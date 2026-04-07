H.I.G. Capital nomme Brian Schwartz en tant que CEO

MIAMI, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital (« H.I.G. »), une société d'investissement alternatif mondiale de premier plan avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion, a le plaisir d'annoncer que Brian Schwartz, membre de longue date de l'équipe de direction de H.I.G. et coprésident de la société, a été nommé CEO. M. Schwartz succède au cofondateur Sami Mnaymneh, qui deviendra président exécutif du conseil aux côtés de son collègue cofondateur Tony Tamer. En tant que président exécutif du conseil, M. Mnaymneh restera activement impliqué dans l'entreprise et continuera à siéger dans les comités d'investissement de l'entreprise et à soutenir l'orientation stratégique de l'entreprise.

En outre, Doug Berman, responsable du capital-investissement aux États-Unis, a été promu coprésident, aux côtés de l'actuel coprésident, Rick Rosen. Ces promotions reflètent l'évolution continue de H.I.G. en tant que plateforme mondiale d'actifs alternatifs et positionnent la société pour sa prochaine phase de croissance.

Depuis la création de H.I.G. en 1993, MM. Mnaymneh et Tamer ont guidé l'expansion de la société vers une plateforme mondiale couvrant le capital-investissement, le crédit et les actifs réels, y compris l'immobilier et l'infrastructure. Sous leur direction, H.I.G. s'est développé pour atteindre plus de 1 000 membres d'équipe dans 18 bureaux centraux à travers neuf pays et a exécuté plus de 3 500 opérations.

« Depuis plus de trente ans, H.I.G. a acquis une position de premier plan sur le marché intermédiaire, en combinant une présence mondiale avec une approche opérationnelle de la création de valeur qui a produit des résultats exceptionnels pour nos investisseurs », déclare M. Mnaymneh. « L'entreprise a atteint une taille et une profondeur de leadership telles que cette transition est à la fois naturelle et importante d'un point de vue stratégique. Brian a joué un rôle déterminant dans notre réussite et a été un moteur essentiel de la croissance et de l'évolution de l'entreprise. Je suis convaincu que, sous sa direction, H.I.G. a toutes les cartes en main pour continuer à renforcer sa position de leader sur le marché intermédiaire. Je me réjouis à la perspective de travailler avec lui pour que l'entreprise puisse consolider encore ses fondations. »

M. Schwartz a rejoint H.I.G. en 1994 et a occupé plusieurs postes de direction. Il a été l'un des principaux architectes de l'évolution de l'entreprise, contribuant à faire de H.I.G. une plateforme mondiale multistratégique. En tant que coprésident pendant les six dernières années, M. Schwartz a supervisé les opérations quotidiennes et a siégé aux comités d'investissement pour tous les fonds H.I.G., travaillant en étroite collaboration avec les cofondateurs de la société et M. Rosen pour stimuler la croissance et les initiatives stratégiques à l'échelle de l'entreprise.

« C'est un honneur pour moi d'assumer le rôle de CEO et de prendre les rênes de H.I.G. à ce stade important de son évolution », déclare M. Schwartz. « Je suis profondément reconnaissant à Sami et à Tony d'avoir créé une entreprise qui se distingue par sa discipline en matière d'investissement, son orientation opérationnelle et sa forte culture. Grâce à notre plateforme différenciée et à notre équipe expérimentée, nous sommes bien placés pour tirer parti des opportunités qui se présentent et pour continuer à offrir de solides résultats à nos investisseurs. »

M. Berman, qui est promu coprésident, a rejoint H.I.G. en 1996. Il est actuellement membre du comité exécutif de la société et a dirigé les activités U.S. Private Equity de H.I.G. au cours d'une période de croissance significative, en développant la plateforme de capital-investissement du marché intermédiaire et les offres d'investissement de la société. En tant que coprésident, il contribuera à la stratégie d'investissement et à l'exécution opérationnelle à l'échelle de l'entreprise, aux côtés de M. Rosen.

« Après avoir dirigé nos activités de capital-investissement aux États-Unis, j'ai consacré mon temps à l'investissement, à la création d'entreprises et à la collaboration étroite avec les équipes de direction », déclare M. Berman. « Dans ce rôle, ma priorité est de m'assurer que nous resterons disciplinés dans notre façon d'investir, que nous resterons proches des entreprises de notre portefeuille et que nous maintiendrons un haut niveau d'exécution dans toute l'entreprise. Je me réjouis de travailler aux côtés de Brian et de Rick pour continuer à saisir les opportunités qui se présenteront sur nos marchés. »

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est l'une des principales sociétés d'investissement alternatif au niveau mondial, avec 74 milliards de dollars de capitaux sous gestion*. Basée à Miami, elle possède des bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco et Stamford aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong-Kong. H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres à des entreprises de taille moyenne, en utilisant une approche flexible et axée sur l'opérationnel et la création de valeur :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des cessions d'entreprises, qu'elles soient rentables ou sous-performantes, dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de dette de H.I.G. investissent dans le financement de dette de premier rang, unitranche et de second rang pour des entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (création directe) et sur les marchés secondaires. H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements « core plus » dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a investi et assuré la gestion de plus de 400 entreprises à travers le monde. Le portefeuille actuel de la société comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com.

*Basé sur le capital total levé par H.I.G. Capital et ses filiales.

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