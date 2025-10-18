Huawei Digital Power تُساهم في تمكين رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) من تحقيق التحوُّل إلى صافي انبعاثات كربونية صفري عبر تقنيات تكوين الشبكات المتكاملة لجميع السيناريوهات

كوالالمبور، ماليزيا، 18 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- عُقد منتدى أعمال الطاقة لرابطة دول جنوب شرق آسيا ( ASEA N ) (AEBF-25) في كوالالمبور، ماليزيا، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر، تحت شعار "تمكين رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN): رأب الفجوات وبناء الازدهار". إزاء التركيز على الربط الإقليمي للطاقة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستثمار والتمويل، وتطبيق أحدث التقنيات، استقطب المنتدى أكثر من 1,500 مشارك، بما في ذلك وزراء الطاقة، وصناع السياسات، والمنظمات الصناعية، وقادة الأعمال من جميع الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN). كأحد المشاركين الرئيسيين، استعرضت Huawei Digital Power في آسيا والمحيط الهادئ حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونظام تخزين الطاقة (PV+ESS) الذكية عالية الجودة لجميع السيناريوهات وابتكاراتها، وتفاعلت بشكلٍ مكثف مع العملاء والشركاء الصناعيين في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، مما يعكس التزامها القوي بدفع عجلة التحوُّل نحو صافي انبعاثات كربونية صفري في المنطقة.

ألقى Xia Hesheng، نائب رئيس Huawei Digital Power ورئيس إدارة الاستراتيجية والتسويق بها، كلمة رئيسية يوم 15 أكتوبر بعنوان: "تمكين شبكة طاقة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN): الدور المحوري لتقنيات تكوين الشبكات في تعزيز تجارة الطاقة عبر الحدود". وأشار إلى أن الربط الشبكي الإقليمي في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) ونقل الطاقة المتجددة عبر الحدود يُمثلان عناصر أساسية لتحقيق الحياد الكربوني. ومن الجدير بالذكر أن ضمان استقرار نقل الكهرباء واستهلاكها في الشبكات التي تعتمد بشكلٍ كبير على الطاقة المتجددة يُعدُّ أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق موثوقية وكفاءة الطاقة. وعلى مدار أكثر من عقد، قادت Huawei Digital Power صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونظام تخزين الطاقة (PV+ESS) في الانتقال من نموذج اتباع الشبكة إلى تكوين الشبكة. من خلال تقديم القدرات التقنية لتكوين الشبكات لجميع السيناريوهات، والموثوقية العالية، والسلامة الفائقة، أسست Huawei Digital Power معيارًا عالي الجودة في صناعة الطاقة. في أول مشروع شبكة كهربائية صغيرة على مستوى الجيجاواط/ساعة (GWh) عالميًا، تعتمد وجهة مشروع "البحر الأحمر"، المشروع السياحي الضخم المستدام في المملكة العربية السعودية، على تقنيات تكوين الشبكات لتوفير الطاقة، مستخدمة 100% من الطاقة الخضراء. في أول مشروع تخزين طاقة بتقنيات تكوين الشبكات بسعة 1 جيجاواط/ساعة (GWh) في كمبوديا، حظيت حلول Huawei Digital Power بشهادة الاعتماد من TÜV SÜD. في المستقبل، ستواصل Huawei Digital Power التعاون مع العملاء والشركاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) لبناء معيار رائد لتحوُّل الطاقة، مستندة إلى تقنيات تكوين الشبكات المتقدمة والتزامها بالجودة العالية.

أوضح Chen Xieming، خبير الشبكات الكهربائية العالمية في Huawei Digital Power، خلال المائدة المستديرة بعنوان "تعزيز مرونة شبكة طاقة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN): السياسات واستراتيجيات الاستثمار لضمان أمن الطاقة ودمج مصادر الطاقة المتجددة"، أن توحيد المعايير الإقليمية للشبكة يُمثل أساسًا متينًا لضمان أمان الشبكات، ويشكِّل حجر الزاوية لتعزيز الربط الكهربائي بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN). كما أكد أن معايير تقنيات تكوين الشبكات تُعدُّ العامل الحاسم للحفاظ على مرونة واستقرار الشبكات، ولا سيما في الأنظمة التي تتميز بنسب عالية من الطاقة المتجددة.

من جانبه، شدّد Chong Chern Peng، نائب رئيس أعمال Huawei Digital Power في ماليزيا، خلال مناقشة "أفكار الرؤساء التنفيذيين والقادة مع Boston Consulting Group"، على الدور الاستراتيجي الحيوي لماليزيا ضمن شبكة طاقة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN). بوصفها مركز ربط الطاقة الإقليمي، نفذت ماليزيا تعاونًا حيويًا على مستوى الطاقة مع الدول المجاورة مثل تايلاند وسنغافورة من خلال عمليات تبادل الكهرباء عبر الحدود. لتحقيق رؤية شبكة طاقة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، يجب أن تكون شبكات الكهرباء في كل دولة مرنة وديناميكية. ولذلك، تُعدُّ تقنيات تكوين الشبكات أمرًا لا غنى عنه. يُساهم استثمار Huawei Digital Power المستمر في تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونظام تخزين الطاقة (PV+ESS) لتكوين الشبكات في بناء نظام شبكات كهربائية أكثر مرونة، قادر على التكيُّف مع مستقبل منخفض الكربون ومعتمد على الطاقة المتجددة.

خلال حوار "الوزراء والرؤساء التنفيذيون"، أشار Xia Hesheng إلى أن المفتاح لتعزيز ازدهار اقتصاد الطاقة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) يكمن في بناء بنية تحتية على مستوى الطاقة مستقرة وعالية الجودة، ووضع الإرشادات والسياسات والمعايير ذات الصلة. تستفيد Huawei Digital Power من حلول تكوين الشبكات لجميع السيناريوهات لتعزيز مستوى القصر الكهربائي، والقصور الذاتي، وقدرات التشغيل الذاتية لشبكات الطاقة. في وجهة مشروع البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية، يتم توصيل آلاف أنظمة تحويل الطاقة (PCS) بالتوازي في وضع الشبكة المنفصلة، ما يُتيح تنفيذ عملية التشغيل الذاتي خلال دقائق. أسست Huawei Digital Power نظام الحماية والأمان لنظام تخزين الطاقة (ESS) يغطي جميع المستويات من الخلايا وصولاً إلى الشبكات. تُساهم بنية الألواح الذكية وضوابط الجودة الصارمة في وضع أساس متين لسلامة المنتجات. تضمن إدارة الجودة الشاملة التي تغطي دورة الحياة بأكملها من البحث والتطوير (R&D) إلى الخدمة التشغيل الموثوق طويل الأمد للنظام. على سبيل المثال، حافظ مشروع Golmud في تشينغهاي على معدل أعطال أقل من 0.5% على مدى 13 عامًا من التشغيل المستقر. تلتزم Huawei Digital Power بدعم رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) في تحويل صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونظام تخزين الطاقة (PV+ESS) إلى معيار عالمي لتحوُّل الطاقة، مدعومة بحلول ومنتجات وتقنيات شاملة وعالية الجودة.

يستند مستقبل رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) الأخضر إلى طاقة مستقرة وفعَّالة. في منتدى أعمال الطاقة لرابطة دول جنوب شرق آسيا ( ASEAN ) (AEBF-25)، لم تكتفِ Huawei Digital Power بعرض تقنيات تكوين الشبكات الرائدة في الصناعة وقوتها على مستوى النظام، بل أكدت أيضًا التزامها ببناء مستقبل أخضر وذكي ومستدام. ومستقبلاً، ستضاعف Huawei Digital Power استثماراتها في البحث والتطوير، وتعزِّز التعاون مع الشركاء المحليين لدفع عجلة تحول مزيج الطاقة في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) بشكلٍ مشترك نحو مستقبل أكثر استدامة. نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التكنولوجيا هي المفتاح لتحقيق عالم خالٍ من الكربون. بفضل تقنيات تكوين الشبكات القوية، ستكون Huawei Digital Power شريكًا موثوقًا في هذه الرحلة.

