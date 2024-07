Huawei ganha prêmio Digital with Purpose por solução de proteção do salmão na Noruega

CASCAIS, Portugal, 14 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei recebeu ontem o Prêmio GeSI Digital with Purpose (DWP) 2024 e o Prêmio DWP Biodiversity Award 2024 pelo seu sistema de filtragem automatizado projetado para proteger o salmão selvagem do Atlântico na Noruega.

Desenvolvida pela iniciativa TECH4ALL da Huawei com os parceiros locais Berlevåg Hunter and Fishermen's Association (BJFF), Simula Consulting e Troll Systems, a solução premiada é capaz de reconhecer diferentes espécies de peixes e filtrar o salmão-rosa, uma espécie invasora que não é nativa dos rios da Noruega e que teve um impacto negativo significativo no salmão nativo.

"A atribuição do Grande Prêmio à solução de IA da Huawei para rastreio de salmão invasivo foi unânime entre todos os jurados. Não só pela sua inovação, mas também pelos resultados que alcançou num curto espaço de tempo. Este sistema é um exemplo de como as soluções tecnológicas têm o poder de contribuir para a sustentabilidade do planeta e a preservação dos ecossistemas", afirmou Luís Neves, CEO da Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI).

"A Huawei se comprometeu com a iniciativa Digital with Purpose em maio de 2021, prometendo estabelecer etapas práticas e incrementais para se tornar um negócio orientado a propósitos que tenha um impacto positivo na sociedade e em nosso lar", disse Joyce Liu , Diretora do TECH4ALL Program Office na Huawei. "As tecnologias e parcerias que protegem a biodiversidade e os ecossistemas não beneficiam apenas nosso planeta, mas também as comunidades locais que dependem dos recursos naturais."

Uma vez que o salmão selvagem do Atlântico é parte integrante da identidade, cultura e economia da Noruega, a necessidade premente de uma solução para a espécie invasora é reconhecida em escala nacional.

O salmão-rosa, introduzido nos rios que fazem fronteira com a Noruega na década de 1960, tem um ciclo de reprodução rápido, significando que um número cada vez maior de espécies invasoras chega aos sistemas fluviais da Noruega a cada dois anos durante seu ciclo bienal de desova. Eles competem agressivamente com o salmão nativo por comida, introduzem doenças e aumentam o teor de nitrogênio nos rios quando se decompõem, causando a morte de outras formas de vida aquática.

Após dois anos de desenvolvimento pela Huawei e parceiros, a solução foi implantada em projetos-piloto nos rios Kongsfjord e Storelva, na Noruega, em 2023. Mais de 6.000 salmões-rosa foram desviados com sucesso dos dois rios durante a temporada de reprodução do ano passado.

"A armadilha foi desenvolvida e testada ao longo de várias temporadas e estamos convencidos de que a nossa solução baseada em IA é a receita para o sucesso futuro. Entre os muitos milhares de identificações que fizemos no ano passado, identificamos e capturamos 100% do salmão-rosa e tivemos uma taxa geral de identificação de 99,98", informou Geir Kristiansen, gerente geral da BJFF.

Como funciona a solução

A solução de filtragem automatizada compreende um túnel que atravessa o rio, câmeras subaquáticas, um portão automatizado e um algoritmo de IA treinado para reconhecer diferentes espécies de peixes. Quando o sistema reconhece o salmão rosa, o portão permanece fechado e desvia o peixe para um tanque de retenção. Para o salmão selvagem do Atlântico e outras espécies nativas, o portão se abre, permitindo que eles nadem rio acima para completar seu ciclo de desova.

Anteriormente, os voluntários tinham que identificar visualmente e remover manualmente o salmão-rosa, uma tarefa que exige muito tempo e trabalho, é propensa a erros e resulta em uma taxa média de lesão ou morte de peixes de 30%. Em contrapartida, a solução automatizada reduz em 90% a necessidade de trabalho manual e todos os peixes saem ilesos.

No projeto-piloto do Kongsfjord River, o sistema de filtragem é alimentado por energia solar e conectado por 5G, pois o local não possui fonte de alimentação ou conectividade de rede. O sucesso dos projetos-piloto significa que a solução pode potencialmente ser ampliada em todos os sistemas fluviais da Noruega, incluindo aqueles que não possuem a infraestrutura necessária.

O Prêmio Global GeSI Digital with Purpose tem como objetivo destacar e celebrar soluções digitais que atendam às necessidades humanas, diminuam a pobreza, aumentem a inclusão e protejam a natureza de acordo com a Agenda de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas para 2030 e o conceito do projeto Half-Earth.

