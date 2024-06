Hisense podgrzewa emocje towarzyszące mistrzostwom UEFA EURO 2024™ dzięki wciągającym strefom kibica

QINGDAO, Chiny, 24 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa międzynarodowa marka urządzeń domowych i elektroniki użytkowej, po raz trzeci jest partnerem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA, organizując cykl imprez dla kibiców i prezentując swoje technologie wyświetlania obrazu zapewniające doskonałe wrażenia płynące z użytkowania tych produktów.

Hisense Fan Zone

Podczas gdy emocje towarzyszące UEFA EURO 2024™ są coraz intensywniejsze, fani piłki nożnej na całym świecie zanurzają się w ten pasjonujący turniej. Firma Hisense odpowiada za generowanie największych pokładów tego entuzjazmu, organizując szereg atrakcji dla kibiców w miejscach, w których rozgrywane są mistrzostwa. Obejmują one trasę BEYOND GLORY, strefy kibica, kampanię murali BEYOND GLORY i komercyjne strefy pokazowe, tworzące pełną energii i atrakcyjną atmosferę w miastach goszczących rozgrywki turnieju.

Poprzez zapewnienie doświadczeń opartych na zastosowaniach urządzeń domowych Hisense, firma otworzyła Strefy Kibica Hisense w Berlinie i Monachium. W strefach kibica znajdują się wystawy produktów i gry interaktywne, w tym laboratorium treningowe Hisense (Hisense Training Lab), obrona bramki (Goalpost Defese), kroki samby (Samba Dance Steps) i piłkarzyki (Table Football). Aktywności dla kibiców uwidaczniają dążenie marki Hisense do realizacji celu, który kryje się w haśle „Drugie miejsce na świecie to za mało" (Never Settle for No. 2 Globally).

Odwiedzający strefy kibica mogą również wypróbować oficjalny telewizor UEFA EURO 2024™, czyli Hisense ULED U7N. Dla zapierających dech w piersiach doświadczeń, ten Mini LED zapewnia elegancję prawdziwej głębokiej czerni i wyśmienity poziom jasności z szerokim spektrum barw, intensyfikującym każdy odcień. Tryb Auto Low Latency Mode (ALLM) i zmienna częstotliwość odświeżania 144 Hz dotrzymają kroku nawet najbardziej dynamicznym akcjom.

Aktywności dla kibiców nie tylko podkręcają wrażenia płynące z oglądania rozgrywek EURO 2024™ lecz również podkreślają najnowocześniejsze technologie firmy i jej zaangażowanie w dostarczanie rozwiązań wyświetlania obrazu z najwyższej półki. Według rankingu Omnia, Hisense zajmuje 2. miejsce na świecie pod względem dostaw telewizorów i jest liderem w sprzedaży telewizorów 100" zarówno w 2023 r. jak i w pierwszym kwartale 2024 r. Na rynku europejskim, w bastionie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, wolumen dostaw telewizorów Hisense wzrósł o 35,9% w pierwszym kwartale tego roku, co jest najlepszym wynikiem w branży.

Hisense

