecnológica y del talento en datos, aplicaciones e ingeniería, impulsando la excelencia operativa en beneficios grupales, protección individual, jubilación y gestión patrimonial. Esto se traducirá en una reducción de costes, una comercialización más rápida y la continuidad de experiencias de alta calidad para clientes, asesores y socios de distribución.

HCLTech ampliará el uso de su plataforma de transformación de servicios con IA, AI Force, para crear e implementar capacidades de gestión de agentes para el negocio, e impulsar aún más la adopción e innovación de la IA. Estas capacidades se alinearán con el modelo operativo de productos de Guardian y contribuirán a crear una base de entrega más sólida y escalable.

Como parte de la ampliación de la alianza estratégica, HCLTech adquirirá Guardian India, un centro de capacidades globales de alto impacto con un amplio equipo de talento especializado que respalda la tecnología, las operaciones y los servicios compartidos, desempeñando un papel fundamental en el avance de la transformación de Guardian. Cerca de 2.000 empleados se integrarán a HCLTech con la creación de una Unidad de Negocio Estratégica dedicada exclusivamente a apoyar a Guardian para impulsar la innovación tecnológica, la excelencia en ingeniería, la transformación operativa y la madurez en todos los productos y servicios de Guardian. Karunakaran Azhisur, director nacional de Guardian India, se unirá a HCLTech para liderar esta Unidad de Negocio Estratégica.

"Esta alianza es un paso importante para avanzar en nuestro modelo operativo y escalar la IA en toda nuestra empresa", afirmó Steve Rullo, director digital y de tecnología de Guardian. "Junto con HCLTech, estamos fortaleciendo nuestra forma de operar para lograr una mayor consistencia y escalabilidad, al tiempo que continuamos invirtiendo en las capacidades que diferencian a Guardian, fortalecen la excelencia operativa y crean valor para nuestros clientes, asegurados y socios de distribución".

"Esta alianza ampliada es una prueba más de nuestro liderazgo continuo en el sector asegurador y refleja la solidez de nuestra relación con Guardian para impulsar aún más su transformación digital basada en IA, así como nuestro enfoque compartido en la escalabilidad de la IA y la modernización de las operaciones", declaró Srinivasan Seshadri, director de crecimiento y director global de servicios financieros de HCLTech. "Nos complace dar la bienvenida al talentoso equipo que se une a nosotros procedente de Guardian. Juntos, tenemos una oportunidad única para colaborar en la creación conjunta de productos y propiedad intelectual que profundizarán la experiencia de HCLTech en el sector, fortalecerán aún más nuestras plataformas basadas en IA y ayudarán a nuestros clientes a lograr un crecimiento empresarial sostenido".

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 223.000 empleados en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, transformación digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los sectores principales, proporcionando soluciones para los ámbitos de servicios financieros, manufactura, ciencias de la vida y salud, tecnología y servicios, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados al cierre de los 12 meses de junio de 2026 ascendieron a 14.800 millones de dólares. Para descubrir cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

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