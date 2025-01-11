Huawei и МСОП запускают проект Tech4Nature по защите коралловых рифов Кении

НАЙРОБИ, Кения, 12 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei, Международный союз охраны природы (МСОП) и местный партнер — Служба охраны дикой природы Кении (KWS) — запустили проект Tech4Nature по мониторингу и защите коралловых рифов и биоразнообразия в Национальном морском парке и заповеднике Кисите-Мпунгути (Kisite-Mpunguti Marine Park and Reserve) в Кении.

Tech4Nature project partners at the launch event

В соответствии с инициативой Huawei TECH4ALL и «Зеленым списком» МСОП, целью трехлетнего проекта является повышение эффективности мониторинга и управления охраняемой территорией. Национальный морской парк и заповедник Кисите-Мпунгути, расположенный на южном побережье Кении, сталкивается с рядом природоохранных проблем. К ним относятся:

Незаконный промысел и нехватка человеческих ресуров для эффективного патрулирования территории.

Отсутствие удаленного мониторинга трех коралловых островов заповедника в сочетании с нагрузкой, создаваемой туризмом, поскольку окаймляющие рифы являются популярными местами для дайвинга.

Ограниченная осведомленность сообщества о важности защиты рифов и биоразнообразия.

Недостаточная инфраструктура коммуникационных сетей для технической поддержки мониторинга.

«Tech4Nature — это масштабный проект, являющийся частью инициативы Huawei по расширению доступа к цифровым технологиям TECH4ALL, в рамках которой мы рассматриваем способы внедрения технологий и инноваций в различные сферы нашей повседневной жизни, улучшения глобальных стандартов и обеспечения устойчивого образа жизни во всем мире», — говорит Хадиджа Мохамед (Кhadija Mohamed), директор Huawei Kenya по связям со СМИ и государственными органами.

Для мониторинга морской флоры и фауны, включая биомассу и популяцию рыб-попугаев, будут использоваться подводные камеры, технологии фотограмметрии и аудиомониторинга. Во многих экосистемах коралловых рифов рыба-попугай является ключевым видом, который благодаря своему рациону помогает предотвратить обрастание кораллов морскими водорослями. Это решение также позволит осуществлять мониторинг растительного покрова в рифовых экосистемах, зарослей морской травы и появление зеленых черепах и дельфинов-афалинов, занесенных в «Красную книгу» МСОП в качестве исчезающих и уязвимых, соответственно.

«Технология, которую мы внедряем, имеет поистине революционное значение для сохранения морской среды в Кении. Она станет первым инструментом мониторинга для сбора, анализа и управления данными в морской заповедной зоне. Кроме того, это нововведение даст возможность помочь парку в получении сертификации по стандарту «Зеленого списка» МСОП, что отвечает целям устойчивого развития, поддерживаемым туристами, и гарантирует, что будущие поколения смогут продолжать пользоваться нашими морскими парками», — считает Инносент Кабенга (Innocent Kabenga), руководитель Национального отделения МСОП в Кении.

Искусственный интеллект, обученный распознавать конкретные целевые виды по их внешнему виду или издаваемым звукам, будет поставлять информацию о поведении, популяциях и распределении биоразнообразия в заповеднике и экосистеме рифов на основе данных в режиме реального времени. Система также сможет идентифицировать суда, используемые для незаконного промысла, и в режиме, близком к реальному времени, отправлять предупреждения рейнджерам для необходимого вмешательства.

Цифровое решение для энергоснабжения и улучшенная сетевая связь, охватывающая парк и сторожевую башню, позволят быстро передавать собранные данные на облачный сервер для анализа средствами ИИ.

Проект будет осуществляться в партнерстве со Службой охраны дикой природы Кении (KWS) и Институтом исследований и подготовки кадров в области защиты дикой природы (Wildlife Research and Training Institute, WRTI). Опираясь на данные, полученные в ходе проекта, партнеры по Tech4Nature смогут разработать целевые природоохранные меры для заповедника.

«Для выполнения нашей миссии по защите и сохранению дикой природы как в наземных, так и в морских экосистемах необходимо четкое понимание, какими ресурсами мы располагаем. Совместно с Huawei и МСОП мы устанавливаем подводные камеры с целью получения данных о морских млекопитающих, кораллах и рыбном промысле для принятия обоснованных решений. Преимущество этой технологии заключается в том, что она может быть развернута на обширной территории, которую мы не в состоянии патрулировать каждый день, чтобы получать круглосуточные данные для принятия правильных и обоснованных решений», — говорит Адан Кала (Adan Kala), старший помощник директора Прибрежной природоохранной зоны Служба охраны дикой природы Кении.

Кроме того, проект будет включать в себя информационно-просветительскую работу с населением для повышения осведомленности об изменениях биоразнообразия с течением времени и наличии различных видов животных и растений, в том числе исчезающих, уязвимых или находящихся под угрозой исчезновения.

Объект будет оцениваться по стандарту «Зеленого списка» МСОП с целью получения заповедником сертификации о соответствии «Зеленому списку».

О проекте Tech4Nature

В 2020 году компания Huawei и МСОП запустили глобальное партнерство Tech4Nature, чтобы добиться большего успеха в области охраны природы с помощью технологических инноваций. В соответствии с инициативой Huawei TECH4ALL и «Зеленым списком» МСОП, в рамках Tech4Nature было поддержано 11 флагманских проектов в 8 странах на основе индивидуальных решений для природоохранных задач.

Посетите веб-сайт Tech4Nature по адресу: https://tech4nature.iucngreenlist.org/what-is-tech4nature/

Об инициативе TECH4ALL

TECH4ALL является долгосрочной инициативой и планом действий компании Huawei по повышению доступности цифровых технологий . Реализуемая благодаря инновационным технологиям и партнерству, инициатива TECH4ALL призвана способствовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Посетите раздел TECH4ALL на веб-сайте Huawei по адресу https://www.huawei.com/en/tech4all

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2595344/Tech4Nature_project_partners_at_the_launch_event.jpg