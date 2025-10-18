Huawei Digital Power ajuda a ASEAN a alcançar a transformação zero carbono com tecnologias de formação de rede para todos os cenários

KUALA LUMPUR, Malásia, 18 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- O Fórum Empresarial de Energia da ASEAN (AEBF-25) foi realizado em Kuala Lumpur, Malásia, de 15 a 17 de outubro, com o tema "Energizando a ASEAN: conectando fronteiras, construindo prosperidade." Com foco na interconexão energética regional, transição limpa, investimentos e financiamentos, e implementação de tecnologias, o fórum atraiu mais de 1.500 representantes, incluindo ministros de energia, formuladores de políticas, organizações do setor e líderes empresariais dos dez países da ASEAN. Como participante-chave, a Huawei Digital Power Ásia-Pacífico apresentou soluções e inovações Smart PV+ESS de alta qualidade para todos os cenários, e se envolveu profundamente com clientes e parceiros do setor nos países da ASEAN, destacando seu compromisso em promover a transformação zero carbono da região.

Xia Hesheng, vice-presidente da Huawei Digital Power e presidente do Departamento de Estratégia e Marketing da Huawei Digital Power, discursou em 15 de outubro sob o tema "Viabilizando a rede elétrica da ASEAN: o papel fundamental das tecnologias de formação de rede para o comércio de energia transfronteiriço." Ele mencionou que a interconexão de redes na região da ASEAN e a transmissão transfronteiriça de energia renovável são fundamentais para alcançar a neutralidade de carbono. Notavelmente, a transmissão e o consumo estáveis de eletricidade em redes elétricas com alta proporção de energia renovável são cruciais. Ao longo da última década ou mais, a Huawei Digital Power liderou o setor de PV+ESS na transição de sistemas seguidores de rede para sistemas formadores de rede. Ao apresentar as capacidades técnicas de formação de rede para todos os cenários, alta confiabilidade e elevada segurança, a Huawei Digital Power estabeleceu um padrão de alta qualidade no setor. No primeiro projeto de microrrede em nível de GWh do mundo, as tecnologias de formação de rede alimentam o destino turístico do Mar Vermelho, um megaprojeto de turismo regenerativo na Arábia Saudita que utiliza 100% de energia sustentável. No primeiro projeto de armazenamento de energia com formação de rede de 1 GWh do Camboja, a solução da Huawei Digital Power foi certificada pela TÜV SÜD. No futuro, a Huawei Digital Power continuará a trabalhar com clientes e parceiros nos países da ASEAN para construir um referencial de transformação energética com tecnologias avançadas de formação de rede e compromisso com a alta qualidade.

Chen Xieming, especialista global em redes elétricas da Huawei Digital Power, mencionou na mesa-redonda com o tema "Fortalecendo a resiliência da rede elétrica da ASEAN: estratégias de política e investimento para segurança energética e integração de renováveis" que é necessário estabelecer padrões regionais unificados de rede para criar uma base sólida de segurança elétrica, promovendo assim a interconexão da ASEAN. Especialmente em sistemas energéticos com alta proporção de fontes renováveis, os padrões de tecnologia de formação de rede são fundamentais para garantir a resiliência da rede regional.

Chong Chern Peng, vice-presidente da Huawei Digital Power para os negócios na Malásia, destacou a posição estratégica do país na rede elétrica da ASEAN durante a mesa-redonda intitulada "Reflexões de CEOs e líderes com o Boston Consulting Group". Como centro de interconexão energética regional, a Malásia realizou cooperações energéticas estratégicas com países vizinhos como Tailândia e Singapura por meio de transações de energia transfronteiriças. Para concretizar a visão da rede elétrica da ASEAN, as redes elétricas de cada país devem ser resilientes e dinâmicas. Por essa razão, as tecnologias de formação de rede são indispensáveis. O investimento contínuo da Huawei Digital Power em formação de rede com PV+ESS está ajudando a construir um sistema de rede elétrica mais resiliente, capaz de se adaptar ao futuro de baixa emissão de carbono e com fontes renováveis.

No "Diálogo entre Ministros e CEOs", Xia Hesheng destacou que a chave para promover a prosperidade da economia energética na ASEAN é construir uma infraestrutura energética estável e de alta qualidade, além de formular diretrizes e padrões políticos relevantes. A Huawei Digital Power utiliza soluções de formação de rede para todos os cenários a fim de aprimorar o nível de curto-circuito, a inércia e os recursos de partida a frio da rede elétrica. No destino turístico do Mar Vermelho, na Arábia Saudita, milhares de PCSs estão conectados em paralelo em modo fora da rede, e uma partida a frio pode ser realizada em questão de minutos. A Huawei Digital Power estabeleceu um sistema de proteção de segurança para ESS que abrange desde as células até as redes elétricas. A arquitetura inteligente de strings e o rigoroso controle de qualidade ajudam a estabelecer uma base sólida para a segurança dos produtos. A gestão da qualidade que abrange todo o ciclo de vida, desde a P&D até o serviço, garante a operação confiável e duradoura do sistema. Por exemplo, o projeto de Golmud, em Qinghai, manteve uma taxa de falhas inferior a 0,5% ao longo de 13 anos de operação estável. A Huawei Digital Power está comprometida em apoiar a ASEAN no desenvolvimento do setor de PV+ESS como referência global em transformação energética, impulsionada por produtos e tecnologias de alta qualidade de ponta a ponta.

O futuro sustentável da ASEAN está enraizado em uma energia estável e eficiente. Na AEBF-25, a Huawei Digital Power não apenas apresentou suas tecnologias de destaque em formação de rede e sua força em nível de sistema, como também destacou seu compromisso com a construção de um futuro ecológico, inteligente e sustentável. Visando o futuro, a Huawei Digital Power intensificará seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento e aprofundará a cooperação com parceiros locais para promover conjuntamente a transformação da matriz energética da ASEAN. Acreditamos firmemente que a tecnologia é a chave para concretizar um mundo zero carbono. Com suas robustas tecnologias de formação de rede, a Huawei Digital Power será uma companheira confiável nessa jornada.

