HCLTechとGuardian、テクノロジーおよび業務全般にわたるAIを活用した近代化に向けた新たな拡大パートナーシップを締結

ニューヨークおよびインド・ノイダ、, 2026年7月17日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするテクノロジー企業であるHCLTech（NSE：HCLTECH）（BSE：HCLTECH）は本日、米国最大級の相互保険会社の一つであり、保険、退職後資金、資産運用、従業員福利厚生ソリューションの主要プロバイダーであるThe Guardian Life Insurance Company of America®（Guardian）と、新たに7年間の契約を締結したことを発表しました。今回の新たな合意は、両社が以前に発表した提携関係を基盤としており、Guardianの長期的な事業成長を支えるため、テクノロジーおよび業務全般にわたるAIを活用した近代化を推進するべく、両社の協業を拡大するものです。

両社は、この提携を通じて、差別化された体験の提供と手続きの簡素化により、Guardianの価値実現と効率化を加速させるとともに、保険業界向けのAI主導のソリューションや知的財産（IP）を創出することを目指しています。さらに、HCLTechは、データ、アプリケーション、エンジニアリングの各分野における技術と人材の変革を加速させるとともに、団体向け福利厚生、個人向け保障、退職後資金、資産運用の各分野における業務の卓越性を推進します。これにより、コスト削減、市場投入期間の短縮を実現し、顧客、アドバイザー、販売パートナーに対して、引き続き高品質な体験を提供していきます。

HCLTechは、AIサービス変革プラットフォーム「AI Force」の活用を拡大し、ビジネス向けの自律型機能の構築・導入を推進するとともに、AIの導入とイノベーションをさらに加速させていきます。これらの機能は、Guardianのプロダクト・オペレーティング・モデルと整合し、ビジネスの拡大に合わせて拡張可能な、より強靭な提供基盤の構築に寄与します。

戦略的パートナーシップの拡大の一環として、HCLTechはGuardian Indiaを買収します。Guardian Indiaは、テクノロジー、業務、シェアードサービスを支える豊富な専門人材を擁する、影響力の大きいグローバル・キャパビリティ・センターであり、Guardianの変革を推進する上で極めて重要な役割を果たしています。Guardianが、その製品およびサービス全般にわたり、技術革新、エンジニアリングの卓越性、業務変革、成熟度の向上を推進できるよう支援することに特化した戦略事業部門が設立されることに伴い、約2,000人の従業員がHCLTechに統合されることになります。Guardian IndiaのカントリーヘッドであるKarunakaran Azhisur氏がHCLTechに加わり、この戦略事業部門を率いることになります。

Guardianの最高デジタル・テクノロジー責任者であるSteve Rullo氏は、「この提携は、当社の業務運営モデルを前進させ、全社的にAI活用を拡大するための重要な一歩です」と述べました。「HCLTechと連携し、業務体制を強化することで、一貫性と拡張性をさらに高めるとともに、Guardianの差別化につながり、オペレーショナル・エクセレンスを強化し、お客様、保険契約者、販売パートナーの皆様に価値を創出する能力への投資を継続してまいります。」

HCLTechの最高成長責任者兼金融サービス部門グローバル責任者であるSrinivasan Seshadri氏は、「今回の提携拡大は、保険業界における当社の継続的なリーダーシップを改めて示すものであり、GuardianのAI活用の取り組みをさらに推進する当社とGuardianとの強固な関係、ならびにAI活用の拡大と業務の近代化に共に注力する姿勢を反映しています」と述べました。「Guardianから当社に加わる優秀なチームを、心より歓迎いたします。私たちは共に、HCLTechの業界専門性をさらに高め、AIを本質的に組み込んだプラットフォームをさらに強化し、クライアントの持続的な事業成長を支援する製品や知的財産を共同で創出するための、またとない機会を得ています。」

HCLTechについて

HCLTechは、世界60カ国に22万3,000人以上の従業員を擁するグローバルなテクノロジー企業であり、幅広いテクノロジーサービスおよび製品ポートフォリオを基盤として、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心とする、業界をリードするケイパビリティを提供しています。当社は、あらゆる主要業界のクライアントと協働し、金融サービス、製造、ライフサイエンス・ヘルスケア、テクノロジー・サービス、半導体、通信・メディア、小売・消費財（CPG）、モビリティ、公共サービスといった各業界向けにソリューションを提供しています。2026年6月までの12ヶ月間の連結売上高は148億ドルでした。当社がどのようにお客様の進展を加速できるかについては、hcltech.comをご覧ください。

詳細については、以下までお問い合わせください。

Meredith Bucaro、米州担当

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Elka Ghudial、ヨーロッパ担当

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James Galvin、アジア太平洋担当

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Nitin Shukla、インド・中東・アフリカ担当

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SOURCE HCLTech