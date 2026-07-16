HCLTech et Guardian signent un nouvel accord de partenariat élargi pour une modernisation basée sur l'IA des technologies et des opérations

NEW YORK et NOIDA, Inde, 17 juillet 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE : HCLTECH) (BSE : HCLTECH), une entreprise technologique de premier plan à l'échelle mondiale, annonce aujourd'hui la signature d'un nouvel accord d'une durée de sept ans avec The Guardian Life Insurance Company of America® (Guardian), l'une des plus grandes mutuelles des États-Unis et l'un des principaux fournisseurs de solutions d'assurance, de retraite, de gestion de patrimoine et d'avantages sociaux. Ce nouvel accord s'inscrit dans le prolongement du partenariat annoncé précédemment par les deux entreprises et élargit leur collaboration afin de faire progresser la modernisation de Guardian, fondée sur l'IA, tant sur le plan technologique qu'opérationnel, dans le but de soutenir une croissance commerciale à long terme.

Grâce à ce partenariat, les deux entreprises ont pour objectif d'accélérer la création de valeur et d'améliorer l'efficacité de Guardian en proposant des expériences différenciées et en réduisant les frictions, tout en développant des solutions basées sur l'IA et en créant de la propriété intellectuelle pour le secteur de l'assurance. Par ailleurs, HCLTech accélérera la transformation technologique et la reconversion des talents dans les domaines des données, des applications et de l'ingénierie, tout en favorisant l'excellence opérationnelle dans les secteurs des avantages sociaux collectifs, de la protection individuelle, de la retraite et de la gestion de patrimoine. Cette approche se traduira par une réduction des coûts, une mise sur le marché plus rapide et la continuité d'expériences de haute qualité pour les clients, les conseillers et les partenaires de distribution.

HCLTech va étendre l'utilisation de sa plateforme de transformation des services d'IA, AI Force, afin de créer et de déployer des capacités autonomes pour l'entreprise, et de faire progresser davantage l'adoption de l'IA et l'innovation dans ce domaine. Ces capacités s'intégreront au modèle opérationnel des produits de Guardian et contribueront à mettre en place une infrastructure de livraison plus résiliente, capable d'évoluer au rythme de l'activité.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique élargi, HCLTech s'apprête à acquérir Guardian India, un centre de compétences mondial à fort impact disposant d'un vaste vivier de talents spécialisés dans les domaines de la technologie, des opérations et des services partagés, qui joue un rôle essentiel dans la poursuite de la transformation de Guardian. Près de 2 000 collaborateurs rejoindront HCLTech dans le cadre de la création d'une unité stratégique dédiée, dont la mission exclusive sera d'accompagner Guardian dans la promotion de l'innovation technologique, de l'excellence technique, de la transformation opérationnelle et de la maturité de l'ensemble de ses produits et services. Karunakaran Azhisur, responsable national de Guardian India, rejoindra HCLTech pour diriger cette unité commerciale stratégique.

« Ce partenariat constitue une étape importante dans le développement de notre modèle opérationnel et le déploiement à grande échelle de l'IA au sein de notre entreprise », déclare Steve Rullo, directeur du numérique et des technologies chez Guardian. « En collaboration avec HCLTech, nous renforçons nos processus opérationnels afin d'améliorer la cohérence et l'évolutivité de nos activités, tout en continuant à investir dans les capacités qui différencient Guardian, à renforcer l'excellence opérationnelle et à créer de la valeur pour nos clients, nos assurés et nos partenaires de distribution. »

« Ce partenariat élargi témoigne une nouvelle fois de notre leadership renouvelé dans le secteur de l'assurance et reflète la solidité de notre relation avec Guardian, qui nous permettra de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie axée sur l'IA, ainsi que notre volonté commune de développer l'IA et de moderniser les opérations », déclare Srinivasan Seshadri, directeur de la croissance et responsable mondial des services financiers chez HCLTech. « Nous sommes ravis d'accueillir la talentueuse équipe de Guardian. Ensemble, nous avons une occasion unique de collaborer pour cocréer des produits et de la propriété intellectuelle qui permettront d'approfondir l'expertise sectorielle de HCLTech, de renforcer nos plateformes intégrant l'IA et d'aider nos clients à atteindre une croissance commerciale pérenne. »

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique d'envergure mondiale qui emploie plus de 223 000 personnes dans 60 pays. Nous proposons des solutions de pointe dans les domaines de l'IA, du numérique, de l'ingénierie, du cloud et des logiciels, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients issus de tous les principaux secteurs d'activité et proposons des solutions sectorielles pour les services financiers, l'industrie manufacturière, les sciences de la vie et la santé, les technologies et les services, les semiconducteurs, les télécommunications et les médias, la distribution et les produits de grande consommation, la mobilité et les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois se terminant en juin 2026 s'est élevé à 14,8 milliards de dollars. Pour découvrir comment nous pouvons vous aider à progresser, visitez le site hcltech.com.

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