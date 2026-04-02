혼하이 테크놀로지 그룹(폭스콘), 마이클 장을 순환 최고경영자로 임명하며 리더십 거버넌스 강화

AI 시대 혁신적인 C레벨 인재 양성의 핵심은 안정적이고 지속 가능한 운영

타이베이, 2026년 4월 2일 /PRNewswire/ -- 혼하이 테크놀로지 그룹(Hon Hai Technology Group, '폭스콘(Foxconn)', TWSE: 2317)이 기업 거버넌스 활동을 심화하며 마이클 장(Michael Chiang)을 순환 최고경영자로 임명했으며, 이 핵심 역할을 통해 폭스콘은 차세대 리더십 후보군을 강화하고 세계 최대 전자 제조업체이자 선도적인 기술 솔루션 제공업체로서의 글로벌 경쟁력을 높인다.

이번 전환은 폭스콘의 C레벨 인재 양성 및 제도적 혁신의 성숙도를 강화하는 동시에, AI 시대의 도전 속에서 안정적인 글로벌 운영과 지속 가능한 성장을 뒷받침한다. 그룹의 스마트 소비자 전자 관련 사업 운영도 계속 이끌게 되는 장 최고경영자는 4월 1일부터 1년 임기로 캐시 양(Kathy Yang)에게서 바통을 이어받았다.

(R-L) Foxconn incoming rotating CEO Michael Chiang, Chairman Young Liu, outgoing rotating CEO Kathy Yang

폭스콘 이사회의 영 리우(Young Liu) 의장은 "고위 최고경영자 양성의 핵심은 경영 및 운영에서의 직접적인 참여와 실전 문제 해결에 있다. 지속적인 디버깅 마인드셋과 방법론 구축을 통해 그룹의 운영 기반을 강화하는 동시에 인재 개발과 시스템 구축이 병행 발전할 수 있도록 한다"고 말했다.

이번 주 열린 업무 인수식에서 장 최고경영자는 "우리는 기업 거버넌스를 계속 정교화하고 전문가 중심의 팀을 구축할 것이다. 앞으로 1년 동안 사업 부문의 실제 요구를 중심으로 포괄적이고 체계적인 노하우 체계를 구축하는 데 집중할 계획이다. 자원 최적화와 정밀한 위험 관리를 통해 글로벌 경쟁력 리더십을 유지하는 것을 목표로 한다"고 말했다.

임기를 마치는 양 순환 최고경영자는 "사업주의 시각에서 기업을 바라보도록 훈련받으며 순환을 통해 얻은 소중한 경험은 개인에게 머물지 않고 복제 가능한 방법론으로 정제되어 궁극적으로 장기적이고 안정적인 발전을 지원하는 경영 프레임워크를 형성한다"고 말했다.

재임 기간 동안 양 최고경영자는 운영 리듬과 거버넌스 발전에 집중해 부문 간 협업과 주요 이니셔티브의 효과적인 실행을 이끌었다. 양은 포춘(Fortune)의 '2025 아시아에서 가장 영향력 있는 여성 100인'과 2026년 매뉴팩처링 디지털(Manufacturing Digital)의 '제조 분야 여성 탑 10'에 선정됐다.

장 최고경영자는 1999년 폭스콘에 합류했다. 그는 2000년대 초 캘리포니아에 배정되어 그룹의 개인용 컴퓨터 사업을 총괄했으며, 이후 ICT 운영과 주요 고객사 업무에서 더 큰 책임을 맡아왔다. 장은 미국 클레어몬트 대학원에서 인적 자원 개발 및 조직 전략 관리를 전공해 석사 학위를 취득했다.

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SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)