H.I.G. Capital benoemt Brian Schwartz tot Chief Executive Officer

MIAMI, 7 april, 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital ('H.I.G.'), een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met 74 miljard dollar aan beheerd vermogen, kondigt met genoegen aan dat Brian Schwartz, een langdurig lid van het leiderschapsteam van H.I.G. en Co-President van het bedrijf, is benoemd tot Chief Executive Officer. De heer Schwartz volgt medeoprichter Sami Mnaymneh op, die samen met medeoprichter Tony Tamer zal overstappen naar de functie van Executive Chairman. Als Executive Chairman blijft de heer Mnaymneh actief betrokken bij de onderneming en zal hij blijven zetelen in de investeringscomités en bijdragen aan de strategische richting van de onderneming.

Daarnaast is Doug Berman, hoofd van U.S. Private Equity, benoemd tot medevoorzitter, waar hij samen zal werken met de huidige medevoorzitter Rick Rosen. De promoties weerspiegelen de voortdurende evolutie van H.I.G. tot een grootschalig wereldwijd platform voor alternatieve activa en positioneren het bedrijf voor de volgende groeifase.

Sinds de oprichting van H.I.G. in 1993 hebben de heer Mnaymneh en de heer Tamer de expansie van het bedrijf geleid tot een wereldwijd platform dat private equity, krediet en reële activa omvat, waaronder vastgoed en infrastructuur. Onder hun leiding is H.I.G. uitgegroeid tot meer dan 1.000 medewerkers, verspreid over 18 belangrijke kantoren in negen landen, en heeft het meer dan 3.500 transacties uitgevoerd.

"Al meer dan drie decennia heeft H.I.G. een leidende positie opgebouwd in het middensegment, waarbij wereldwijde aanwezigheid wordt gecombineerd met een operationele benadering van waardecreatie die uitzonderlijke resultaten heeft opgeleverd voor onze investeerders", aldus de heer Mnaymneh. Het bedrijf heeft inmiddels een omvang en een sterk leiderschap bereikt waardoor deze overgang zowel logisch als strategisch belangrijk is. Brian heeft een sleutelrol gespeeld in ons succes en is een belangrijke drijvende kracht achter de groei en ontwikkeling van het bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat H.I.G. onder zijn leiding uitstekend gepositioneerd is om zijn leidende positie in het middensegment verder te versterken. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken terwijl het bedrijf voortbouwt op zijn sterke fundament.

De heer Schwartz trad in 1994 in dienst bij H.I.G. en heeft sindsdien diverse hogere leidinggevende functies bekleed. Hij is een van de belangrijkste architecten van de ontwikkeling van het bedrijf en heeft H.I.G. mee uitgebouwd tot een wereldwijd platform met diverse strategieën. Als Co-President heeft de heer Schwartz de afgelopen zes jaar de dagelijkse leiding gevoerd en deel uitgemaakt van de investeringscomités van alle H.I.G.-fondsen. Daarbij werkte hij nauw samen met de medeoprichters van het bedrijf en met de heer Rosen om de groei en strategische initiatieven op bedrijfsniveau te stimuleren.

"Het is een eer om de rol van CEO op mij te nemen en H.I.G. te leiden op dit belangrijke moment in zijn ontwikkeling", aldus de heer Schwartz. Ik ben Sami en Tony zeer dankbaar voor het opbouwen van een onderneming die wordt gekenmerkt door gedisciplineerd investeren, een sterke operationele focus en een solide bedrijfscultuur. Met ons onderscheidende platform en ons ervaren team zijn wij uitstekend gepositioneerd om kansen te benutten en sterke resultaten voor onze investeerders te blijven realiseren."

De heer Berman, die wordt benoemd tot medevoorzitter, trad in 1996 in dienst bij H.I.G. Hij maakt momenteel deel uit van het uitvoerend comité van de onderneming en heeft de Amerikaanse private equity-activiteiten van H.I.G. geleid tijdens een periode van aanzienlijke groei, waarbij hij het private equity-platform in het middensegment en het aanbod aan investeringsmogelijkheden van het bedrijf verder heeft uitgebreid. Als medevoorzitter zal hij, samen met de heer Rosen, bijdragen aan het aansturen van de investeringsstrategie en de operationele uitvoering op bedrijfsniveau.

"Nadat ik leiding heb gegeven aan onze Amerikaanse private equity-activiteiten, heb ik mij vooral gericht op investeren, het opbouwen van bedrijven en het nauw samenwerken met managementteams", aldus de heer Berman. "In deze rol is het mijn prioriteit om ervoor te zorgen dat we gedisciplineerd blijven investeren, nauw betrokken blijven bij onze portfoliobedrijven en binnen de hele organisatie op hoog niveau blijven presteren. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Brian en Rick terwijl we verder uitvoering geven aan de kansen die wij in onze markten zien."

Over H.I.G. Capital

H.I.G. is een toonaangevende wereldwijde alternatieve investeringsmaatschappij met een vermogen van 74 miljard dollar onder beheer.* H.I.G. is gevestigd in Miami en heeft kantoren in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco en Stamford in de Verenigde Staten, evenals internationale filialen in Hamburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Parijs, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai en Hongkong. H.I.G. is gespecialiseerd in het verstrekken van zowel schuld- als aandelenkapitaal aan middelgrote bedrijven, met behulp van een flexibele en operationeel gerichte/waardevermeerderende aanpak:

De aandelenfondsen van H.I.G. investeren in management buy-outs, herkapitalisaties en bedrijfsafsplitsingen van zowel winstgevende als verlieslijdende productie- en dienstverleningsbedrijven.

De schuldfondsen van H.I.G. investeren in senior-, unitranche- en junior schuldfinanciering aan bedrijven van alle groottes, zowel op primaire basis (directe oorsprong) als op de secundaire markten. H.I.G. beheert ook een beursgenoteerde BDC, WhiteHorse Finance.

De vastgoedfondsen van H.I.G. investeren in eigendommen met toegevoegde waarde, die kunnen profiteren van verbeterde praktijken voor vermogensbeheer.

H.I.G. Infrastructure richt zich op het doen van meerwaarde- en core plus-investeringen in de infrastructuursector.

Sinds de oprichting in 1993 heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan vierhonderd bedrijven geïnvesteerd en deze beheerd. De huidige portefeuille van de investeringsmaatschappij omvat meer dan honderd bedrijven met een gecombineerde omzet van meer dan 53 miljard dollar. Meer informatie vindt u op de website van H.I.G. op hig.com.

*Op basis van het totale door H.I.G. Capital en gelieerde ondernemingen opgehaald kapitaal.

