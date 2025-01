Huawei e IUCN lançam o projeto Tech4Nature para proteger os recifes de coral do Quêni

NAIRÓBI, Quênia, 12 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Huawei, a International Union for Conservation of Nature (IUCN) e o parceiro local Kenya Wildlife Service (KWS) lançaram o projeto Tech4Nature para monitorar e proteger os recifes de coral e a biodiversidade no Parque e Reserva Marinha de Kisite-Mpunguti, no Quênia.

parceiros do projeto Tech4Nature no evento de lançamento (PRNewsfoto/Huawei)

Alinhado com a iniciativa TECH4ALL da Huawei e a Lista Verde da IUCN , o objetivo do projeto de três anos é fortalecer a eficácia do monitoramento e da gestão da área protegida. Localizado na costa sul do Quênia, o Parque e Reserva Marinha de Kisite-Mpunguti enfrenta uma série de desafios de conservação natural. Eles incluem:

Pesca ilegal e recursos humanos insuficientes para patrulhar efetivamente a área.

Falta de monitoramento remoto das três ilhas de corais da reserva, além das pressões geradas pelo turismo, já que os recifes costeiros são locais de mergulho populares.

Conscientização limitada da comunidade sobre a importância da proteção dos recifes e da biodiversidade.

Infraestrutura da rede de comunicações insuficiente para apoiar o monitoramento orientado por tecnologia.

"O Tech4Nature é um projeto abrangente que se enquadra na iniciativa de inclusão digital da Huawei TECH4ALL, onde analisamos formas de implementar tecnologia e inovação em vários setores da nossa vida atual, além de aprimorar padrões globais e garantir que tenhamos um modo de vida sustentável no mundo", disse Khadija Mohamed, Diretora de Mídia e Relações Governamentais da Huawei Quênia.

Câmeras subaquáticas, fotogrametria e tecnologias de monitoramento de áudio serão implantadas para monitorar a vida marinha, incluindo a biomassa e a população de peixes-papagaio. Em muitos ecossistemas de recifes de coral, os peixes-papagaio são uma espécie essencial que, devido à sua dieta, ajudam a evitar que os corais sejam sufocados por algas marinhas e microalgas. A solução também monitorará a cobertura de substrato nos ecossistemas de recifes, a cobertura de gramas marinhas e a ocorrência de tartarugas verdes e golfinhos-nariz-de-garrafa, que são classificados na Lista Vermelha da IUCN como ameaçados e vulneráveis, respectivamente.

"A tecnologia que estamos introduzindo é um desenvolvimento inovador para a conservação marinha no Quênia. Ela servirá como a primeira ferramenta de monitoramento para coleta, análise e gerenciamento de dados em uma área marinha protegida. Além disso, esta inovação apresenta uma oportunidade para ajudar o parque a obter a certificação da Lista Verde da IUCN, alinhando-se com os objetivos de sustentabilidade valorizados pelos turistas e garantindo que as gerações futuras possam se beneficiar de nossos parques marinhos", disse Innocent Kabenga, representante nacional do escritório nacional da IUCN no Quênia.

A IA treinada para reconhecer espécies-alvo específicas por visão ou som fornecerá informações em tempo real sobre os comportamentos, populações e distribuição da biodiversidade na reserva e no ecossistema do recife. O sistema também será capaz de identificar barcos usados para pesca ilegal e enviar alertas para que os guardas florestais intervenham quase em tempo real.

Uma solução de energia digital e conectividade de rede aprimorada que cobre o parque e a torre de vigilância permitirão a transmissão rápida dos dados coletados para um servidor em nuvem para análise pela IA.

O projeto será implementado em parceria com o Kenya Wildlife Service (KWS) e o Wildlife Research and Training Institute (WRTI). Com base nos insights baseados em dados do projeto, os parceiros do Tech4Nature poderão desenvolver medidas de conservação direcionadas para a reserva.

"Para cumprirmos nossa responsabilidade de proteger e conservar nossa vida selvagem em ecossistemas terrestres e marinhos, é preciso entender muito bem seus recursos. Entramos em parceria com a Huawei e a IUCN para implantar câmeras subaquáticas, a fim de obter dados sobre mamíferos marinhos, corais e atividades pesqueiras para tomar decisões embasadas. A vantagem desta tecnologia é que ela pode ser implantada em uma área mais ampla que não poderíamos patrulhar todos os dias, para obter dados dia e noite a fim de tomarmos decisões boas e conscientes", disse Adan Kala, diretor assistente sênior da área de conservação costeira do Serviço de Vida Selvagem do Quênia.

Além disso, o projeto incluirá ações comunitárias para ampliar a conscientização sobre mudanças na biodiversidade ao longo do tempo e a presença de diferentes espécies, incluindo as ameaçadas, vulneráveis ou em risco de extinção.

O local será avaliado de acordo com o Padrão da Lista Verde da IUCN, visando a obtenção da certificação da Lista Verde para a reserva.

Sobre o Tech4Nature

A Huawei e a IUCN lançaram a parceria global Tech4Nature em 2020 para aumentar o sucesso na conservação da natureza por meio da inovação tecnológica. Alinhada com a iniciativa TECH4ALL da Huawei e a Lista Verde da IUCN, o Tech4Nature apoiou 11 projetos de destaque em 8 países com soluções personalizadas para os desafios da conservação.

Sobre a TECH4ALL

TECH4ALL é a iniciativa e o plano de ação de inclusão digital de longo prazo da Huawei. Viabilizado por tecnologias e parcerias inovadoras, o projeto TECH4ALL foi criado para permitir inclusão e sustentabilidade no mundo digital.

