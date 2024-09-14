HUAWEI дразнит новым MatePad со стильным дизайном для задающих тренд молодых пользователей

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Huawei

Sep 14, 2024, 11:57 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 14 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei готовится к запуску продаж с 19 сентября с нетерпением ожидаемого инновационного продукта HUAWEI. На одном из распространенных изображений можно увидеть HUAWEI MatePad 12 X — устройство серии нового поколения, которое обеспечит молодым пользователям стиль и производительность.

Обновление серии планшетов MatePad — уникальная эстетика и непринужденная стильность

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Серия планшетов HUAWEI MatePad всегда была ориентирована на потребности пользователей, ищущих инструменты для творчества, производительности, образования и развлечений. Это нашло отклик у потребителей, что сразу заметно. 6 августа независимое аналитическое агентство Canalys опубликовало свой отчет о мировых поставках планшетов во втором квартале 2024 года[1], в котором говорится, что планшет Huawei занимает третье место среди планшетов всех брендов. Это достижение укрепило позиции Huawei на мировом рынке планшетов и свидетельствует о надежном программном и аппаратном обеспечении компании.

По появившемуся изображению можно видеть, что HUAWEI MatePad 12 X будет предлагаться в светлом, приглушенно зеленом цвете, напоминающем о красоте только что развернувшихся листьев, излучая естественную и освежающую энергетику. По имеющемуся изображению видно смелую и выделяющуюся цветовую палитру сверкающе полированной поверхности планшета, что делает его уникально эстетичным и обыденно стильным. Эффект блестящей воды на изображении предполагает покрытие с эффектом перламутрового блеска, который может сопровождаться уникальным, красивым эффектом переливающихся цветов в зависимости от освещения и угла обзора.

Кроме того, мы знаем, что планшет имеет полностью металлический корпус и цельную бесшовную конструкцию. Устройство также имеет аккуратную заднюю камеру. Единое и визуально яркое целое, четкие линии модуля камеры и глянцевая позолоченная рамка создают пленительный контраст, судя по всему.

«X» в названии HUAWEI MatePad 12 X намекает на кратный потенциал планшета благодаря выдающимся размеру, производительности и дизайну. Ожидается, что кроме гладкого цельнометаллического корпуса в руки пользователей попадут интеллектуальные функции флагманского уровня и инновационные приложения, такие как GoPaint и HUAWEI Notes. Полная интеграция с аксессуарами на базе технологии NearLink, в том числе со стилусом HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) и магнитной клавиатурой HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, может сделать для творческих людей и студентов выполнение работы, учебу и занятие творчеством на ходу более легкими, чем когда-либо.

«X» также может означать «explore» (исследуйте) и позиционировать планшет как компаньона молодых специалистов, студентов и творческих людей, стремящихся расширить границы, самовыразиться и следовать своим увлечениям.

Сотворение красоты — начинается здесь

Понимая, что творчество — это универсальное направление деятельности, Huawei хочет предоставить пользователям инструменты для раскрытия своего творческого потенциала. 12 декабря прошлого года компания Huawei провела в Дубае стартовое мероприятие под названием «Создание красоты», сигнализируя о своем намерении создавать высококачественные продукты с широкой глобальной привлекательностью, которые объединят моду с технологиями.

В соответствии с этой инициативой в начале текущего года прошел глобальный конкурс цифрового искусства HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity, целью которого было вдохновить на творчество и самовыражение. Для участия в конкурсе по всему миру были поданы тысячи невероятных работ, созданных с использованием приложения GoPaint и планшетов Huawei. Приложение GoPaint предназначено для творческих людей и предлагает набор инструментов для более интуитивного, спонтанного, интеллектуального и эффективного творчества. 

Мы ожидаем услышать больше на предстоящей презентации в сентябре.

Следите за новостями — 19 сентября 2024 года

Нетерпение нарастает, день запуска уже не за горами. И Huawei также намекает, что представит совершенно новый планшет MatePad Pro, который, как говорят, будет отличаться новаторским обновлением дисплея. Следите за новостями, которые Huawei анонсирует во время презентации 19 сентября.

[1] Источник данных: https://www.canalys.com/newsroom/global-tablet-shipments-Q2-2024

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2504696/CBG_Q3_Launch_Banksy_Teaser_Poster_EN_0903__1.jpg

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