Huawei remporte le prix Digital with Purpose pour sa solution de protection du saumon en Norvège

CASCAIS, Portugal, 12 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Huawei a reçu hier le prix GeSI Digital with Purpose (DWP) 2024 et le prix DWP Biodiversité 2024 pour son système de filtrage automatisé conçu pour protéger le saumon sauvage de l'Atlantique en Norvège.

Huawei receives the DWP Award at the Digital with Purpose Global Summit 2024 The automated gate opens to let wild Atlantic salmon through and divert pink salmon into a holding tank

Mise au point dans le cadre de l'initiative TECH4ALL de Huawei avec les partenaires locaux de l'Association des chasseurs et pêcheurs de Berlevåg (BJFF), Simula Consulting et Troll Systems, la solution primée est capable de reconnaître différentes espèces de poissons et d'en isoler le saumon rose, une espèce envahissante qui n'est pas originaire des rivières norvégiennes et qui a eu une incidence négative majeure sur le saumon indigène.

"L'attribution du Grand Prix à la solution d'IA de Huawei pour le dépistage des saumons envahissants a fait l'unanimité parmi tous les juge, non seulement pour son caractère innovant, mais aussi pour les résultats qu'elle a obtenus en peu de temps. Ce système illustre comment les solutions technologiques peuvent contribuer à la durabilité de la planète et à la préservation des écosystèmes", a déclaré Luís Neves, directeur général de la Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI).

"Huawei s'est lancée dans l'initiative Digital with Purpose en mai 2021, s'engageant à prendre des mesures pratiques et progressives pour devenir une entreprise à but précis avec une incidence positive sur la société et notre foyer", a déclaré Joyce Liu, directrice du bureau du programme TECH4ALL chez Huawei. "Les technologies et les partenariats qui protègent la biodiversité et les écosystèmes profitent non seulement à notre planète, mais aussi aux populations locales qui dépendent des ressources naturelles".

Le saumon sauvage de l'Atlantique faisant partie intégrante de l'identité, de la culture et de l'économie de la Norvège, l'urgence de trouver une solution à cette espèce envahissante est reconnu à l'échelle nationale.

Introduit dans les rivières bordant la Norvège dans les années 60, le saumon rose a un cycle de reproduction rapide, ce qui signifie qu'un nombre croissant d'individus de cette espèce envahissante pénètrent dans les réseaux hydrographiques norvégiens tous les deux ans, dans le cadre de leur cycle de fraie bisannuel. Ils concurrencent agressivement les saumons indigènes pour la nourriture, introduisent des maladies et augmentent la teneur en azote des rivières lorsqu'ils se décomposent, ce qui entraîne à son tour la mort d'autres formes de vie aquatique.

Après deux ans de développement par Huawei et ses partenaires, la solution a été déployée dans des projets pilotes sur les rivières norvégiennes Kongsfjord et Storelva en 2023. Plus de 6 000 saumons roses ont été détournés avec succès des deux rivières au cours de la saison de reproduction de l'année dernière.

"Le piège a été développé et testé pendant plusieurs saisons, et nous sommes convaincus que notre solution basée sur l'IA est la recette du futur succès. Parmi les milliers de détections effectuées l'année dernière, nous avons détecté et capturé 100 % des saumons roses, avec un taux de détection global de 99,98", a déclaré Geir Kristiansen, directeur général de la BJFF.

Comment fonctionne la solution

La solution de filtrage automatisé comprend un tunnel traversant la rivière, des caméras sous-marines, une porte automatisée et un algorithme d'intelligence artificielle entraîné à reconnaître les différentes espèces de poissons. Lorsque le système reconnaît un saumon rose, la porte reste fermée et le poisson est dirigé vers un bassin de rétention. Pour le saumon sauvage de l'Atlantique et d'autres espèces indigènes, la porte s'ouvre, leur permettant de remonter le courant pour achever leur cycle de fraie.

Auparavant, des bénévoles devaient détecter visuellement et retirer manuellement le saumon rose, une tâche qui demande beaucoup de temps et de travail, qui comporte un risque d'erreur et qui entraîne un taux moyen de blessures ou de mortalité des poissons de 30 %. La solution automatisée, en revanche, réduit de 90 % le besoin de main-d'œuvre manuelle et laisse tous les poissons indemnes.

Dans le projet pilote de la rivière Kongsfjord, le système de filtrage est alimenté par l'énergie solaire et connecté par la 5G, car le site ne dispose pas d'une alimentation électrique ou d'une connectivité réseau. Le succès des projets pilotes signifie que la solution peut potentiellement être étendue à l'ensemble des réseaux hydrographiques norvégiens, y compris ceux qui ne disposent pas de l'infrastructure nécessaire.

Le prix mondial GeSI Digital with Purpose vise à mettre en lumière et à célébrer les solutions numériques qui répondent aux besoins humains, réduisent la pauvreté, augmentent l'inclusivité et protègent la nature, conformément au Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies (ODD) et au concept Half-Earth.

À propos de TECH4ALL

TECH4ALL est l'initiative et le plan d'action à long terme de Huawei en matière d'inclusion numérique. S'appuyant sur des technologies et des partenariats innovants, TECH4ALL est destiné à faciliter l'inclusion et la durabilité dans le monde numérique.

