Hisense Semakin Memeriahkan Suasana UEFA EURO 2024™ Lewat "Fan Zones" yang Menarik

Sejalan dengan suasana UEFA EURO 2024™ yang kian meriah, penggemar sepakbola di seluruh dunia juga semakin tenggelam dalam keseruan turnamen tersebut. Hisense pun ikut memeriahkan suasana dengan menggelar rangkaian kegiatan bersama penggemar di lokasi acara. Rangkaian kegiatan ini meliputi Tur "BEYOND GLORY", Fan Zone, "BEYOND GLORY" Murals Campaign, serta Commercial Display Area. Seluruh hal ini turut menciptakan suasana menarik dan seru di kota-kota yang menjadi tuan rumah UEFA EURO 2024™.

Lewat area yang mengadakan demo produk, Hisense menggelar Hisense Fan Zones di Berlin dan Munich. Area-area ini menampilkan produk dan permainan interaktif, termasuk Hisense Training Lab, Goalpost Defense, Samba Dance Steps, dan Table Football. Kegiatan yang melibatkan penggemar sepakbola ini mencerminkan tekad Hisense yang mengusung slogan "Never Settle for No.2 Globally".

Pengunjung juga dapat mengeksplorasi Hisense ULED TV U7N, TV resmi UEFA EURO 2024™ di Fan Zones. Menyuguhkan tayangan sepakbola yang memukau, Mini LED menghadirkan keunggulan true darkness dan kecerahan layar yang luar biasa melalui spektrum luas yang meningkatkan setiap rona warna. Berkat fitur Auto Low Latency Mode dan variable refresh rate 144Hz, setiap aksi yang paling seru tampil di layar TV.

Kegiatan Hisense bersama penggemar tak hanya meningkatkan pengalaman menonton EURO 2024™, namun juga mengangkat teknologi canggih dan komitmen Hisense dalam menyediakan solusi layar TV terbaik. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense di pasar global berada di peringkat No.2, bahkan volume penjualan TV 100 inci berada di peringkat No.1 dunia pada 2023 dan Triwulan I-2024. Di pasar Eropa, lokasi UEFA European Championship™, volume penjualan TV Hisense meningkat 35,9% pada triwulan pertama tahun ini, mengungguli kinerja rata-rata di industri.

Tentang Hisense

Hisense adalah merek perangkat rumah tangga dan alat elektronik yang terkemuka di dunia. Hisense juga menjadi sponsor resmi UEFA EURO 2024™. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense berada di peringkat No.2 dunia. Volume penjualan TV Hisense ukuran 100" bahkan mencapai peringkat No.1 pada 2023 dan Triwulan I-2024. Hisense telah berekspansi pesat dan kini menjangkau lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan produk multimedia, perangkat rumah tangga, dan produk TI pintar.

SOURCE Hisense