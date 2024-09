HUAWEI apresenta o novo MatePad, com design elegante para usuários jovens e antenados nas tendências

BARCELONA, Espanha, 14 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei está se preparando para o tão aguardado evento HUAWEI Innovative Product Launch em 19 de setembro. Uma das imagens divulgadas mostrou um HUAWEI MatePad 12 X - a próxima geração da série para levar estilo e produtividade aos usuários jovens.

Uma atualização para a série MatePad - estética original, com estilo casual

A série HUAWEI MatePad sempre se preocupou em atender às necessidades dos usuários que desejam ferramentas voltadas para a criatividade, produtividade, educação e entretenimento. Isso repercutiu entre os consumidores, o que é perceptível. Em 6 de agosto, a agência de dados Canalys divulgou seu relatório de vendas mundiais de tablets no segundo trimestre de 2024[1], mostrando que o tablet da Huawei está em terceiro lugar entre todas as marcas de tablets. Este feito consolidou a posição da Huawei no mercado mundial de tablets e é um reconhecimento da sólida competência da empresa em termos de software e hardware.

A imagem divulgada revelou que o HUAWEI MatePad 12 X será disponibilizado em uma edição verde clara e discreta, que lembra a beleza das folhas recém-abertas - exalando uma vibe natural e refrescante. No anúncio, vemos uma paleta de cores ousada e diferenciada, com um polimento cintilante na superfície do tablet, tornando-o excepcionalmente estético e descontraidamente elegante. O efeito de água brilhante no anúncio sugere um acabamento com aspecto perolizado, que pode causar um belíssimo e exclusivo efeito de mudança de cor, dependendo da iluminação e do ângulo de visão.

Além disso, sabemos que o tablet tem um corpo totalmente metálico e um design integrado, sem emendas. Também possui uma câmera traseira de aparência elegante. Com um conjunto coeso e visualmente impressionante, as linhas nítidas do módulo da câmera e as molduras douradas brilhantes criam um contraste fascinante.

O "X" no HUAWEI MatePad 12 X indica o potencial do tablet pelo tamanho, desempenho e design excepcionais. Com seu elegante corpo, totalmente metálico, a expectativa é que ele traga recursos inteligentes de primeira linha e aplicativos inovadores, como o GoPaint e o HUAWEI Notes, para as mãos dos usuários. A integração perfeita com acessórios acionados por NearLink, como o HUAWEI M-Pencil (3ª geração) e o HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, pode tornar o trabalho, o estudo e a criação em trânsito mais fáceis do que nunca para criadores e estudantes.

O "X" também pode significar "explorar" - sugerindo que o tablet pode se tornar um companheiro para jovens profissionais, estudantes e criadores ávidos por ultrapassar limites, se expressar e seguir suas paixões.

Creation of Beauty - A criação começa aqui

Sabendo que criar é uma busca universal, a Huawei quer fornecer aos usuários as ferramentas para soltar sua criatividade. No dia 12 de dezembro do ano passado, a Huawei realizou um evento de lançamento com o tema "Creation of Beauty" (Criação de beleza) em Dubai, demonstrando sua intenção de desenvolver produtos de alta qualidade com grande apelo global, combinando moda e tecnologia.

Em sintonia com essa iniciativa, eles realizaram o HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity no início deste ano, um concurso global de arte digital para inspirar a criatividade e a autoexpressão. O concurso recebeu milhares de trabalhos incríveis do mundo inteiro, todos criados com o aplicativo GoPaint e tablets da Huawei. O aplicativo GoPaint é voltado para criadores, ele oferece um conjunto de ferramentas de criatividade para possibilitar um trabalho mais intuitivo, espontâneo, inteligente e eficiente.

Esperamos receber mais informações no próximo lançamento em setembro.

Fique ligado - 19 de setembro de 2024

A expectativa está aumentando com a proximidade da data de lançamento. E a Huawei também revelou que apresentará um novo MatePad Pro, que deverá apresentar uma atualização inovadora em sua tela. Fique atento às atualizações quando a Huawei as anunciar durante a apresentação de lançamento em 19 de setembro.

[1] Fonte de dados: https://www.canalys.com/newsroom/global-tablet-shipments-Q2-2024

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2504696/CBG_Q3_Launch_Banksy_Teaser_Poster_EN_0903__1.jpg

FONTE Huawei