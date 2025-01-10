Huawei ve IUCN Kenya'nın Mercan Resiflerini Korumak için Tech4Nature Projesini Başlattı

NAİROBİ, Kenya, 10 Ocak 2025 /PRNewswire/ -- Huawei, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) ve yerel ortak Kenya Yaban Hayatı Hizmeti (KWS), Kenya'nın Kisite-Mpunguti Deniz Parkı ve Koruma Alanı'ndaki mercan resiflerini ve biyolojik çeşitliliği izlemek ve korumak için bir Tech4Nature projesi başlattı.

Tech4Nature project partners at the launch event

Huawei'nin TECH4ALL girişimi ve IUCN Yeşil Listesi ile uyumlu olan bu üç yıllık projenin amacı, korunan alanın izleme ve yönetim etkinliğini güçlendirmek. Kenya'nın güney kıyısında yer alan Kisite-Mpunguti Deniz Parkı ve Koruma Alanı bir dizi doğa koruma sorunuyla karşı karşıya. Bu sorunlar arasında şunlar yer alıyor:

Yasadışı balıkçılık ve bölgede etkin bir şekilde gözetim için insan kaynağının yetersiz olması.

Koruma alanındaki üç mercan adasının uzaktan izlenememesi ve saçaklı resiflerin popüler dalış alanı olması nedeniyle turizmin yarattığı baskılar.

Resif ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemi konusunda sınırlı toplum bilinci.

Teknoloji odaklı izlemenin desteklenmesi için iletişim ağı altyapısının yetersiz olması.

Huawei Kenya Medya ve Hükümet İlişkileri Müdürü Khadija Mohamed, "Tech4Nature, Huawei'nin dijital kapsayıcılık girişimi TECH4ALL kapsamında yer alan, teknoloji ve inovasyonu günümüz yaşamının çeşitli sektörlerinde uygulamanın ve küresel standartları geliştirmenin ve dünyada sürdürülebilir bir yaşam tarzına sahip olmamızı sağlamanın yollarını aradığımız geniş kapsamlı bir projedir" dedi.

Papağan balığının biyokütle ve popülasyonu da dahil olmak üzere deniz yaşamını izlemek için sualtı kameraları, fotogrametri ve ses izleme teknolojileri kullanılacak. Birçok mercan resifi ekosisteminde papağan balıkları, diyetleri sayesinde mercanların deniz yosunu ve algler tarafından boğulmasını önlemeye yardımcı olan anahtar türlerden. Çözüm ayrıca resif ekosistemlerindeki substrat örtüsü, deniz çayırı örtüsü ve IUCN Kırmızı Listesinde sırasıyla tehlike altında ve hassas olarak sınıflandırılan yeşil kaplumbağa ve şişe burunlu yunusların oluşumunu izleyecek.

IUCN Kenya Ülke Ofisi Ülke Temsilcisi Innocent Kabenga ise şunları şöyledi: "Sunduğumuz teknoloji Kenya'da denizlerin korunması için çığır açan bir gelişme. Bu teknoloji bir deniz koruma alanında veri toplama, analiz ve yönetim amacıyla ilk izleme aracı olarak hizmet verecek. Ayrıca bu inovasyon, parkın IUCN Yeşil Liste sertifikası almasına yardımcı olma, turistlerce önemli sayılan sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlama ve gelecek nesillerin deniz parklarımızdan yararlanmaya devam etmesini sağlama fırsatı sunuyor."

Belirli hedef türleri görüş veya ses yoluyla tanımak üzere eğitilmiş yapay zeka, koruma alanı ve resif ekosistemindeki biyolojik çeşitliliğin davranış, popülasyon ve dağılımı hakkında gerçek zamanlı veriye dayalı içgörüler sağlayacak. Sistem ayrıca yasadışı balıkçılık için kullanılan tekneleri tespit edebilecek ve korucuların neredeyse gerçek zamanlı olarak müdahale etmeleri için uyarılar gönderebilecek.

Park ve gözetleme kulesini kapsayan dijital bir güç çözümü ve gelişmiş ağ bağlantısı, toplanan verilerin yapay zeka tarafından analiz edilmek üzere bir bulut sunucusuna hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlayacak.

Proje, Kenya Yaban Hayatı Hizmeti (KWS) ve Yaban Hayatı Araştırma ve Eğitim Enstitüsü (WRTI) ile ortaklaşa yürütülecek. Tech4Nature ortakları, projenin veri odaklı içgörülerine dayanarak koruma alanı için hedefe yönelik koruma önlemleri geliştirebilecek.

Kenya Yaban Hayatı Hizmeti Sahil Koruma Alanı Kıdemli Müdür Yardımcısı Adan Kala da şöyle konuştu: "Hem kara hem deniz ekosistemlerinde yaban hayatımızı koruma ve muhafaza etme görevimizi yerine getirebilmemiz için kaynaklarınızı çok iyi anlamanız gerekiyor. Huawei ve IUCN ile işbirliği yaparak deniz memelileri, mercanlar ve balıkçılıkla ilgili bazı veriler elde etmek ve bilinçli kararlar almak amacıyla su altı kameraları yerleştiriyoruz. Bu teknolojinin avantajı, her gün gözetleme imkanımızın olmadığı daha geniş bir alana konuşlandırılabilmesi ve iyi, yerinde kararlar alabilmemiz için gece gündüz veri elde edebilmemizdir."

Buna ek olarak proje, biyolojik çeşitliliğin zaman içindeki değişimi ve tehdit altında, hassas veya tükenme riski olanlar da dahil olmak üzere farklı türlerin varlığı hakkında farkındalık yaratmak için topluma erişimi de içerecek.

Saha, IUCN Yeşil Liste Standardına göre değerlendirilecek ve koruma alanının Yeşil Liste sertifikası alması hedeflenecek.

Tech4Nature Hakkında

Huawei ve IUCN, teknolojik inovasyon yoluyla doğanın korunması konusunda başarıyı artırmak için 2020 yılında Tech4Nature küresel ortaklığını başlattı. Huawei'nin TECH4ALL girişimi ve IUCN Yeşil Listesi ile uyumlu olan Tech4Nature, 8 ülkede koruma sorunlarına özel çözümler sunan 11 amiral gemisi projeyi destekledi.

Tech4Nature web sitesini ziyaret edin: https://tech4nature.iucngreenlist.org/what-is-tech4nature/

TECH4ALL Hakkında

TECH4ALL, Huawei'nin uzun vadeli dijital kapsayıcılık girişimi ve eylem planıdır. Yenilikçi teknoloji ve ortaklıklarla desteklenen TECH4ALL, dijital dünyada kapsayıcılık ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Huawei TECH4ALL web sitesini https://www.huawei.com/en/tech4all adresinde ziyaret edin.

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Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2595344/Tech4Nature_project_partners_at_the_launch_event.jpg