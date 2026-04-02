Hon Hai Technology Group (Foxconn) nombra a Michael Chiang director ejecutivo rotatorio, para reforzar la gobernanza del equipo directivo

La estabilidad y la sostenibilidad de las operaciones son el eje central de la formación innovadora de los altos directivos en la era de la IA

TAIPÉI, 2 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Con el fin de profundizar en su labor de gobernanza corporativa, Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE: 2317) nombró a Michael Chiang director ejecutivo rotatorio, para asumir un papel clave que fortalece el equipo de líderes de la próxima generación y aumenta la competitividad mundial del mayor fabricante de productos electrónicos del mundo y proveedor líder de soluciones tecnológicas.

(De derecha a izquierda) El nuevo director ejecutivo rotatorio de Foxconn, Michael Chiang; el presidente Young Liu; y la directora ejecutiva rotatoria saliente, Kathy Yang (PRNewsfoto/Hon Hai Technology Group (Foxconn))

La transición refuerza la madurez del desarrollo del talento a nivel directivo y la innovación institucional de Foxconn, a la vez que respalda la estabilidad de las operaciones mundiales y el crecimiento sostenible en medio de los retos de la era de la IA. Chiang, que seguirá dirigiendo simultáneamente las operaciones comerciales del Grupo relacionadas con la electrónica de consumo inteligente, toma el relevo de Kathy Yang por el periodo de un año a partir del 1 de abril.

El presidente de Foxconn, Young Liu, afirmó: "La esencia de la formación de los altos directivos reside en la participación directa y la resolución práctica de problemas en la gestión y las operaciones. Gracias a una mentalidad orientada a la mejora continua y al desarrollo de metodologías, reforzamos los cimientos operativos del Grupo, a la vez que permitimos que el desarrollo del talento y la creación de sistemas avancen en paralelo".

En una ceremonia de traspaso del cargo celebrada esta semana, Chiang afirmó: "Seguiremos perfeccionando el gobierno corporativo y creando equipos impulsados por expertos. Durante el próximo año, tengo previsto centrarme en establecer un conjunto de conocimientos técnicos completo y sistemático, centrado en las necesidades reales de las unidades de negocio. Mediante la optimización de recursos y una gestión precisa de los riesgos, nuestro objetivo es mantener nuestro liderazgo mundial en competitividad".

La directora ejecutiva saliente, Yang, declaró: "Formados para ver la empresa desde la perspectiva de un empresario, la inestimable experiencia adquirida mediante la rotación del cargo no se queda en lo personal, sino que se condensa en metodologías replicables, para formar en última instancia un marco de gestión que respalda un desarrollo estable y a largo plazo".

Durante su dirección, Yang se centró en mejorar el ritmo operativo y la gobernanza, para impulsar la colaboración entre departamentos y ejecutar iniciativas clave de una manera eficaz. Yang fue incluida en la lista de "Las 100 mujeres más poderosas de Asia 2025" de la revista Fortune y, en 2026, en la lista "Top 10: Mujeres en la industria manufacturera" de Manufacturing Digital.

Chiang se incorporó a Foxconn en 1999. A principios de la década de 2000, Chiang fue destinado a California para supervisar el negocio de computadoras del Grupo y, desde entonces, asumió mayores responsabilidades en las operaciones de tecnología de la información y en las cuentas de clientes clave. Chiang posee un máster de la Claremont Graduate University de EE. UU., con especialización en desarrollo de recursos humanos y gestión de estrategias organizativas.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2948712/R_L__Foxconn_incoming_rotating_CEO_Michael_Chiang_Chairman_Young_Liu.jpg

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FUENTE Hon Hai Technology Group (Foxconn)