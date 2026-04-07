Hon Hai Technology Group（Foxconn）が Michael Chiangを輪番CEOに任命し、リーダーシップ・ガバナンスを強化

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Hon Hai Technology Group (Foxconn)

08 4月, 2026, 00:40 JST

AI時代における革新的なC-suite育成の中核となる、安定的かつ持続可能なオペレーション

台北、2026年4月7日 /PRNewswire/ -- コーポレート・ガバナンスの取り組みをさらに深化させるHon Hai Technology Group（以下「Foxconn」）（TWSE：2317）は、Michael Chiangを輪番最高経営責任者（CEO）に任命しました。この人事は、次世代リーダー層を強化し、世界最大の電子機器メーカーであり主要テクノロジー・ソリューション・プロバイダーでもある同社のグローバル競争力を高めるうえで重要な意味を持ちます。

今回の移行は、Foxconnにおける経営幹部レベルの人材育成と制度イノベーションの成熟を示すと同時に、AI時代の課題の中で、安定したグローバル・オペレーションと持続可能な成長を支えるものです。現在もスマートコンシューマーエレクトロニクス関連のグループ事業運営を率いるChiangは、4月1日から1年間の任期でKathy Yangからバトンを引き継ぎます。

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(R-L) Foxconn incoming rotating CEO Michael Chiang, Chairman Young Liu, outgoing rotating CEO Kathy Yang
(R-L) Foxconn incoming rotating CEO Michael Chiang, Chairman Young Liu, outgoing rotating CEO Kathy Yang

FoxconnのYoung Liu会長は次のように述べています。「経営トップ層育成の中核は、経営と業務に直接関わり、管理とオペレーションの現場で実践的に課題を解決することにあります。デバッグを継続する発想と方法論の構築を通じて、グループのオペレーション基盤を強化すると同時に、人材育成とシステム構築を並行して進めることができます。」

今週行われた引き継ぎ式で、Chiangは次のように述べました。「今後もコーポレート・ガバナンスを磨き上げ、専門性主導のチームを構築していきます。今後1年間は、事業部門の実際のニーズを中心に、包括的かつ体系的なノウハウの確立に注力します。リソースの最適化と精緻なリスク管理を通じて、競争力におけるグローバル・リーダーシップを維持していくことを目指します。」

退任する輪番CEOのYangは次のように述べています。「ローテーションを通じて得られる貴重な経験は、個人のものにとどまらず、再現可能な方法論へと昇華され、最終的には長期的かつ安定的な成長を支える経営フレームワークを形づくります。」

在任中、Yangはオペレーションのリズムとガバナンスの強化に注力し、部門横断の連携と主要施策の効果的な実行を推進しました。YangはFortune誌の「100 Most Powerful Women Asia 2025」に選出され、2026年にはManufacturing Digital誌の「Top 10: Women in Manufacturing」にも選ばれました。

Chiangは1999年にFoxconnに入社しました。2000年代初頭にグループのパーソナルコンピューター事業を統括するためカリフォルニアに赴任し、その後はICTオペレーションや主要顧客アカウントを含む分野で、より大きな責任を担ってきました。Chiangは米国のClaremont Graduate Universityで人材開発と組織・戦略マネジメントを専攻し、修士号を取得しています。

Foxconnについてはこちらをご覧ください。

SOURCE Hon Hai Technology Group (Foxconn)

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