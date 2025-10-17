華為數字能源以全場景構網技術助力東盟零碳轉型

新聞提供者Huawei
17 10月, 2025, 21:26 CST
馬來西亞吉隆坡 2025年10月17日 /美通社/ -- 隨著東盟地區加速綠色能源轉型與數字化進程，構建可持續、穩定、智能的未來能源體系已成為區域共識。東盟能源商業論壇（AEBF-25）以「賦能東盟：聯通邊界，共創繁榮」為主題，於10月15-17日在馬來西亞吉隆坡隆重舉辦。論壇聚焦區域能源互聯、清潔轉型、投融資與技術落地，吸引了東盟十國能源部長、政策制定者、產業組織和企業領袖在內的1500餘名代表參會。華為亞太數字能源作為重要參與方，攜高質量的全場景智能光儲解決方案和創新成果亮相，並與東盟各國產業客戶及夥伴進行了深入互動，積極助力東盟零碳轉型。
華為數字能源副總裁、華為數字能源戰略與Marketing總裁夏和勝在15日以「使能東盟電網升級：構網型技術驅動跨境電力交易」為題發表主題演講。他提到，東盟區域電網互聯，實現新能源電力跨境傳輸，是達成碳中和的關鍵路徑，而如何在高比例新能源中實現電力的穩定傳輸和消納至關重要。華為數字能源經過十多年的深耕，引領光儲行業從「跟隨電網」走向「主動構網」，以全場景構網、高可靠和高安全的技術能力，樹立產業高質量標桿：從沙特紅海全球首個GWh級微網項目，構網技術支撐100%綠色能源城市，到柬埔寨首個1GWh構網型儲能項目，獲TÜV南德的權威認證。未來，華為數字能源願與東盟各國繼續攜手，以先進的構網技術和高質量理念打造能源轉型的典範。
16日，華為數字能源全球電網專家陳燮明在「加強東盟電網韌性」為主題的圓桌討論中提到：推進東盟交流互聯，需建立統一的區域電網標準築牢電網安全基石。尤其在高比例可再生能源系統中，構網技術標準是守護區域電網韌性的關鍵。
華為馬來西亞數字能源業務副總裁Chong Chern Peng在16日「CEO及產業領袖思想論壇」的圓桌討論中，強調了馬來西亞在東盟電網中的戰略地位，作為區域能源互聯的樞紐，馬來西亞已通過跨境電力交易，與泰國、新加坡等鄰國開展重點能源合作；要實現東盟電網願景，各國電網本身必須強韌且動態靈活，這就離不開構網技術；華為數字能源在光儲構網方面的持續投入，正助力構建更具有韌性、更適應低碳可再生未來的電網體系。
在16日的「能源部長與領軍企業高管對話」環節，夏和勝指出推動東盟能源經濟繁榮，需要構建穩定、高質量的能源基礎設施，制訂相關政策指引和標準。華為數字能源通過全場景構網技術增強電網短路容量、慣量及黑啟動等能力，已在沙特紅海項目中實現千台PCS離網並聯及分鐘級黑啟；建立從芯到網的儲能安全防護體系，以智能組串式架構與嚴苛品控築牢安全根基；並以覆蓋研發至服務的全生命週期質量管理，保障系統長期可靠運行，如青海格爾木項目13年故障率低於0.5%。華為數字能源願以端到端高質量產品與技術，助力東盟將光儲產業打造為全球能源轉型的卓越標桿。
東盟的綠色未來，根植於穩定、高效的能源基石。在AEBF-25的舞台上，華為數字能源不僅全面展示了引領行業的構網技術與系統級實力，更傳遞了助力建設綠色、智能、可持續未來的承諾。華為數字能源將持續壓強式投入研發，深化與本地夥伴的合作，共同推進東盟地區的能源結構轉型。我們堅信，科技是點亮零碳世界的關鍵力量，華為數字能源願以紮實的構網技術，成為這一征程中的可靠同行者。
SOURCE Huawei
分享這篇文章