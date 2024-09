HUAWEI predstavuje nový MatePad so štýlovým dizajnom pre mladých používateľov, ktorí určujú trendy

BARCELONA, Španielsko, 14. septembra 2024 /PRNewswire/ – Spoločnosť Huawei sa 19. septembra pripravuje uviesť svoj veľmi očakávaný inovatívny produkt HUAWEI. Na jednom zo zdieľaných obrázkov bol uvedený HUAWEI MatePad 12 X – ďalšia generácia z radu, ktorý prináša štýl a produktivitu mladým používateľom.

Aktuálne informácie o rade MatePad – jedinečne estetickom, ležérne štýlovom

Rad HUAWEI MatePad sa vždy zameriaval na to, aby sa prispôsobil potrebám používateľov, ktorí hľadajú nástroje pre kreativitu, produktivitu, vzdelávanie a zábavu. U spotrebiteľov to zarezonovalo a prejavuje sa to. Tretia dátová agentúra Canalys vydala 6. augusta svoju správu o celosvetových dodávkach tabletov[1] v 2. štvrťroku 2024, ktorá odhalila, že tablet Huawei je na treťom mieste medzi všetkými značkami tabletov. Tento úspech upevnil pozíciu Huawei na globálnom trhu tabletov a je dôkazom silnej softvérovej a hardvérovej zdatnosti spoločnosti.

Uvádzaný obrázok odhalil, že HUAWEI MatePad 12 X bude dostupný vo svetlej, tlmenej zelenej edícii, ktorá pripomína krásu čerstvo rozvinutých listov – vyžaruje prirodzenú a osviežujúcu atmosféru. Z upútavky vidíme výraznú a charakteristickú paletu farieb s trblietavým leskom na povrchu tabletu, vďaka čomu je jedinečne estetický a nenútene štýlový. Lesklý vodný efekt v upútavke naznačuje perleťový vzhľad, ktorý môže mať jedinečný, krásny efekt zmeny farby v závislosti od osvetlenia a uhla pohľadu.

Okrem toho vieme, že tablet má celokovové telo zariadenia a integrovaný jednoliaty dizajn. Nechýba ani elegantný zadný fotoaparát. Kompaktný a vizuálne nápadný celok, jasné línie modulu fotoaparátu a lesklé pozlátené rámčeky vytvárajú podmanivý kontrast.

„X" v HUAWEI MatePad 12 X naznačuje potenciál tabletu, pokiaľ ide o vynikajúcu veľkosť, výkon a dizajn. Očakáva sa, že vďaka svojmu elegantnému celokovovému telu prinesie používateľom inteligentné funkcie na úrovni vlajkovej lode a inovatívne aplikácie ako GoPaint a HUAWEI Notes. Bezproblémová integrácia s príslušenstvom napájaným z NearLink, ako je HUAWEI M-Pencil (3. generácia) a HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, môže tvorcom a študentom uľahčiť prácu, štúdium a tvorbu na cestách ako nikdy predtým.

„X" môže tiež znamenať „explore" (preskúmať) – čo tablet posúva na pozíciu spoločníka pre mladých profesionálov, študentov a tvorcov, ktorí túžia posúvať hranice, vyjadrovať sa a nasledovať svoje vášne.

Tvorba krásy – tvorba začína tu

Huawei chápe, že vytvárať je univerzálnym cieľom, a preto chce používateľom poskytnúť nástroje na uvoľnenie ich kreativity. Spoločnosť Huawei usporiadala 12. decembra minulého roku v Dubaji slávnostné podujatie na tému „Tvorba krásy" , čím naznačila svoj zámer vyrábať špičkové produkty so širokou a globálnou príťažlivosťou, ktoré spájajú módu s technológiou.

V súlade s touto iniciatívou zorganizovali začiatkom tohto roka podujatie HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity, globálnu súťaž v digitálnom umení, ktorá sa snažila inšpirovať kreativitu a sebavyjadrenie. Podujatie získalo tisíce neuveriteľných príspevkov po celom svete, všetky vytvorené pomocou aplikácie a tabletov GoPaint od spoločnosti Huawei. Aplikácia GoPaint vychádza v ústrety tvorcom a ponúka súpravu kreatívnych nástrojov pre intuitívnejšiu, spontánnejšiu, inteligentnejšiu a efektívnejšiu tvorbu.

Očakávame, že v nadchádzajúcom septembrovom uvedení sa dozvieme viac.

Zostaňte naladení – 19. septembra 2024

Očakávania sa s blížiacim dátumom stupňujú. A spoločnosť Huawei tiež uviedla, že predstaví úplne nový MatePad Pro, ktorý údajne znamená prevratné zdokonalenie jej displeja. Zostaňte naladení na aktuálne informácie, keď ich spoločnosť Huawei oznámi počas svojej hlavnej prezentácie 19. septembra.

