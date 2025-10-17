華為數字能源以全場景構網技術助力東盟零碳轉型

16日，華為數字能源全球電網專家陳燮明在「加強東盟電網韌性」為主題的圓桌討論中提到：推進東盟交流互聯，需建立統一的區域電網標準築牢電網安全基石。尤其在高比例可再生能源系統中，構網技術標準是守護區域電網韌性的關鍵。

華為馬來西亞數字能源業務副總裁Chong Chern Peng在16日「CEO及產業領袖思想論壇」的圓桌討論中，強調了馬來西亞在東盟電網中的戰略地位，作為區域能源互聯的樞紐，馬來西亞已通過跨境電力交易，與泰國、新加坡等鄰國開展重點能源合作；要實現東盟電網願景，各國電網本身必須強韌且動態靈活，這就離不開構網技術；華為數字能源在光儲構網方面的持續投入，正助力構建更具有韌性、更適應低碳可再生未來的電網體系。

在16日的「能源部長與領軍企業高管對話」環節，夏和勝指出推動東盟能源經濟繁榮，需要構建穩定、高質量的能源基礎設施，制訂相關政策指引和標準。華為數字能源通過全場景構網技術增強電網短路容量、慣量及黑啟動等能力，已在沙特紅海項目中實現千台PCS離網並聯及分鐘級黑啟；建立從芯到網的儲能安全防護體系，以智能組串式架構與嚴苛品控築牢安全根基；並以覆蓋研發至服務的全生命週期質量管理，保障系統長期可靠運行，如青海格爾木項目13年故障率低於0.5%。華為數字能源願以端到端高質量產品與技術，助力東盟將光儲產業打造為全球能源轉型的卓越標桿。

東盟的綠色未來，根植於穩定、高效的能源基石。在AEBF-25的舞台上，華為數字能源不僅全面展示了引領行業的構網技術與系統級實力，更傳遞了助力建設綠色、智能、可持續未來的承諾。華為數字能源將持續壓強式投入研發，深化與本地夥伴的合作，共同推進東盟地區的能源結構轉型。我們堅信，科技是點亮零碳世界的關鍵力量，華為數字能源願以紮實的構網技術，成為這一征程中的可靠同行者。

