Hisense aumenta a emoção da UEFA EURO 2024™ com Fan Zones envolventes

QINGDAO, China, 24 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma marca global de eletrodomésticos e produtos eletrônicos, marca sua terceira parceria consecutiva com o UEFA European Championship™ ao realizar uma série de atividades off-line de engajamento de torcedores, apresentando sua tecnologia de telas com experiências de visualização avançadas para torcedores de todo o mundo.

Com o aumento da empolgação para a UEFA EURO 2024™, os entusiastas do futebol em todo o mundo mergulham na emoção do torneio. A Hisense está à frente desse entusiasmo, tendo lançado oficialmente uma série de atividades no local para os torcedores. Entre elas estão a turnê "ALÉM DA GLÓRIA", Fan Zone, a campanha de murais "ALÉM DA GLÓRIA" e as áreas de exibição comercial, todas criando uma atmosfera vibrante e envolvente nas cidades-sede do torneio.

Criando uma experiência baseada em cenários para os eletrodomésticos da Hisense, a Hisense criou as Fan Zones da Hisense em Berlim e Munique. Essas zonas apresentam exibições de produtos e jogos interativos, incluindo o Hisense Training Lab, Goalpost Defense, Samba Dance Steps e Table Football. Essas atividades para os torcedores incorporam ainda mais a determinação da Hisense de 'Nunca se contente com o segundo lugar no mundo'.

Os visitantes também podem experimentar a Hisense ULED TV U7N, a TV oficial da UEFA EURO 2024™ dentro das Fan Zones. Para uma experiência esportiva realmente impressionante, o Mini LED oferece a elegância da verdadeira escuridão e o brilho estelar com um espectro expansivo que intensifica cada tonalidade. O modo automático de baixa latência e a taxa de atualização variável de 144 Hz acompanham até mesmo a ação mais intensa.

As atividades para torcedores da Hisense não apenas aprimoram a experiência de visualização da EURO 2024™, mas também destacam a tecnologia de ponta e o compromisso da empresa em fornecer soluções de exibição de primeira linha. De acordo com a Omdia, a Hisense ficou em segundo lugar no ranking global de vendas de TVs e em primeiro lugar em TVs de 100" em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. No mercado europeu, um reduto do UEFA European Championship™, as vendas de TVs Hisense aumentaram 35,9% no primeiro trimestre deste ano, superando o desempenho do setor.

A Hisense é marca líder global de eletrodomésticos e produtos eletrônicos e parceira oficial da UEFA EURO 2024™. De acordo com a Omdia, a Hisense ficou em segundo lugar no ranking global de vendas de TVs e em primeiro lugar em TVs de 100" em 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A empresa se expandiu rapidamente passando a operar em mais de 160 países e se especializou em produtos multimídia, eletrodomésticos e informações inteligentes de TI.

