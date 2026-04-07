H.I.G. Capital ernennt Brian Schwartz zum Vorstandsvorsitzenden

MIAMI, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- H.I.G. Capital („H.I.G."), ein weltweit führendes alternatives Investmentunternehmen mit einem verwalteten Kapital von 74 Milliarden US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass Brian Schwartz, ein langjähriges Mitglied des Führungsteams von H.I.G. und Co-President des Unternehmens, zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Herr Schwartz tritt die Nachfolge von Mitgründer Sami Mnaymneh an, der zusammen mit seinem Mitgründer Tony Tamer zum Executive Chairman aufsteigen wird. Als Executive Chairman wird Herr Mnaymneh weiterhin aktiv an der Firma beteiligt sein und weiterhin in den Investitionsausschüssen der Firma mitarbeiten und die strategische Ausrichtung der Firma unterstützen.

Darüber hinaus wurde Doug Berman, Head of U.S. Private Equity, zum Co-President befördert und arbeitet nun an der Seite des derzeitigen Co-President, Rick Rosen. Die Beförderungen spiegeln die kontinuierliche Entwicklung von H.I.G. als skalierte globale Plattform für alternative Anlagen wider und positionieren das Unternehmen für die nächste Wachstumsphase.

Seit der Gründung von H.I.G. im Jahr 1993 haben Herr Mnaymneh und Herr Tamer die Expansion des Unternehmens zu einer globalen Plattform geleitet, die Private Equity, Kredite und Sachwerte, einschließlich Immobilien und Infrastruktur, umfasst. Unter ihrer Führung ist H.I.G. auf über 1.000 Teammitglieder in 18 Kernbüros in neun Ländern angewachsen und hat mehr als 3.500 Transaktionen durchgeführt.

„Seit mehr als drei Jahrzehnten hat H.I.G. eine führende Position im mittleren Marktsegment aufgebaut und dabei eine globale Reichweite mit einem operativen Ansatz zur Wertschöpfung kombiniert, der für unsere Investoren außergewöhnliche Ergebnisse erbracht hat", so Mnaymneh. „Das Unternehmen hat eine Größe und Tiefe der Führung erreicht, bei der dieser Übergang sowohl natürlich als auch strategisch wichtig ist. Brian hat maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen und das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens entscheidend vorangetrieben. Ich bin zuversichtlich, dass H.I.G. unter seiner Führung sehr gut positioniert ist, um die führende Position des Unternehmens im Mittelstand weiter auszubauen. Ich freue mich darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen auf seinem starken Fundament aufbaut."

Herr Schwartz kam 1994 zu H.I.G. und hatte eine Reihe von Führungspositionen inne. Er war einer der Hauptverantwortlichen für die Entwicklung des Unternehmens und hat dazu beigetragen, H.I.G. zu einer globalen, strategieübergreifenden Plattform auszubauen. In den vergangenen sechs Jahren war Herr Schwartz als Co-President für das Tagesgeschäft verantwortlich und war Mitglied der Investitionsausschüsse für alle H.I.G.-Fonds. Er arbeitete eng mit den Mitbegründern des Unternehmens und Herrn Rosen zusammen, um das unternehmensweite Wachstum und strategische Initiativen voranzutreiben.

„Es ist mir eine Ehre, die Rolle des CEO zu übernehmen und H.I.G. an diesem wichtigen Punkt seiner Entwicklung zu führen", sagte Herr Schwartz. „Ich bin Sami und Tony zutiefst dankbar, dass sie ein Unternehmen aufgebaut haben, das sich durch disziplinierte Investitionen, operativen Fokus und eine starke Kultur auszeichnet. Mit unserer differenzierten Plattform und unserem erfahrenen Team sind wir gut positioniert, um Chancen zu nutzen und weiterhin gute Ergebnisse für unsere Investoren zu erzielen."

Herr Berman, der zum Co-President befördert wird, kam 1996 zu H.I.G.. Er ist derzeit Mitglied des Exekutivkomitees des Unternehmens und hat das US-Private-Equity-Geschäft von H.I.G. durch eine Phase bedeutenden Wachstums geführt, in der er die Private-Equity-Plattform und das Investitionsangebot des Unternehmens im mittleren Marktsegment erweitert hat. Als Co-President wird er zusammen mit Herrn Rosen die unternehmensweite Anlagestrategie und die operative Umsetzung vorantreiben.

„Als Leiter unseres US-Private-Equity-Geschäfts habe ich meine Zeit damit verbracht, mich auf Investitionen, den Aufbau von Unternehmen und die enge Zusammenarbeit mit Management-Teams zu konzentrieren", so Berman. „In dieser Funktion ist es meine Priorität, dafür zu sorgen, dass wir diszipliniert investieren, die Nähe zu unseren Portfoliounternehmen aufrechterhalten und weiterhin auf hohem Niveau im gesamten Unternehmen arbeiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Brian und Rick, wenn wir die Chancen, die wir in unseren Märkten sehen, weiter nutzen."

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine führende globale alternative Investmentgesellschaft mit 74 Milliarden US-Dollar verwaltetem Kapital.* Mit Sitz in Miami sowie Büros in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Stamford in den Vereinigten Staaten sowie internationalen Niederlassungen verbundener Unternehmen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für Unternehmen im mittleren Marktsegment spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ fokussierten und wertsteigernden Ansatz:

Die Eigenkapitalfonds von H.I.G. investieren in Management-Buyouts, Rekapitalisierungen und Carve-outs von Unternehmen, sowohl bei profitablen als auch bei leistungsschwächeren Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.

Die Fremdkapitalfonds von H.I.G. investieren in vorrangige Finanzierungen, Unitranche- sowie nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen, sowohl im Primärmarkt (direkte Origination) als auch an den Sekundärmärkten. H.I.G. verwaltet zudem eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.

Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.

H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf Investitionen mit Wertsteigerungspotenzial sowie Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in mehr als 400 Unternehmen investiert und diese verwaltet. Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website hig.com.

*Basierend auf dem gesamten von H.I.G. Capital und seinen verbundenen Unternehmen eingeworbenen Kapital.

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