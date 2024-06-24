Hisense повышает уровень эмоций на UEFA EURO 2024™ с помощью захватывающих фан-зон

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Hisense

Jun 24, 2024, 12:58 ET

ЦИНДАО, Китай, 24 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Hisense, глобальный бренд бытовой техники и потребительской электроники, отмечает свое третье подряд партнерство с чемпионатом UEFA European Championship™, проводя серию мероприятий на местах, привлекающих болельщиков, с демонстрацией технологий дисплеев, которые повышают качество просмотра матчей для болельщиков по всему миру.

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Hisense Fan Zone
Hisense Fan Zone

По мере того, как эмоции вокруг чемпионата UEFA EURO 2024™ накаляются, любители футбола во всем мире погружаются в острые ощущения турнира. Hisense активно поддерживает этот энтузиазм, официально запустив множество мероприятий для болельщиков на местах. К ним относится турне BEYOND GLORY, фан-зона, кампания муралов BEYOND GLORY и коммерческие демонстрационные зоны, которые создают яркую и увлекательную атмосферу в принимающих городах чемпионата.

Искусно моделируя основанную на сценариях применения среду для бытовой техники Hisense, компания Hisense создала фан-зоны Hisense в Берлине и Мюнхене. В этих зонах демонстрируются продукты компании и интерактивные игры, включая Hisense Training Lab, Goalpost Defense, Samba Dance Steps и Table Football. Эти мероприятия для болельщиков также воплощают приверженность Hisense своему лозунгу «На 2-м месте в мире мы не остановимся».

Посетители также могут лично оценить в фан-зонах Hisense ULED TV U7N — официальный телевизор чемпионата UEFA EURO 2024™. Для действительно потрясающего спортивного опыта Mini LED обеспечивает элегантность истинной темноты и звездной яркости с широким спектром, который усиливает каждый оттенок. Автоматический режим с низкой задержкой и переменная частота обновления 144 Гц не отстают даже от самого интенсивного действия.

Мероприятия Hisense для болельщиков не только повышают качество просмотра матчей EURO 2024™, но и подчеркивают передовые технологии компании и ее приверженность поставкам первоклассных решений для демонстрации изображений. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. На европейском рынке, являющемся фундаментом чемпионата UEFA European Championship™, поставки телевизоров Hisense в первом квартале текущего года выросли на 35,9 %, опередив показатели отрасли.

О компании Hisense

Компания Hisense, глобальный лидер по производству бытовой техники и ведущий бренд потребительской электроники, является официальным партнером UEFA EURO 2024™. По данным Omdia, компания Hisense заняла 2-е место в мире по поставкам телевизоров и 1-е место в категории телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года. Компания быстро расширяется и работает на рынках более 160 стран, специализируясь на мультимедийных товарах, бытовой технике и интеллектуальной ИТ-информации.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2445687/Hisense_Fan_Zone.jpg

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