KUALA LUMPUR, Malasia, 18 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El Foro Empresarial de Energía de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) (AEBF-25) se celebró en Kuala Lumpur, Malasia, del 15 al 17 de octubre, con el tema "Impulsar la ASEAN: unir fronteras y generar prosperidad". El foro se centra en la interconexión energética regional, la transición a energía limpia, la inversión y financiamiento y la implementación de tecnología, y atrajo a más de 1.500 representantes, incluidos ministros de energía, responsables de políticas, organizaciones industriales y líderes empresariales de los diez países de la ASEAN. Como participante clave, Huawei Digital Power Asia Pacific presentó soluciones e innovaciones sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento de energía (PV+ESS, por sus siglas en inglés) inteligentes para todo tipo de escenarios y de alta calidad, y se involucró profundamente con clientes y socios de la industria en los países de la ASEAN, lo que destaca su compromiso de ayudar a impulsar la transformación de cero emisiones de carbono de la ASEAN.

Huawei Digital Power ayuda a la ASEAN a lograr una transformación sin emisiones de carbono con tecnologías de formación de redes eléctricas para todo tipo de escenarios (PRNewsfoto/Huawei) Huawei Digital Power ayuda a la ASEAN a lograr una transformación sin emisiones de carbono con tecnologías de formación de redes eléctricas para todo tipo de escenarios (PRNewsfoto/Huawei) Huawei Digital Power ayuda a la ASEAN a lograr una transformación sin emisiones de carbono con tecnologías de formación de redes eléctricas para todo tipo de escenarios (PRNewsfoto/Huawei)

Xia Hesheng, vicepresidente de Huawei Digital Power y presidente del Departamento de Estrategia y Marketing de Huawei Digital Power, pronunció un discurso de apertura el 15 de octubre, titulado "Habilitación de la red eléctrica de la ASEAN: el papel fundamental de las tecnologías de formación de redes para el comercio de energía transfronterizo". Mencionó que la interconexión de la red eléctrica en la región de la ASEAN y la transmisión transfronteriza de energía renovable son claves para lograr la neutralidad en las emisiones de carbono. En particular, la transmisión estable y el consumo de electricidad en redes eléctricas con una alta proporción de energía renovable son cruciales. Durante la última década o más, Huawei Digital Power ha liderado el sector de los sistemas PV+ESS desde el seguimiento hasta la formación de red. Al presentar las capacidades técnicas de formación de red eléctrica para todos los escenarios, alta confiabilidad y alta seguridad, Huawei Digital Power ha establecido un punto de referencia de alta calidad en la industria. En el primer proyecto de microrred de nivel GWh del mundo, las tecnologías de formación de redes alimentan el destino del Mar Rojo, un megaproyecto de turismo regenerativo en Arabia Saudita que utiliza energía 100 % verde. En el primer proyecto de almacenamiento de energía de 1 GWh en formación de red de Camboya, la solución de Huawei Digital Power fue certificada por TÜV SÜD. En el futuro, Huawei Digital Power seguirá trabajando con clientes y socios en los países de la ASEAN para construir un punto de referencia en la transformación energética con tecnologías avanzadas de formación de redes y compromiso con la alta calidad.

Chen Xieming, experto mundial en redes eléctricas de Huawei Digital Power, mencionó en la mesa de debates titulada "Fortalecimiento de la resiliencia de la red eléctrica de la ASEAN: políticas y estrategias de inversión para la seguridad energética y la integración de las energías renovables" que es necesario establecer estándares de red regionales unificados para sentar una base sólida para la seguridad de la red, a fin de promover la interconexión de la ASEAN. En especial en sistemas energéticos con una alta proporción de energías renovables, los estándares tecnológicos de formación de redes son la clave para resguardar la resiliencia de la red regional.

Chong Chern Peng, vicepresidente de Negocios de Huawei Digital Power Malaysia, enfatizó la posición estratégica de Malasia en la red eléctrica de la ASEAN durante la mesa de debate titulada "Reflexiones de directores ejecutivos y líderes con Boston Consulting Group". Como centro de interconexión energética regional, Malasia ha llevado a cabo una cooperación energética clave con países vecinos como Tailandia y Singapur mediante transacciones energéticas transfronterizas. Para hacer realidad la visión de la red eléctrica de la ASEAN, las redes eléctricas de cada país deben ser resilientes y dinámicas. Por esta razón, las tecnologías de formación de redes son indispensables. La inversión continua de Huawei Digital Power en la formación de redes con sistemas PV+ESS está ayudando a construir un sistema de red eléctrica más resiliente que se adapta al futuro renovable con bajas emisiones de carbono.

En el "Diálogo de ministros y directores ejecutivos", Xia Hesheng señaló que la clave para promover la prosperidad de la economía energética en la ASEAN es construir una infraestructura energética estable y de alta calidad y formular guías para políticas y normas pertinentes. Huawei Digital Power utiliza soluciones de formación de redes para todo tipo de escenarios para mejorar el nivel de cortocircuito, la inercia y las capacidades de arranque en negro de la red eléctrica. En el destino del Mar Rojo, Arabia Saudita, miles de sistemas de conversión de energía (PCS, por sus siglas en inglés) están conectados en paralelo en un modo independiente y se puede implementar un arranque en negro en minutos. Huawei Digital Power ha establecido un sistema de protección de seguridad de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) desde las celdas hasta las redes. La arquitectura de cadena inteligente y el estricto control de calidad ayudan a sentar una base sólida para la seguridad del producto. La gestión de calidad que cubre todo el ciclo de vida, desde investigación y desarrollo hasta el servicio, garantiza el funcionamiento confiable del sistema a largo plazo. Por ejemplo, el proyecto Golmud en Qinghai ha mantenido una tasa de fallas inferior al 0,5 % a lo largo de 13 años de funcionamiento estable. Huawei Digital Power se compromete a apoyar a la ASEAN para desarrollar el sector de sistemas PV+ESS y convertirlo en un referente mundial de transformación energética, impulsado por tecnologías y productos de alta calidad de extremo a extremo.

El futuro ecológico de la ASEAN se basa en una energía estable y eficiente. En la AEBF-25, Huawei Digital Power no solo exhibió sus tecnologías de formación de redes líderes en el sector y su fortaleza a nivel de sistema, sino que también destacó su compromiso con construir un futuro ecológico, inteligente y sustentable. En el futuro, Huawei Digital Power duplicará su inversión en investigación y desarrollo y profundizará la cooperación con socios locales para promover de forma conjunta la transformación de la combinación energética de la ASEAN. Creemos firmemente que la tecnología es la clave para lograr un mundo sin emisiones de carbono. Con sus robustas tecnologías de formación de redes, Huawei Digital Power será un compañero confiable en esta travesía.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799175/Huawei_Digital_Power_Helps_ASEAN_Achieve_Zero_Carbon_Transformation_All_Scenario_Grid.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799176/Huawei_Digital_Power_Helps_ASEAN_Achieve_Zero_Carbon_Transformation_All_Scenario_Grid_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799177/Huawei_Digital_Power_Helps_ASEAN_Achieve_Zero_Carbon_Transformation_All_Scenario_Grid_3.jpg

FUENTE Huawei