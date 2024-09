HUAWEI présente le nouveau MatePad, au design élégant, pour les jeunes utilisateurs qui suivent la tendance

BARCELONE, Espagne, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Huawei se prépare au lancement très attendu de produits innovants HUAWEI le 19 septembre. Parmi les images partagées, il est possible d'entrevoir un HUAWEI MatePad 12 X - la nouvelle génération de la série destinées à procurer style et productivité aux jeunes utilisateurs.

Une évolution de la série MatePad - Une esthétique unique, un style décontracté

La série HUAWEI MatePad a toujours cherché à répondre aux besoins des utilisateurs en quête d'outils de créativité, de productivité, d'éducation et de divertissement. Cette démarche a trouvé un écho auprès des consommateurs, et le résultat est là. Le 6 août, la troisième agence de données Canalys a publié son rapport sur les livraisons mondiales de tablettes pour le deuxième trimestre 2024[1], dont il ressort que la tablette Huawei se classe troisième parmi toutes les marques de tablettes. Ce résultat consolide la position de Huawei sur le marché mondial des tablettes et témoigne des prouesses de l'entreprise en matière de logiciels et de matériel.

L'image teasée révèle que le HUAWEI MatePad 12 X sera disponible dans une édition de couleur verte légère et discrète, rappelant la beauté des feuilles fraîchement épanouies et évoquant une ambiance naturelle et rafraîchissante. Le teaser montre une palette de couleurs audacieuse et distinctive, avec un poli brillant sur la surface de la tablette, ce qui lui confère une esthétique unique et un style décontracté. L'effet d'eau scintillante dans le teaser suggère une finition nacrée, qui pourrait produire un effet unique et magnifique de changement de couleur, en fonction de l'éclairage et de l'angle de vue.

En outre, nous savons que la tablette est dotée d'un corps entièrement en métal et d'un design intégré et transparent. L'appareil photo arrière est également élégant. Les lignes nettes du module de l'appareil photo et les bords dorés et brillants forment un ensemble cohérent et visuellement remarquable, qui crée un contraste captivant.

Le « X » de HUAWEI MatePad 12 X laisse entrevoir le potentiel de la tablette en termes de taille, de performances et de design. Avec son corps élégant entièrement en métal, elle devrait apporter aux utilisateurs des fonctions intelligentes de haut niveau et des applications innovantes telles que GoPaint et HUAWEI Notes. L'intégration transparente avec des accessoires alimentés par NearLink, tels que le HUAWEI M-Pencil (3e génération) et le HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, pourrait rendre le travail, l'étude et la création en déplacement plus faciles que jamais pour les créateurs et les étudiants.

Le « X » pourrait également signifier « explorer » et positionner alors la tablette comme un compagnon pour les jeunes professionnels, les étudiants et les créateurs désireux de repousser les limites, de s'exprimer et de suivre leurs passions.

Création de la beauté - La création commence ici

Comprenant que la création est une quête universelle, Huawei souhaite fournir aux utilisateurs les outils nécessaires pour libérer leur créativité. Le 12 décembre dernier, Huawei a organisé un événement de lancement sur le thème « Creation of Beauty » à Dubaï, marquant ainsi son intention de fabriquer des produits haut de gamme à l'attrait mondial qui allient mode et technologie.

Dans le droit fil de cette initiative, l'entreprise a organisé en début d'année le concours HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity, un concours mondial d'art numérique visant à stimuler la créativité et l'expression personnelle. Ce concours a reçu des milliers d'œuvres incroyables dans le monde entier, toutes créées à l'aide de l'application GoPaint de Huawei et de ses tablettes. L'application GoPaint s'adresse aux créateurs et propose une suite d'outils de créativité pour une création plus intuitive, spontanée, intelligente et efficace.

Nous espérons en savoir plus lors du lancement en septembre prochain.

Rendez-vous le 19 septembre 2024

L'impatience est à son comble, la date de lancement approche à grands pas. Huawei a également annoncé qu'il présenterait un tout nouveau MatePad Pro, dont l'écran serait révolutionnaire. Ne manquez pas les nouveautés qui seront annoncées par Huawei lors de son discours de lancement, le 19 septembre.

