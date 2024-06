Hisense hace estallar la emoción de la UEFA EURO 2024™ con áreas inmersivas para fanáticos

QINGDAO, China, 24 de junio, 2024 /PRNewswire/ -- Hisense, marca de electrodomésticos y productos electrónicos de consumo a nivel mundial, realiza su tercera colaboración consecutiva con el Campeonato Europeo de la UEFA (UEFA European Championship™) organizando una serie de actividades de participación presencial para fanáticos en las que muestra su tecnología de pantallas con experiencias de visualización mejoradas para todos los fanáticos del mundo.

Con el aumento del entusiasmo por la UEFA EURO 2024™, los amantes del fútbol en todo el mundo están inmersos en la emoción del torneo. Hisense lidera la creación de ese entusiasmo, con el lanzamiento oficial de una serie de actividades presenciales destinadas a los fanáticos. Entre ellas están el tour "BEYOND GLORY" (MÁS ALLÁ DE LA GLORIA), el área para fanáticos, la campaña de murales "BEYOND GLORY" (MÁS ALLÁ DE LA GLORIA), y áreas de pantallas comerciales, todo en función de crear un ambiente vibrante y de participación en las ciudades sedes del torneo.

Con la creación de una experiencia basada en el contexto para los electrodomésticos de Hisense, la marca ha establecido áreas para fanáticos en Berlín y Múnich. Estas áreas cuentan con exhibiciones de productos y juegos interactivos que incluyen el laboratorio de entrenamiento de Hisense, defensa de portería, pasos de samba y fútbol de mesa. Estas actividades destinadas a los fanáticos refuerzan aún más la determinación de Hisense de "Never Settle for No. 2 Globally" (Nunca de conformes con el número 2 a nivel mundial).

Los visitantes también pueden experimentar en las áreas para fanáticos el televisor ULED U7N de Hisense, televisor oficial de la UEFA EURO 2024™. Para conseguir una experiencia deportiva verdaderamente increíble, los minileds proporcionan la elegancia del negro absoluto y una luminosidad estelar con un amplio espectro que intensifica cada tono. El modo automático de latencia baja y la frecuencia de actualización variable de 144 Hz se adapta a la acción más intensa.

Las actividades de Hisense previstas para los fanáticos no solo incrementan la experiencia de visualización de la EURO 2024™ sino que también resaltan la tecnología de punta y el compromiso de la compañía con proporcionar soluciones de pantalla de primera categoría. Según Omdia, Hisense ocupa el 2.° puesto mundial en envíos de televisores y el primero en televisores de 100" tanto en 2023 como en el primer trimestre de 2024. En el mercado europeo, plaza fuerte del Campeonato Europeo de la UEFA (UEFA European Championship™), los envíos de televisores Hisense aumentaron en un 35,9 % durante el primer trimestre de este año, con lo que superó el desempeño del sector.

