Huawei Digital Power aiuta l'ASEAN a raggiungere una trasformazione a zero emissioni di carbonio con tecnologie di formazione della rete adatte a qualsiasi scenario

KUALA LUMPUR, Malesia, 18 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- L' ASEAN Energy Business Forum (AEBF-25) si è tenuto a Kuala Lumpur, in Malesia, dal 15 al 17 ottobre, con il tema "Powering ASEAN: Bridging Boundaries, Building Prosperity." (Alimentare l'ASEAN: superare i confini, costruire prosperità). Con la sua attenzione per l'interconnessione energetica regionale, la transizione pulita, investimenti e finanziamenti e l'implementazione della tecnologia, il forum ha attirato oltre 1.500 rappresentanti, tra cui ministri dell'energia, responsabili politici, organizzazioni industriali e leader aziendali dei dieci paesi ASEAN. In qualità di partecipante chiave, Huawei Digital Power Asia Pacific ha presentato soluzioni e innovazioni Smart PV+ESS di alta qualità adatte a qualsiasi scenario e ha collaborato attivamente con clienti e partner del settore nei paesi ASEAN, sottolineando il suo impegno nel contribuire a guidare la trasformazione a zero emissioni di carbonio dell'ASEAN.

Xia Hesheng, vicepresidente di Huawei Digital Power e presidente del dipartimento strategia e marketing di Huawei Digital Power, ha tenuto un discorso programmatico il 15 ottobre dal titolo "Enabling the ASEAN Power Grid: The Critical Role of Grid-Forming Technologies for Cross Border Power Trading" (Abilitare la rete elettrica dell'ASEAN: il ruolo cruciale delle tecnologie di formazione della rete per il commercio transfrontaliero di energia), nel quale ha affermato che l'interconnessione della rete nella regione ASEAN e la trasmissione transfrontaliera di energia rinnovabile sono fondamentali per raggiungere la neutralità carbonica. In particolare, si rivelano essenziali la trasmissione e il consumo stabili di elettricità per le reti elettriche con un'elevata percentuale di energia rinnovabile. Negli ultimi dieci anni e più, Huawei Digital Power ha guidato il settore PV+ESS dal un ruolo passivo nei confronti della rete alla formazione della stessa. Grazie alle capacità tecniche di formazione della rete in qualsiasi scenario, a elevata affidabilità e sicurezza, Huawei Digital Power ha fissato un punto di riferimento di alta qualità nel settore. Nel primo progetto di microrete a livello di GWh al mondo, le tecnologie di formazione della rete alimentano la destinazione The Red Sea, un megaprogetto di turismo rigenerativo in Arabia Saudita che utilizza energia verde al 100%. Nel primo progetto di accumulo di energia da 1 GWh in Cambogia, la soluzione di Huawei Digital Power è stata certificata da TÜV SÜD. In futuro, Huawei Digital Power continuerà a collaborare con clienti e partner nei paesi ASEAN per creare un punto di riferimento nella trasformazione energetica con tecnologie avanzate di formazione della rete e impegno per un'elevata qualità.

Chen Xieming, esperto globale di reti elettriche di Huawei Digital Power, ha parlato durante la tavola rotonda sul tema "Strengthening ASEAN Power Grid Resilience: Policy and Investment Strategies for Energy Security and Renewable Integration" Rafforzare la resilienza della rete elettrica dell'ASEAN: strategie politiche e di investimento per la sicurezza energetica e l'integrazione delle energie rinnovabili), affermando che è necessario definire standard di rete regionali unificati per gettare solide basi per la sicurezza della rete, in modo da promuovere l'interconnessione dell'ASEAN. Soprattutto nei sistemi energetici con un'elevata percentuale di energie rinnovabili, gli standard tecnologici per la formazione della rete sono fondamentali per salvaguardare la resilienza della rete regionale.

Chong Chern Peng, vicepresidente di Huawei Digital Power Malaysia Business, ha sottolineato la posizione strategica della Malesia nella rete elettrica dell'ASEAN durante la tavola rotonda "CEO & Leaders Thoughts with Boston Consulting Group". In quanto centro dell'interconnessione energetica regionale, la Malesia ha avviato importanti collaborazioni in campo energetico con paesi vicini come Thailandia e Singapore attraverso transazioni energetiche transfrontaliere. Per realizzare il progetto della rete elettrica dell'ASEAN, le reti elettriche di ciascun Paese devono essere resilienti e dinamiche. Per questo motivo le tecnologie di formazione delle griglie sono indispensabili. Il continuo investimento di Huawei Digital Power nella formazione di reti fotovoltaiche ed elettriche essenziali sta contribuendo a ottenere un sistema di rete elettrica più resiliente, in grado di adattarsi al futuro delle energie rinnovabili a basse emissioni di carbonio.

Nel corso del "dialogo tra ministri e amministratori delegati", Xia Hesheng ha sottolineato che la chiave per promuovere la prosperità dell'economia energetica nell'ASEAN è costruire infrastrutture energetiche stabili e di alta qualità e formulare linee guida e standard politici pertinenti. Huawei Digital Power utilizza soluzioni di formazione della rete adatte a tutti gli scenari per migliorare il livello di cortocircuito, l'inerzia e le capacità di black start della rete elettrica. Nella destinazione The Red Sea in Arabia Saudita, migliaia di PCS sono collegati in parallelo in modalità off-grid e un avvio senza alimentazione può essere implementato in pochi minuti. Huawei Digital Power ha implementato un sistema di protezione di sicurezza ESS dalle celle alle reti. L'architettura intelligente delle stringhe e il rigoroso controllo di qualità contribuiscono a gettare solide basi per la sicurezza del prodotto. La gestione della qualità che copre l'intero ciclo di vita, dalla ricerca e sviluppo all'assistenza, garantisce un funzionamento affidabile del sistema a lungo termine. Ad esempio, il progetto Golmud nel Qinghai ha mantenuto un tasso di guasti inferiore allo 0,5% in 13 anni di funzionamento stabile. Huawei Digital Power si impegna a supportare l'ASEAN nello sviluppo del settore PV+ESS, trasformandolo in un punto di riferimento globale per la trasformazione energetica, basato su prodotti e tecnologie end-to-end di alta qualità.

Il futuro verde dell'ASEAN si fonda su un'energia stabile ed efficiente. All'AEBF-25, Huawei Digital Power non solo ha presentato le sue tecnologie di formazione della rete leader del settore e la sua potenza a livello di sistema, ma ha anche sottolineato il suo impegno nello sviluppo di un futuro verde, intelligente e sostenibile. In futuro, Huawei Digital Power raddoppierà i suoi investimenti in ricerca e sviluppo e intensificherà la collaborazione con i partner locali per promuovere congiuntamente la trasformazione del mix energetico dell'ASEAN. Crediamo fermamente che la tecnologia sia la chiave per creare un mondo a zero emissioni di carbonio. Grazie alle sue robuste tecnologie di costituzione della rete, Huawei Digital Power sarà un compagno affidabile in questo viaggio.

